Destiny 2 möchte seine Hüter leiden sehen, lässt neuen Raid 3 Tage nach DLC-Release starten

Bungie hat den Start des kommenden Raids in Destiny 2: „The Final Shape“ offenbart. Normalerweise sorgt dieser für Vorfreude, doch diesmal sind Spieler geschockt. Der Start ist zu früh angesetzt.

Wann startet der kommende Day One? Bungie hat in seinem neuesten TWiD (This Week in Destiny) neue Infos bezüglich „The Final Shape“ offenbart. Das kommende DLC soll viele Inhalte aus dem „Into the Light“-Update behalten und einige verlieren.

Die wichtigste Info ist jedoch der Starttermin des kommenden Raids. Dieser soll am 07. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit startet. Wer gerne an solchen Challenges wie den „World First“ teilnimmt, wird jetzt schon wütend ausatmen, denn ihr werdet nur 3 Tage haben um euch vorzubereiten.

„Keiner wird in dieser Woche schlafen“

Was sagen die Spieler zur kurzen Vorbereitungszeit? Viele sind erstaunt. „The Final Shape“ stellt das letzte große DLC in Bezug auf die Dunkelheit- und Licht-Saga dar. In diesem wird hoffentlich die Story beendet, die langjährige Spieler seit 10 Jahren verfolgen. Wenn Bungie den Spielern nur drei Tage zur Vorbereitung für den Day-One-Raid gibt, können diese nicht mal die Story genießen.

Bei jedem großen DLC werden viele Dinge geändert und die Meta wird auf den Kopf gestellt. Die neue Sandbox zu verstehen, sowie seinen Hüter mit den wichtigsten Items auszustatten und das in einer so kurzen Zeit ist unfair. Auch der langjährige Destiny-YouTuber „Aztecross“ reagierte auf die Ankündigung mit folgender Reaktion:

Bungie möchte, dass wir uns dem potenziell härtesten Raid stellen, den sie je erschaffen haben. Wir müssen raidbereit sein, wir müssen die neue Sandbox verstehen, Damagetesting – BUNGIE WARUM!? WARUM!? Wartet, wartet, wartet […] kommt schon Leute, seid ihr okay damit? Wollt ihr das? […] Ich hätte gerne eine Woche und noch ein paar Tage, um mich zu sammeln und die neue Sandbox zu verstehen, bevor ich in den Raid gehe. Mann, ihr werdet viele angepisste Einsatztrupps haben. […] Keiner wird in dieser Woche schlafen. Aztecross in seinem YouTube-Video

Wie viel Zeit hatten Spieler in älteren Raids? Ältere Raids haben den Hütern mehr Zeit gelassen. In Bezug auf den jüngsten Raid „Wurzeln der Albträume“ hatten Hüter 10 Tage Vorbereitungszeit. Bei „Schwur des Schülers“ 11 Tage und für die „Tiefsteinkrypta“ auch 11 Tage.

Es gab also genug Zeit, um die neue Story zu genießen, die passenden Ausrüstungen zu erfarmen und Builds zu bauen, doch in 3 Tagen alles reinzuquetschen, was man in mehr als einer Woche geschafft hat, ist knackig und nervenzerreißend. Der letzte bekannte Raid, der den Hütern drei Tage zur Vorbereitung ließ, war Träumende-Stadt-Raid, dieser galt aber als der schwerste Raid überhaupt und hat viele Teams an den Rand des Wahnsinns gebracht.

Wie findet ihr die 3-tägige Vorbereitungszeit für den neuen Day-One-Raid? Seid ihr bereit oder findet ihr es unfair? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Die Leute lieben den neuen Modus in Destiny 2 – Doch Spieler sind Ferengi, Bungie bessert nach