Destiny 2: Streamer schummelt offen beim Endboss von The Final Shape, Bungie droht nur mit dem Finger

Jeder Gamer kennt es: Wer schummelt dem drohen auch Strafen. Im schlimmsten Fall müssen Fans mit einem Bann rechnen. Ein Streamer hat in Destiny 2 nun offen in seinem Stream geschummelt, doch dieser wird nur abgemahnt statt gebannt.

Welcher Streamer ist der Schuldige? Leopard oder leopardstealth ist ein Streamer auf Twitch. Er gehört nicht zu den größten Streamern von Destiny 2 ist jedoch für seine Inhalte bekannt. Vor allem nimmt er gerne an den Bungie-Bountys teil, in denen er die Zuschauer veräppelt und sie in die Irre führt.

Derzeit versucht er sich an einem Solo-Kill im neuen Raid „Rand der Erlösung“. Er möchte den Zeugen allein besiegen, wie einst ein unbekannter Hüter, doch Leopard wollte einen fiesen Trick für seinen Sieg ausnutzen, um an sein Ziel zu kommen. Dieser Trick ist jedoch laut den ToS (Terms of Use) von Bungie verboten und obwohl ein visueller Beweis seines Betrugsversuchs vorhanden ist, wird er nur mit einer Abmahnung bestraft.

VPN gibt euch einen unfairen Vorteil im neuesten Raid

Wie lief der Betrugsversuch ab? Leopard hat sich mit VPN an einem anderen Standort eingeloggt, um seinen Ping (Latenz) zu erhöhen. Durch die erhöhte Latenz konnte der Streamer anstatt 2 bis zu 3 Glyphen auf der Brust des Zeugen vernichten. Diesen unfairen Vorteil teilte der Streamer auf X (ehemals Twitter:

Das Problem an der Sache ist, dass Netzwerkmanipulation gegen die Nutzungsbedingungen von Bungie gehen. Viele unehrenhafte PvP-Spieler bemächtigen sich dieser Taktik, um gegen andere Spieler zu gewinnen. Auch Leopard nutzt diese Option, um sich einen Vorteil zu verschaffen und dem Sieg gegen den Zeugen näherzukommen. Bungie hat das gemerkt und darauf reagiert.

Was hat Bungie gesagt? Unter dem Beweisvideo, welches Leopard gepostet hatte, hat auch Bungie reagiert. Sie kommentierten den Fall und wiesen den Streamer in seine Schranken:

Hallo, zusammen. Ich wollte eine faire Warnung aussprechen. Dies verstößt gegen unsere ToS. Wir verstehen den Wunsch, anspruchsvollere Inhalte im Alleingang zu bewältigen, aber die Manipulation des Netzwerks mit dem Ziel, sich einen Vorteil im PvE oder PvP zu verschaffen, kann zu Einschränkungen oder Banns führen. Wir raten dringend davon ab, dies zu tun. Destiny 2 Team auf x.com

Während andere User von Bungie ohne nennbare Gründe gebannt werden, kommt Leopard mit einem blauen Auge davon. Dieses Verhalten der Entwickler kann die Community nicht verstehen.

Was sagen die Fans? Sie sind geschockt davon, dass der Streamer seinen Betrug öffentlich darstellt und dass Bungie nicht härter gegen einen solchen Betrugsversuch vorgegangen ist. Folgendes lässt sich auf x.com vernehmen:

„Wenn du es nicht auf legale Weise tun kannst, dann betrüge nicht, um es zu tun…“ – Rysorr

„@BungieHelp @Bungie @Destiny2Team Das verstößt gegen die AGB, wenn es sich um irgendjemand anderen als einen Streamer handeln würde, würde er gesperrt werden. Ihr könnt euch nicht einfach aussuchen, wer Verwarnungen und wer Banns bekommt. Dieselbe Regel für alle.“ – BeardedHound

„Er bekommt also eine Verwarnung? lol. Ihr Sicherheitsteam ist ein Witz.“ – jstockd2

„Es kann nicht sein, dass er einfach so davonkommt, wenn andere ohne Vorwarnung gebannt werden @Destiny2Team??“ – iitzSiro_

Was haltet ihr vom Verhalten der Entwickler? Ist die Community zu hart zu dem Streamer oder hätte er einen Bann verdient? Lasst uns eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren! Mehr zu Destiny 2 findet ihr hier: Sie sorgten für einige der besten Momente in Destiny 2 – Jetzt müssen sie ihr Studio schließen