Ein Vater hat über 5.000 Stunden in Destiny 2, wurde jetzt gebannt und bittet die Community um Hilfe

Auf Reddit hat sich ein Spieler von Destiny 2 zu Wort gemeldet. Er ist Familienvater und leidenschaftlicher Gamer. Allerdings wurde sein Destiny-Account jetzt gebannt – was ihn sehr ärgert. Die Community sucht nach Erklärungen dafür.

Was erzählt der Spieler? In seinem Post auf Reddit stellt sich der User Drewwbacca1977 als „verzweifelter Destiny-Vater“ vor. Er wendet sich mit seinem Problem an die Community und hofft, damit einige Aufmerksamkeit zu erregen.

Sein Destiny-Konto sei nämlich von Bungie gesperrt worden. Warum das geschehen ist, weiß der Spieler nicht. Was er hingegen genau weiß, ist: Destiny 2 ist seine große Leidenschaft. Er hat über 5.000 Stunden im Spiel verbracht, und ist seit zehn Jahren Fan der Marke, die mit The Final Shape erst jüngst eine große Erweiterung erhalten hat.

Viele glückliche Stunden spielte der Vater gemeinsam mit seinem aktuell dreizehnjährigen Sohn. Auch er wäre ein leidenschaftlicher Zocker, der außerdem Minecraft und Fortnite liebt. Die gemeinsamen Destiny-Sessions mit dem Vater wären aber ein besonderes Highlight im Leben der beiden.

Entsprechend verbindet der Spieler mit Destiny 2 und seinem Account sehr viel. Zahlreiche gute Erinnerungen hängen daran, erzählt er. Dass der Account nun plötzlich ohne ersichtlichen Grund gebannt wurde, ärgert ihn. Sein Sohn wäre sogar geschockt darüber. Die Community auf Reddit hat den Post gelesen und versucht nun, zu helfen.

„Ich habe noch nie in einem Online-Spiel betrogen“

Was könnten Gründe für den Bann sein? Um voreiligen Einschätzungen gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen, stellt der Vater klar: „Ich habe noch nie in einem Online-Spiel betrogen. Ich bin ein durchschnittlicher Spieler.“ Cheats wären also nicht das Problem.

Zudem hätte er seine PC-Hardware gerade erst auf den neuesten Stand gebracht. Es gäbe keine Netzwerkprobleme oder dergleichen. Von Zeit zu Zeit spiele er auf der Xbox, etwa wenn er auf Reisen in anderen Städten ist.

Genau hier vermuten manche User auf Reddit bereits einen möglichen Grund für den Bann. „Das System hat wahrscheinlich einen neuen Standort entdeckt und dachte, es sei eine Recovery“, glaubt Last-Idea9985 auf Reddit.

Damit ist gemeint, dass Spieler anderen den eigenen Account geben, was in manchen Fällen zu einem Bann führen kann. Der User TY-KLR stimmt seinem Vorredner auf Reddit zu und erzählt: „Habe das auch gedacht. Ich habe Angst, auf meinem Destiny-Konto zu spielen, wenn ich meinen Cousin oder meine Familie besuche, bei all den Geschichten, die ich gesehen habe.“

Laut dem User Solesaver auf Reddit könnte ein weiterer Grund sein, dass der Vater einen Inhalt für Destiny 2 bei einem Key-Reseller gekauft hat, der den Key wiederum mit einer gestohlenen Kreditkarte erworben hat.

Insgesamt sieht sich der Vater aber in der Unschuld – einen offensichtlichen Grund für den Bann wie im Fall des deutschen Streamers Lachegga scheint es nicht zu geben.

Wie lässt sich das Problem lösen? Einige User schlagen vor, Kontakt mit einem Community-Manager zu suchen und den Fall genau zu erklären. So könnte festgestellt werden, ob es sich hierbei um einen Fehler handelt. Im besten Fall wird der Account wieder entsperrt.

Dem Vater werden sogar konkrete Namen genannt, an die er sich wenden kann. Sein Reddit-Post wurde von der Community inzwischen fleißig hochgevotet. Es bleibt zu hoffen, dass Bungie sich der Sache annimmt und der Destiny-Fan mit seinem Sohn wieder auf gemeinsame Abenteuer gehen kann. Auch einer der besten Spieler in Destiny 2 wurde gebannt – lest auf MeinMMO nach, was es damit auf sich hat.