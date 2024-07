Neuer Loot-Shooter auf Steam hat angeblich Warframe kopiert – Jetzt finden Spieler Icons aus Destiny 2 im Game

The First Descendant ist der neue Loot Shooter auf dem Markt und obwohl er sich frisch und neu anfühlt, soll er von erfolgreichen Titeln kopiert haben. Je länger Spieler das Game zocken, desto mehr entdecken sie kopierte Inhalte von Warframe und sogar Destiny 2.

Was wurde gefunden? The First Descendant ist der neue Loot Shooter vom Entwickler „NEXON“. In diesem nehmt ihr die Rolle eines Nachfahren ein, lootet was das Zeug hält und besiegt viele Aliens, die euch vernichten wollen.

Klingt wie Warframe und tatsächlich hat der Loot Shooter einige Ähnlichkeiten zum Action-Shooter von Digital Extremes. The First Descendant besitzt fast dieselbe Art der Monetarisierung, wie sie Warframe besitzt. Zudem haben die Nachfahren vier Talente, genau wie die Frames von Warframe.

Wäre das nicht genug, wurden jetzt auch noch viele Icons und eine Waffe gefunden, die eine sehr starke Ähnlichkeit zu Destiny 2 aufweisen. Wir zeigen sie euch.

„Lassen Sie mich raten: Britischer Museumssimulator“

Auf Reddit machen Beweisbilder die Runde, in denen gezeigt wird, was The First Descendant von Destiny 2 abgekupfert haben soll. Paul Tassi, ein Journalist und leidenschaftlicher Destiny-Fan hat das Problem aufgegriffen und darauf aufmerksam gemacht.

Auf der Nachrichtenseite von Forbes verweist er auf die verblüffenden Ähnlichkeiten verschiedener Dinge, die The First Descendant im Spiel besitzt, darunter Icons. Folgende sind bekannt:

Verschiedene Icons die Spieler aus Destiny 2 kennen sollten (Quelle: forbes.com) Sogar das Symbol wenn euer Licht erlischt wurde kopiert (Quelle: forbes.com)

Zu sehen sind verschiedene Icons von Waffenperks, sowie Talente der Warlock-Klasse und sogar das Granaten-Symbol der Arkus-Klasse. Doch damit nicht genug. Es gibt auch eine spezielle Waffe aus The First Descendant, die viele Fans von Rasputin kennen sollten. Das Gewehr heißt im neuen Loot-Shooter „Different Dream“ und stellt eine Mischung aus der Schläfer Simulant und der IKELOS-Sniper von Destiny 2 dar. Seht selbst:

Das Gewehr von The First Descendant (Quelle: forbes.com) Der Schläfer-Simulant Die IKELOS-Sniper

Die Waffe besitzt eine verblüffende Ähnlichkeit mit denen von Destiny 2. Wie sie sich spielt, wissen wir bislang noch nicht, doch vom optischen Aspekt her sollten spätestens jetzt Hüter mit der Stirn runzeln.

Was sagen Spieler dazu? Spieler auf Reddit finden es amüsant, dass The First Descendant sich an den Icons von Destiny 2 bedient hat. Sie reißen Witze und ziehen sogar das Spiel „Limbo of the Lost“ mit rein. Dieses ist bekannt dafür verschiedene Dinge aus ESO, WoW und Sea Dogs gestohlen zu haben. Folgendes lässt sich vernehmen:

„Wenn du ein lustiges Spiel spielen willst, besorgt dir ein Exemplar von Limbo of the Lost und versuch jedes Mal ein Foto zu machen, wenn du etwas Gestohlenes findest.“ – Laughing__Man_

„Lassen Sie mich raten: Britischer Museumssimulator.“ – Ultimateshadowsouls

„Buchstäblich derselbe Lauf wie bei ikelos.“ – Alex2s8

„Wenn Warframe und Destiny 2 Geschwister wären, die ein Inzestbaby gezeugt haben.“ – Glittering_Sea_9503

„Sie haben auch Warframe genommen und gesagt: ‚Wie kann ich das Grinden und die Monetarisierung exponentiell schlechter machen?‘ also gibt es auch das.“ – sturgboski

Findet ihr die Icons und die Waffe aus The First Descendant kopiert oder täuschen sich die müden Augen der Hüter von Destiny 2? Lasst uns eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren! Mehr zu The First Descendant gibt es hier: Was halten Destiny-Experten vom neuen Loot-Shooter The First Descendant?