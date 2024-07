Der neue Loot-Shooter auf Steam hat eine typische Dynamik von MMORPGs: Starke Krieger beschützen zerbrechliche Bunnys

In dem neuen Loot-Shooter „The First Descendant“ harmonieren zwei Charaktere perfekt zusammen und sind im Kampf wie Schwert und Schild.

Um welchen Shooter geht es? Am 2. Juli ist mit The First Descendant ein neuer Loot-Shooter auf Steam gestartet. Der Titel von Nexon verbindet Shooter-Gameplay in der Third-Person-Perspektive mit 14 verschiedenen spielbaren Klassen, die allesamt ihre eigenen Fähigkeiten besitzen.

The First Descendant kann kooperativ mit bis zu 4 Spielern gespielt werden. Das Spielprinzip ist simpel: Ihr lootet und levelt, farmt ohne Ende Materialen und schickt böse Aliens ins Jenseits.

Hier seht ihr einen Trailer zu The First Descendant:

Eine Dynamik, die typisch für MMORPGs ist

Was ist das für eine Dynamik? Die 14 verschiedenen Charaktere, die ihr in The First Descendant spielen könnt, haben alle ihren eigenen Spielstil und eine damit verbundene Rolle innerhalb eines Teams. Der Nachfahre „Yujin“ ist beispielsweise ein Supporter und kann Teammitglieder heilen, während „Freyna“, die Herrscherin der Gifte, als Damage-Dealer fungiert.

In den ersten Tagen des Loot-Shooters zeigen vor allem die Spieler zweier Nachfahren, wie diese Dynamik in der Praxis aussehen kann: Ajax und Bunny.

Bunny ist Damage-Dealer und verursacht mit ihren elektrischen Angriffen enormen Schaden. Sie ist in Kombination mit ihrem schnellen Movement perfekt zum Eliminieren von Gruppen kleinerer Gegner geeignet, verfügt dafür jedoch über wenig Lebenspunkte und mangelnde defensive Werte.

Ajax ist ein Tank, der seiner Rolle entsprechend mit mehr Lebenspunkten und einer höheren Verteidigung ausgestattet ist. Statt offensiven Fähigkeiten, wie Bunny sie besitzt, zeichnet sich Ajax durch defensive Skills aus. Er kann Schilde erzeugen, die ihn und seine Verbündeten vor einkommenden Schaden schützen. Dazu sieht er wie ein kraftvoller Krieger aus.

Ajax ist einer von den drei Start-Klassen und ist in der Welt von The First Descendant auch Tage nach dem Release noch häufig anzutreffen. Er ist aktuell einer der beliebtesten Charaktere. Bunny ist zwar keine Start-Klasse, kann jedoch relativ früh im Verlauf der Kampagne erhalten werden. Auch sie ist aktuell sehr beliebt – nicht zuletzt wegen eines besonderen Skins, der den Entwicklern viel Geld einbringen könnte.

Wie äußert sich diese Dynamik? Bunny ist eine Glaskanone. Sie teilt zwar unheimlich viel Schaden aus, ist jedoch bei feindlichem Beschuss recht zerbrechlich. Das sorgt dafür, dass Bunny-Spieler schnell fallen, wenn sie kurz nicht aufpassen. Sie sind dann auf die Hilfe von anderen Nachfahren angewiesen.

Diese Rolle übernehmen aktuell vor allem die Ajax-Spieler. Gleich mehrere Nutzer berichten in den sozialen Netzwerken, dass sie als Ajax den Bunny-Spielern gerne zu Hilfe eilen. „Kyeithel“ schreibt beispielsweise auf Reddit: „Es ist mein Schicksal, gefallenen Bunnys zu helfen“, und auch „dtb301“ schreibt auf Reddit: „Ich liebe es, meine zerbrechlichen Freunde zu beschützen.“

Ajax besitzt die nötigen defensiven Werte, um eine Wiederbelebung zu überleben und kann sich währenddessen selbst mit seinem Kuppelschild schützen. Bunny kümmert sich wiederum um das Eliminieren der Gegner, vor allem der Adds.

Wenn ihr Ultimate Bunny kostenlos freischalten wollt, um mit der flinken Sprinterin noch mehr Schaden zu verursachen, könnt ihr auf MeinMMO die nötigen Schritte und gebrauchten Materialien nachlesen: The First Descendant: Ultimate Bunny freischalten – So bekommt ihr die Sprinterin und ihre verbesserte Version