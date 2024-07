In The First Descendant gibt es kostenlose Skins für ausgewählte Charaktere, doch die müsst ihr erst mal finden

The First Descendant bietet euch viele Möglichkeiten, Geld auszugeben. Dabei gibt es auch kostenlose Skins für Nachfahren – doch die sind versteckt.

Mit The First Descendant hat der südkoreanische Entwickler und Publisher Nexon einen neuen F2P-Loot-Shooter herausgebracht, der auf Konsolen und über Steam spielbar ist. Wie viele F2P-Titel besitzt The First Descendannt zahlreiche Möglichkeiten, Geld für Skins und Ingame-Währungen auszugeben.

Natürlich gibt es in dem Shooter auch einen Battle Pass. Wenn ihr die insgesamt zwölf Seiten des Battle Passes durchblättert, werdet ihr auch auf einige Inhalte stoßen, die ihr kostenlos erhaltet, also ohne die Premium-Version für umgerechnet etwa 10 Euro zu kaufen.

Zu den gratis Gegenständen im Battle Pass zählen unter anderem Waffenskins, Trophäen und Materialien – ihr findet dort allerdings keine Skins für eure Nachfahren, also die spielbaren Charaktere. Dabei gibt es im Battle-Pass-Menü kostenlose Skins, die in einem extra Menü versteckt sind.

Skins im Mini-Menü versteckt

Wo findet ihr die kostenlosen Skins? Ihr findet die kostenlosen Skins im Menü unter dem Reiter „Battle Pass“. Dort habt ihr verschiedene Tabs, die ihr öffnen könnt:

Premium-Upgrade (oben links auf dem Bildschirm)

Herausforderungen (oben links auf dem Bildschirm)

Battle Pass (mittig unten auf dem Bildschirm)

Bonus Shop (mittig unten auf dem Bildschirm)

Am unteren rechten Bildschirmrand findet ihr jedoch ein weiteres Symbol, das keine Beschriftung trägt. Dieses führt euch zu den kostenlosen Skins. Dort findet ihr neben drei Waffenskins, Spawn-Animationen, einer Namenskarte und Trophäen auch drei Nachfahren-Skins.

Kostenlose Skins für haufenweise Vorratsmünzen

Für welche Nachfahren gibt es kostenlose Skins? Es gibt kostenlose Skins für die drei Start-Nachfahren Lepic, Ajax und Viessa. Jeder der drei Charaktere erhält einen Kopf- und einen Körper-Skin.

Wie bekommt ihr die Skins? Um die kostenlosen Skins zu erhalten, müsst ihr Saisonstufe 50 und 96 erreichen und sie anschließend für Vorratsmünzen freischalten.

Hier seht ihr eine Übersicht der Skins und den Freischaltbedingungen:

Lepic

Körper-Skin: 44. Grenadiertrupp erhältlich ab Saisonstufe 50 für 50 Vorratsmünzen

Kopf-Skin: Maske des 44. Grenadiertrupp erhältlich ab Saisonstufe 50 für 50 Vorratsmünzen



Ajax:

Körper-Skin: Neurales Netzwerk erhältlich ab Saisonstufe 50 für 50 Vorratsmünzen

Kopf-Skin: Neurales Interface erhältlich ab Saisonstufe 50 für 50 Vorratsmünzen ihr müsst alle Belohnungen auf Seite 1 (fünf Belohnungen für insgesamt 187 Vorratsmünzen) freischalten, ehe ihr den Skin bekommen könnt



Viessa:

Körper-Skin: Krähe erhältlich ab Saisonstufe 96 für 50 Vorratsmünzen

Kopf-Skin: Stufenschnitt erhältlich ab Saisonstufe 96 für 50 Vorratsmünzen ihr müsst alle Belohnungen auf Seite 2 (fünf Belohnungen für insgesamt 90 Vorratsmünzen) freischalten, ehe ihr den Skin bekommen könnt



Wenn ihr alle kostenlosen Skins haben wollt, müsst ihr demnach insgesamt 377 Vorratsmünzen farmen und ausgeben.

The First Descendant: Vorratsmünzen farmen und gratis Skins freischalten

Wie bekommt ihr Vorratsmünzen? Ihr könnt Vorratsmünzen farmen, indem ihr wöchentliche Herausforderungen oder Saison-Herausfordungen absolviert. Diese findet ihr ebenfalls im „Battle Pass“-Menü, wenn ihr den Reiter „Herausforderungen“ auswählt.

In Woche 1 könnt ihr beispielsweise 5 Vorratsmünzen erhalten, wenn ihr 10.000.000 Schaden mit Schusswaffen verursacht.

Deutlich lohnenswerter, aber auch zeitaufwendiger, sind die Saison-Herausforderungen. Ihr bekommt:

26 Vorratsmünzen, wenn ihr Meisterschaftsrang 20 erreicht

17 Vorratsmünzen, wenn ihr 20.000.000 Gold verdient habt

32 Vorratsmünzen, wenn ihr 300 Abfangeinsätze abschließt

20 Vorratsmünzen, wenn ihr die Hauptquest „Die Haltung der Meister“ beginnt

23 Vorratsmünzen, wenn ihr 50 Auszeichnungen findet

29 Vorratsmünzen, wenn ihr 200x amorphes Material verwendet habt

35 Vorratsmünzen, wenn ihr 200.000 Gegner (Vulgus) besiegt

15 Vorratsmünzen, wenn ihr die Spezialfähigkeit einer Ultimate-Waffe verbessert

Ihr könnt also über die Saison-Herausforderungen insgesamt 197 Vorratsmünzen erhalten. Dafür bekommt ihr die ersten fünf Belohnungen auf Seite eins. Für den Kopf-Skin von Ajax reicht es jedoch nicht.

Falls ihr noch nicht wisst, welchen Nachfahren ihr euch in The First Descendant als Nächstes freischalten sollt, könnt ihr euch auf MeinMMO eine Übersicht aller Klassen, ihrer Fähigkeiten und der entsprechenden Spielstile verschaffen: The First Descendant: Welcher Charakter passt am besten zu euch?