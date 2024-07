Spieler glauben: Ein sündhaft teurer Skin wird The First Descendant irre viel Geld bringen

Der neue Loot-Shooter „The First Descendant” ist am 2.7. auf Steam gestartet. Das Spiel ist an sich Free2Play, will den Spielern aber ihr Geld über Mikrotransaktionen abluchsen. Mit dem Skin „Ultimate Bunny“ scheinen die Entwickler zumindest bei einigen Nutzern genau den richtigen Geschmack zu treffen: Der Skin „Ultimate Bunny“ ist zwar teuer, aber sorgt jetzt schon für Aufsehen.

Das ist das Ding mit Skins:

Normalerweise ändert sich das Aussehen eines Charakters in Rollenspielen mit der Rüstung, die er trägt

In Free2Play-Spielen ist es aber üblich, dass die Rüstung für das Aussehen keine Rolle spielt, sondern man sich kosmetische Items, sogenannte Skins, kaufen muss, um das Aussehen eines Helden zu ändern. So ist es etwa in den profitabelsten Free2Play-Spielen wie Fortnite oder League of Legends

Dabei klaffen die einzelnen Skins in Seltenheit, Qualität und Preis weit auseinander: Ein „Recolour“ ändert nur die Farbe eines Charakters und gilt als minderwertig, hochwertige und hochpreisige Skins verwandeln eine Spielfigur, bieten oft neue Stimmen oder Animationen

Die Ultimate-Skins in The First Descendant verändern allerdings nicht nur das Aussehen eines Charakters, sondern machen diesen auch stärker, indem sie beispielsweise die Grundwerte erhöhen.

60€-Skin sorgt in The First Descendant für Aufsehen

Um diesen Skin geht es bei The First Descendant: Bei The First Descendant sorgt der Skin „Ultimate Bunny“ für Aufsehen.

In einem reddit-Thread wird der hinternfreie Skin der Heldin in 3 verschiedenen Bildern dargestellt und ausgiebig kommentiert:

„Alleine Ultimate Bunny wird ihnen wahrscheinlich Millionen $ einbringen“

„Mein 20-jähriger Sohn saß gestern neben mir, als ich das gespielt habe. Er war die ganze Zeit still. Dann murmelte er „Destiny mit Strippern, muss ich runderladen“ und verschwand.

„Bro, das ist so irre und sexy – wie bekomme ich den Skin?“

Skin kann für viel Geld gekauft oder mit viel Zeit erspielt werden

Wie teuer ist der Skin? Kauft man sich den Skin, muss man ordentlich in die Tasche greifen: Der Skin kostet 3.000 Kaliber, ungefähr 60 € oder man kauft sich das Bundle für etwa 100 €.

Es gibt aber auch eine Möglichkeit, sich den Skin im Spiel aufwendig zu ergrinden, dafür braucht man 2,7 Millionen Gold und 14 Ingredienzien.

Diese Diskussion löst der Skin aus: Auf reddit wird sehr ernst diskutiert, warum Leute den Skin kaufen, ob da irgendwelche sexuellen Absichten dahinterstecken und Spieler dann nur noch mit einer Hand spielen.

Ein Nutzer erklärt: Darum gehe es nicht. So ein Skin sei wie Onlyfans. Es gehe darum, eine enge Bindung zu einer schönen Frau herzustellen. Und für das Geld könne man wenigstens hunderte Stunden auf etwas sehr Schönes schauen, wenn man grindet.

Auch wenn der Skin in The First Descendant jetzt teuer ist und einige Diskussionen auslöst, ist das kein Vergleich mit dem „Ahri“-Skin des ikonischen Spielers Faker in League of Legends. Der Skin war so dekadent teuer, dass Spieler gute Lust hatten Riot Games ihre Bude einzureißen. Mehr zur Diskussion um den Skin, der für so viel Sprengstoff sorgte: Spieler von LoL sind so sauer, dass sie eine Heldin in jedem Spiel für immer bannen wollen, um es Riot mal so richtig zu zeigen