The First Descendant: Echtgeld-Währung Caliber nicht erhalten – Entwickler äußern sich zu Problemen mit dem Cash-Shop

In The First Descendant gibt es aktuell Probleme mit der Premium-Währung Caliber und den Twitch-Drops. Jetzt äußern sich die Entwickler zu den Problemen und möglichen Lösungen.

Was ist das Problem? Wer aktuell die Echtgeld-Währung Caliber (zu Deutsch Kaliber) kauft, erhält zwar die Abbuchung vom Konto, jedoch nicht die Premium-Währung im Spiel. Dieses Problem bestätigte der offizielle X.com-Account von The First Descendant inzwischen.

In einem Update auf X.com meldeten die Entwickler sich inzwischen mit Neuigkeiten zur Lage zurück.

Hier könnt ihr den Trailer von The First Descendant sehen:

Caliber Währung nicht erhalten – So geht es weiter

Was kann man tun, wenn die Währung nicht ankommt? Während die Probleme mit der Echtgeld-Währung Caliber bereits seit dem Mittag bekannt sind, hat sich inzwischen das Entwickler-Team zu den Problemen geäußert. Die Entwickler schrieben, dass die Spieler regelmäßig nachschauen sollen, ob ihre Lieferung inzwischen angekommen ist.

Das überprüft ihr in dem ihr in das Inventar (I) geht, dort auf Shop drückt und unten dann auf Posteingang. Dort sollte sich eure Bestellung befinden.

Aktuell kommt es bei der Bestellung jedoch zu Verzögerungen von etwa zwei Stunden, schreiben die Entwickler auf ihrer Website. Dies kann dazu führen, dass euer gekauftes Caliber erst nach etwa zwei Stunden in eurem Posteingang landet. Aktuell gibt es noch keine Lösung, wie ihr schneller an euer Kaliber kommt.

Die Entwickler arbeiten bereits daran, das System zu beschleunigen, damit ihr schneller an euere Items kommt.

Wofür braucht man die Währung? Die Kaliber-Währung braucht man, um allerlei Items aus dem Shop zu kaufen. Mit ihr lassen sich Skins, aber auch weitere Nachfahren freischalten. Die Preise der Währung reichen dabei von 4,99 € für das kleinste Paket bis zu 99,99 € für das größte Paket.

Gibt es eine Entschädigung? Das Entwickler-Team gab bereits bekannt, dass sie den Spielern eine Entschädigung geben werden. Außerdem entschuldigten sie sich für die Unannehmlichkeiten am Tag der Veröffentlichung.

Gibt es noch andere Problem? Ja, vom Liefer-Stau sind auch die Twitch-Drops betroffen. Diese brauchen wohl auch ungewöhnlich lange, um im Inventar der Spieler einzutreffen. Auch hier soll es etwa zwei Stunden dauern, bevor die Items da sind.

Wenn ihr aktuell Probleme mit The First Descendant habt, seid ihr nicht alleine. Auf X.com häufen sich die Beschwerden unter dem Beitrag von Nutzern, die ihre Kaliber-Währung nicht erhalten haben. Auch Items aus der Beta scheinen einigen Nutzern noch zu fehlen. Alle Informationen zum Start des Shooters findet ihr hier: Heute startet The First Descendant – Alles zum neuen Loot-Shooter in 2 Minuten