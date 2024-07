Mit The First Descendant startet am 2. Juli ein neuer Loot-Shooter auf Steam und den Konsolen. Hier erfahrt ihr alles, was ihr zum Spiel wissen müsst, in 2 Minuten.

Was ist das für Spiel?

The First Descendant (PC, PlayStation, Xbox) ist ein neuer Loot-Shooter, der von dem südkoreanischen Entwickler und Publisher Nexon entwickelt und als F2P-Titel veröffentlicht wird.

Das Spiel ist im 4-Spieler-Koop spielbar und setzt auf ein Sci-Fi-Setting.

The First Descendant basiert auf der Unreal Engine 5 und wird in der Third-Person-Perspektive gespielt.

Ihr könnt zeitgleich drei verschiedene Waffen in einem Loadout ausrüsten, die in drei Seltenheitsstufen verfügbar sind.

The First Descendant ist zudem einer der 10 aussichtsreichsten Shooter, die 2024 erscheinen oder bereits erschienen sind.

Worum geht es in The First Descendant? In der Geschichte des Shooters ging die Menschheit als Verlierer aus einem Kampf gegen die bösen Aliens „Vulgus“ hervor. Eines Tages fanden die Menschen jedoch eine mysteriöse Macht, die sie jetzt für einen Gegenangriff nutzen.

Ihr verkörpert in diesem Kampf die sogenannten „Nachfahren“ („Descendants“), die als spielbare Klassen fungieren und über besondere Fähigkeiten verfügen.

The First Descendant Release – Wann geht’s los?

Wann ist der Release? Der Release von The First Descendant ist am Dienstag, dem 2. Juli 2024 um 09:00 Uhr deutscher Zeit.

Auf welchen Plattformen kommt The First Descendant? The First Descendant erscheint für alle typischen Plattformen – abgesehen von der Nintendo Switch:

PS4, PS5

Steam

Xbox Series X|S, Xbox One

Gibt es einen Preload? Ja, der Preload ist bereits seit dem 30. Juni 2024 verfügbar. Auf Steam ist der Download knapp 35,5 GB groß.

MeinMMO-Autorin Britta hat schon im Oktober 2022 eine Beta zu The First Descendant gespielt und ihre ersten Eindrücke für euch niedergeschrieben. Wie sie den Titel fand, erfahrt ihr hier: Neuer Loot-Shooter „The First Descendant“ startet auf Steam – Spielt sich wie ein koreanisches Outriders