Space Marine 2 macht Änderungen rückgängig, weil Spieler über Ähnlichkeiten zu Helldivers 2 meckerten

Fans von Warhammer 40.000: Space Marine 2 waren sauer, weil das Spiel die gleichen Fehler machte wie Helldivers 2. Jetzt soll ein neues Update Besserung bringen.

Was ist mit dem Spaß in Space Marine 2 passiert?

Space Marine 2 hat am 17. Oktober ein neues Update erhalten, das beispielsweise einen neuen PvE-Einsatz und einen neuen Schwierigkeitsgrad hinzufügte.

Das Update brachte aber auch einige Balancing-Änderungen wie Nerfs für den Auspex-Scans und die Melta-Charge.

Außerdem machten sie den Schwierigkeitsgrad „Gnadenlos“ härter, indem sie unter anderem die Rüstung der Spieler verringerten.

Die Nerfs und die Erhöhung der Schwierigkeit kamen bei der Community allerdings gar nicht gut an und so gab es viel Kritik seitens der Spieler. Viele Spieler von Space Marine 2 verglichen die Änderungen an sogar mit Helldivers 2. Der Koop-Shooter hat ebenfalls viel Kritik für Nerfs erhalten.

Space Marine 2 reagiert auf Fan-Wut

Wie reagierten die Entwickler? Die Entwickler von Space Marine 2 haben sich die Kritik an dem Update wohl zu Herzen genommen und nehmen einige Änderungen ganz oder teilweise wieder zurück, wie Game-Director Dmitriy Grigorenko in einem Blog-Post erklärt (via focus-entmt.com).

Grigorenko sagt, sie haben nach der Veröffentlichung von Update 3.0 das Feedback erhalten, das Spiel sei zu leicht geworden – sogar auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Deshalb wollten sie beispielsweise die Spawn-Rate der Gegner ändern. Das hatte jedoch auch Auswirkungen auf niedrigere Schwierigkeitsgrade und so gab es das Feedback der Spieler, das Spiel sei intensiver und stressiger geworden.

Die Änderungen am Schwierigkeitsgrad „Gnadenlos“ werden allerdings nur teilweise rückgängig gemacht. Laut Grigorenko versuche man jetzt, einen Mittelweg zu finden. Die Stufe soll schwieriger sein als nach Patch 3.0, aber nicht so wie nach dem jüngsten Update (Patch 4.0).

Was ändert sich jetzt? Mit Patch 4.1 werden einige der kritisierten Änderungen wieder rückgängig gemacht – zumindest teilweise. Außerdem bringt der Patch einige Buffs, beispielsweise für eure KI-Begleiter und die Bolter-Waffen

Das bringt Patch 4.1: Minimal, Mittelstark und Erheblich: Die Spawn-Rate von Extremis-Feinden wurde auf das Niveau von vor Patch 4.0 reduziert.

Gnadenlos: Erheblich reduzierte Spawn-Rate von Extremis-Feinden

Gnadenlos: Die Rüstung des Spielers wird um 10 % erhöht

Tödlich: Das System „Enge Formation“ wurde entfernt.

Auto Bolt Rifle: Schaden um 20 % erhöht

Bolt Rifle: Schaden um 10 % erhöht

Schweres Bolzengewehr: Schaden um 15 % erhöht

Stalker Bolt Rifle: Schaden um 10 % erhöht

Marksman Bolt Carbine: Schaden um 10 % erhöht

Instigator Bolt Carbine: Schaden um 10 % erhöht

Bolt Sniper Rifle: Schaden um 12,5 % erhöht

Bolzenkarabiner: Schaden um 15 % erhöht

Occulus Bolt Carbine: Schaden um 15 % erhöht

Schwerer Bolter: Schaden um 5 % erhöht

Bots verursachen 30 % mehr Schaden an Bossen.

Zoanthropen: Die Abklingzeit von Schildtausch mit einem anderen gepaarten Zoanthropen wurde um 10 % erhöht.

Nicht nur Space Marine 2 hat auf die Kritik der Spieler reagiert. Auch Helldivers 2 hat erkannt, dass viele Spieler die zahlreichen Nerfs nicht gut gefunden haben und mit mehreren Updates einen großen Haufen Buffs gebracht: Helldivers 2 wollte das Spiel in 60 Tagen reparieren, jetzt ist das finale Update da – Patch Notes zu 01.001.104