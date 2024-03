Helldivers 2: Patch Notes – Neues Update nerft die besten Waffen und bringt tödliche Wetterereignisse

Auch die RS-422 Railgun wurde schlechter. Sie hat jetzt weniger Rüstungsdurchschlag im sicheren Modus, also wenn die Waffe nicht explodieren kann. Obendrein macht die Railgun indessen weniger Schaden gegen langlebige, gegnerische Körperteile. Damit ist die Waffe nicht mehr so stark gegen Stürmer und Säuretitanten .

Die Entwickler veröffentlichten neben den normalen Patch-Notes noch einen Post, in dem sie erklären, warum es jetzt den besten Waffen an den Kragen geht. Dort heißt es, dass sie möchten, dass alle Waffen im Spiel Spaß machen.

