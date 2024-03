Helldivers 2: Spieler schützen ihre Freunde durch eine Umarmung vor dem sicheren Tod

Auch Wochen nach dem Release haben immer noch zahlreiche Spieler Spaß an Helldivers 2 und erfreuen sich an kleinen Dingen, wie ein Umarmungs-Emote, das euch vor dem Tod bewahren kann.

Der Schildgenerator-Rucksack gehört zu den aktuellen Meta-Builds von Helldivers 2 , weshalb es sehr wahrscheinlich ist, dass ihr jemanden in eurer Lobby findet, der den Rucksack trägt. Um einen anderen Spieler dann beispielsweise vor einer Explosion zu schützen, müsst ihr ihn mittels der Umarmung in das Schild eures Schildgenerator-Rucksacks hineinziehen.

Nahezu jedes moderne Multiplayer-Spiel hat in irgendeiner Form Emotes, also kurze animierte Handlungen, mit denen die Charaktere eine Begrüßung, eine Geste oder einen Tanz ausführen. Helldivers 2 ist da keine Ausnahme. In den meisten Spielen sind Emotes nutzlos, doch in dem Koop-Shooter von Arrowhead kann euch ein ganz bestimmtes Emote vor dem Tod bewahren.

