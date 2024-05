Während deutsches MMORPG in einem Land gesperrt ist, verzeichnet es auf Steam Rekorde

Das deutsche MMORPG Albion Online profitiert weiterhin vom Start des neuen Servers in Europa. Während sich Entwickler Sandbox Interactive über Spielerrekorde auf Steam freuen kann, gibt es jedoch in einem Land ein gravierendes Problem.

Welche Rekorde konnte Albion Online erzielen? Seit dem Start des ersten europäischen Servers für Albion Online am 29. April 2024 tummeln sich zunehmend mehr Spieler in der namensgebenden Fantasywelt Albion. Der neue Peak von Steam liegt bei 27.208 gleichzeitig aktiven Spielern.

Täglich sind derzeit fast rund um die Uhr mehr als 20.000 Spieler über Valves Vertriebsplattform in Albion Online eingeloggt. Dazu kommen die Spieler, die den normalen Windows/Linux-Client oder die Mobile-Versionen nutzen. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis die Berliner Entwickler eine offizielle Erfolgsmeldung zum Launch des EU-Servers veröffentlichen.

Für den EU-Server von Albion Online gibt es sogar einen eigenen Trailer:

Aktuelle Probleme: Ein Land blockiert Albion Online

Was gibt es für ein gravierendes Problem? Im offiziellen Forum des MMORPGs erklärten die Entwickler in dieser Woche, dass sie derzeit daran arbeiten, einige Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, die den erfolgreichen Launch des EU-Servers etwas trüben.

Besonders bemerkenswert ist dabei die folgende Meldung: „Albion ist in Indonesien blockiert. Wir haben die indonesischen Behörden kontaktiert, um die Situation zu klären. Während die Lösung in Arbeit ist, könnt ihr euch mit einem VPN anmelden. Nach dem Einstieg in das Spiel kann der VPN-Dienst ausgeschaltet werden.“

Ein Problem, das auf Mobile-Geräten vermehrt zu Abstürzen geführt hat, konnte indes bereits behoben werden. Aktualisiert das MMORPG über euren Store, um den entsprechenden Hotfix zu installieren.

Was zeichnet das MMORPG aus? Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG in einer offenen, mittelalterlichen Fantasiewelt. Das Spiel verfügt über ein klassenloses Kampfsystem sowie ein von den Spielern betriebenes Wirtschaftssystem, in dem fast jeder Gegenstand von Spielern hergestellt wird.

Dank zahlreicher Updates gibt’s mittlerweile zudem ein breites Angebot an Inhalten für Solisten, Fans von kleinen Gruppen und Spielern, die sich am liebsten in große Schlachten stürzen. Schließt euch einer Gilde an, erbaut eine Gildenhalle und erobert ganze Städte, die euch dann Steuern zahlen müssen.

Abschrecken könnten euch indes die altbacken inszenierten Kämpfe sowie die bunte, nicht zeitgemäße Grafik. Wenn ihr ein anderes MMORPG sucht, in dem ihr eure Zeit verbringen könnt: Die besten neuen MMORPGs der letzten 5 Jahre auf Steam