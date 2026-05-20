Subnautica 2: Leviathane scannen – 3 Tipps, wie das leichter geht

In Subnautica 2 könnt ihr neben normalen Meeresbewohnern auch die gigantischen Leviathane scannen. Für viele ist das aber ein schwieriges Unterfangen, denn sie sind alles andere als friedliche Wesen. Einige Taucher nennen deshalb ihre Tipps, wie ihr diese Monster scannen könnt, ohne dabei draufzugehen.

Warum sind Leviathane gefährlich? In Subnautica 2 zählen Leviathane zu den Spitzenprädatoren und das sieht man ihnen direkt an. Sie sind riesige, gefährliche Meeresbewohner, die verschiedene Areale der Map einnehmen und durchstreifen. In den meisten Fällen greifen sie euch sogar an, wenn ihr zu nah an sie herantretet, und wenn sie das tun, wird der Kampf ein kürzer sein, denn sie sind sehr tödlich.

Man könnte ihnen nun aus dem Weg gehen, doch für viele sind sie ein wichtiger Teil ihrer Survival-Reise – ob es nun mit der Hauptstory oder generell dem Überleben zusammenhängt. Viele Taucher möchten diese gigantischen Wesen scannen, um neue Informationen zu erhalten. Das ist leider nicht ganz so einfach, aber einige Fans haben Tipps für euch, mit denen dieses Unterfangen leichter wird.

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3 Tipps für entspanntes Scannen

Bei den Tipps handelt es sich um hilfreiche Empfehlungen aus der Community von Steam. Solltet ihr Schwierigkeiten haben, könnt ihr diese gerne alle durchprobieren. Kommen wir nun zur Aufzählung:

Der Trick mit einem Opfer (Solo-Play)

Der Steam-User Muhspaceaids empfiehlt, eure Scans mit einem Lockvogel abzuschließen. In seinem Fall nutzte er die Kaulquappe als Köder und fuhr so dem Leviathan entgegen. In der Zeit zoomt er immer weiter ran an den gigantischen Meeresbewohner. In dem Moment, als das Wesen sich das Fahrzeug schnappen oder attackieren will, springt ihr aus dem Fahrzeug heraus.

Nun wird er entweder mit dem Fahrzeug beschäftigt sein oder davonschwimmen. In der Zeit könnt ihr dann dem Monster hinterher schwimmen und den Scan abschließen. Natürlich opfert ihr hierfür eine Kaulquappe, doch dieses könnt ihr erneut herstellen. Achtet darauf, dass euer Fahrzeug keine wichtigen Ressourcen im Inventar besitzt, sonst könntet ihr diese verlieren.

Die Stealth-Methode

FrenziedMidra empfiehlt eine professionellere Methode, indem ihr die Biomod „Camouflage“ nutzt. Mit dieser werdet ihr für alle Lebewesen um euch herum unsichtbar, solange ihr euch nicht bewegt. So könnt ihr wie ein Raubtier auf der Lauer abwarten, bis einer der Leviathane euren Weg kreuzt, nur, um diesen dann schnell abzuscannen.

Der frontale Weg

Wenn ihr eher auf Action aus seid, könnt ihr laut Fox auch einfach euren Sonicblaster nehmen und diesen auf den Leviathan richten. Mit einem Schuss betäubt ihr das Lebewesen und könnt dann schnell hinschwimmen, um es abzuscannen.

Abseits von den aufgelisteten Methoden lässt sich ein Leviathan auch mit Freunden viel einfacher Scannen. Wie in Methode 1 wird, ein Taucher als Lockvogel genutzt, der die Aggro des Lebewesens auf sich zieht. Die anderen Spieler können dann in der Zeit den Leviathan scannen. Natürlich solltet ihr dann euren Kameraden im Anschluss retten, bevor er als Fischfutter endet.

Das waren alle wichtigen Tipps, wie ihr entspannter einen Leviathan scannen könnt. Solltet ihr die Methode mit der Kaulquappe nutzen wollen, so müsst ihr zuerst seinen Bauplan freischalten. Welche Fahrzeuge es deshalb in Subnautica 2 gibt, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht: Subnautica 2: Alle Fahrzeuge in der Übersicht