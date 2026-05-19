Subnautica 2 lässt andere „Early Access“-Spiele auf Steam schlecht aussehen, denn es macht eine Sache viel besser

Subnautica 2 ist vor Kurzem zum Hit auf Steam geworden und das, obwohl die Entwickler den Titel im Early Access ins Rennen schicken. Für die Spieler ist das aber kein Problem.

Wie steht es um Subnautica 2? Das Survival- und Tauch-Spiel Subnautica 2 ist auf Steam gerade der Renner. Mit über 450.000 Spielern am Wochenende zeitgleich erfreut sich der Titel extremer Popularität.

Für die Entwickler ist das essenziell, schließlich hatten die sich erst nach einem Streit von ihrem Publisher getrennt und müssen ihr Spiel nun selbst finanzieren.

Entsprechend vorsichtig mag wohl auch der ein oder andere Gamer gewesen sein. Allein dass die Entwickler Subnautica 2 im Early Access statt in der Vollversion veröffentlichen, macht einige Spieler noch immer stutzig. Die Fans erklären jetzt aber, warum das Abwarten ein Fehler ist.

Hier könnt ihr einen Trailer für Subnautica 2 sehen:

Video starten Der Gameplay-Trailer zu Subnautica 2 zeigt den neuen Planeten Alterra und einen Ort, den ihr besser nicht besuchen solltet Autoplay

Ein gutes Spiel trotz Early Access

Warum sollte man nicht warten? Für die Fans ist Subnautica 2 lange nicht so unfertig wie andere Titel, die auf Steam in den Early Access gehen. So erklärt auch Reddit-Nutzer Zenoran den Status des Spiels in seinem Beitrag mit dem Titel „Subnautica 2 ist der ausgereifteste ‚Early-Access‘-Titel, den ich je gespielt habe“ auf Reddit.

Er findet es sogar schockierend, wie poliert die Version bereits ist. Die Bewegungen im Spiel, sei es der Charakter selbst oder mit Fahrzeugen, seien richtig gut. Außerdem lobt er die Story des Spiels, die für ihn fast wie eine Serie war.

Wie sehen das die Mitspieler? Auch andere Spieler loben die Qualität von Subnautica 2. Sie schreiben in ihren Kommentaren auf Reddit:

Far-Signature-9628 : „Ich sehe Leute im Stream-Chat, die sagen, dass sie es nicht kaufen wollen, weil es nur 50 Prozent der Story enthält. Ernsthaft, was für ein Unsinn, das hier bietet mehr Gameplay – ich meine Stunden über Stunden an Spielzeit – im Vergleich zu vielen Vollversionen. Es ist absolut fantastisch.“

: „Ich sehe Leute im Stream-Chat, die sagen, dass sie es nicht kaufen wollen, weil es nur 50 Prozent der Story enthält. Ernsthaft, was für ein Unsinn, das hier bietet mehr Gameplay – ich meine Stunden über Stunden an Spielzeit – im Vergleich zu vielen Vollversionen. Es ist absolut fantastisch.“ OcelotTerrible5865 : „Ich versinke jetzt seit gut 10 Stunden in diesen Subnauticas. Bisher musste ich nur bei zwei frustrierenden Dingen nachschlagen. Ich habe vorhin versehentlich mein Reparaturwerkzeug an die Rückseite meines Tadpoles gesteckt und dann eine Ewigkeit in der Alien-Basis verbracht, um Silber für ein neues zusammenzukratzen. Gute Zeiten.“

: „Ich versinke jetzt seit gut 10 Stunden in diesen Subnauticas. Bisher musste ich nur bei zwei frustrierenden Dingen nachschlagen. Ich habe vorhin versehentlich mein Reparaturwerkzeug an die Rückseite meines Tadpoles gesteckt und dann eine Ewigkeit in der Alien-Basis verbracht, um Silber für ein neues zusammenzukratzen. Gute Zeiten.“ ksiepidemic : „Ich habe Subnautica 1 im Early Access gespielt, und das hier ist um Meilen besser. Für manche Entwickler könnte das schon ein fertiges Produkt sein. Wenn sie noch mehr hinzufügen, freue ich mich, denn ich habe das Gefühl, dass sich der Kauf jetzt schon gelohnt hat!“

: „Ich habe Subnautica 1 im Early Access gespielt, und das hier ist um Meilen besser. Für manche Entwickler könnte das schon ein fertiges Produkt sein. Wenn sie noch mehr hinzufügen, freue ich mich, denn ich habe das Gefühl, dass sich der Kauf jetzt schon gelohnt hat!“ Grouchy-Can-5245: „[…] Ich hoffe, dass Subnautica 2, weil es an Tag 1 so gut ist, in die Fußstapfen dieser Spiele [Grounded und Abiotic Factor] tritt und Version 1.0 gewaltig wird. Es hat ernsthaft das Potenzial, das beste Spiel zu werden, das je in diesem Genre gemacht wurde, wenn sie dranbleiben.“

Subnautica 2 ist auf Steam jetzt schon ein großer Erfolg. Für die Entwickler heißt das zwar durchatmen, aber die Spieler dürsten auch nach Updates und Fortschritten, die den Titel Richtung Zielgerade bringen. Eine Sache, die vermutlich auf dem Zettel der Entwickler steht, findet ihr hier: Spieler findet in Subnautica 2 kreativen Weg, das gefährlichste Wesen zu umgehen – „Die Entwickler werden das patchen“