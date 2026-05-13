Subnautica 2: Roadmap – Alles zum Early Access und kommenden Inhalten

Subnautica 2 soll im Rahmen eines Early Access stetig weiterentwickelt werden. Alles, was zum Verlauf und zu kommenden Inhalten bekannt ist, lest ihr hier.

Gibt es eine Roadmap? Bisher gibt es keine offizielle Roadmap für den Early Access von Subnautica 2. Allerdings wurde Mitte 2025 ein Dokument auf Reddit geleakt, das einige Inhalte und Meilensteine des Survival-Games im ursprünglichen EA-Zeitraum vor der Verschiebung zeigen soll. Die Echtheit dieses Dokuments wurde im Nachhinein durch den Publisher Krafton bestätigt.

Zwar ist derzeit unklar, ob die Inhalte des Dokumentes noch aktuell sind, jedoch lässt sich daran eine Tendenz erkennen, was euch noch erwarten könnte. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, über die Webseite Nolt Einfluss darauf zu nehmen, welche Änderungen zusätzlich in Betracht gezogen werden.

Auf welche Inhalte die zuvor geleakten Dokumente hindeuten, zeigen wir euch.

Video starten Der Gameplay-Trailer zu Subnautica 2 zeigt den neuen Planeten Alterra und einen Ort, den ihr besser nicht besuchen solltet Autoplay

Subnautica 2: Kommende Inhalte und Pläne

Welche Meilensteine standen in dem Dokument? Laut dem Dokument könnten folgende Inhalte in kommenden Updates im Fokus stehen:

10 Kapitel Story insgesamt mit durchschnittlich je 10 Spielstunden Umfang

Neue Regionen

Neue besondere Orte

Neue Kreaturen

Neue Leviathane

Zusätzliche spielbare Charaktere

Pest als Status

Neue Werkzeuge und Ausrüstung

Neue Fahrzeugtypen

Neue Adaptionssysteme

Neue Tauchboote

Neue Biomods

Bergbau

Automatisierung

Farmsystem

Kreativmodus

Cross-Progression

Einige der genannten Punkte könnten auch bereits zum Start des Early Access Teil des Spiels sein, gänzlich gestrichen oder geändert werden, da es sich hier um geleakte, interne Dokumente handelte.

Sobald es eine offizielle Roadmap oder aktuellere Informationen zum Verlauf des Early Access gibt, lest ihr sie hier bei uns. Wir aktualisieren den Beitrag fortlaufend, sodass ihr immer auf dem neusten Stand seid.

Was es aber ziemlich sicher geben wird, sind ein Haufen cooler und seltsamer Kreaturen. Viele von ihnen gibt es auch in den Tiefen des Ozeans in der realen Welt und die sehen teilweise sogar noch beängstigender aus: Subnautica: Diese 8 Kreaturen gibt es wirklich, und sie sehen in echt fast noch gruseliger aus