Subnautica 2 ist für mich schlimmer als jedes Horror Game und genau deshalb habe ich so viel Spaß

MeinMMO-Autorin Johanna hat Angst vor dem Ozean und seinen Kreaturen. In Subnautica 2 hat sie deswegen so viel Spaß wie nie.

Dass ich mich auf Subnautica 2 gefreut habe, obwohl ich immense Angst vor dem Ozean habe, hatte ich ja schon mal in einem anderen Artikel breitgetreten. Jetzt habe ich die Drohung an mich selbst aber tatsächlich wahrgemacht und bin in Subnautica 2 in den unbekannten Alienozean abgetaucht.

Es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe: Der absolute Horror. Das kommt nicht nur durch meine Angst vor tiefen Gewässern und was in ihnen lauert, sondern auch durch die Survival-Mechaniken im Spiel.

Ständig werde ich von drei Dingen getrieben: Sauerstoff, Hunger und Durst. Und ach ja, von irgendwelchen bissigen Fischen, die mich mit einem Snack verwechseln und anfangen, mich zu essen, während ich herumschwimme. Es gibt also immer irgendetwas, um das ich mich kümmern muss, um nicht im Ozean zu ertrinken.

Kurz: Das Spiel ist Dauerstress für mich. Doch genau das ist es, was das Spiel so gut für mich macht.

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Meine Angst vor dem Ozean bereitet mir Spielspaß

Es stellt sich nach ungefähr 5 Stunden Spielzeit für mich heraus, dass meine Angst vor dem Ozean in diesem Spiel von Nutzen ist. Ich bin viel konzentrierter und nehme das Spiel und alles, was es zu bieten hat, viel intensiver wahr.

Dadurch, dass das Spiel eher anstrengend für mich ist, fühlen sich Errungenschaften – wie etwas Neues zu entdecken oder zu bauen – viel belohnender an als in anderen Spielen. Schließlich habe ich dafür dann immer mit meiner Furcht gerungen und das Gefährliche überstanden.

Ein Punkt, der mich trotz Angst weiterspielen lässt, ist die Story oder eher die Storyfragmente, die man geboten bekommt. Im ersten Teil hatte mich die Geschichte des Alienplaneten schon gepackt und auch im zweiten Teil verspreche ich mir viel davon.

Ich will immer mehr Schnipsel davon finden und stürze mich deswegen immer wieder in die Tiefe. Auch wenn eine Audioaufzeichnung mir schon geraten hat, mich damit abzufinden, dass ich wahrscheinlich der einzige lebende Mensch in diesem Universum bin. Ähm … okay, danke für die aufbauenden Worte?

Außerdem lenkt mich die Schönheit von Subnautica 2 vom Schrecken ab. Die Sonne spiegelt sich auf der Wasseroberfläche, aber auch darunter wirklich schön. Subnautica 2 ist für mich ein schöner Schrecken.

Diese kleinen Tierchen schauen mich neugierig an, wenn ich ihnen zu Nahe komme.

Zwar komme ich nur langsam voran und manchmal muss ich auch Pausen machen, aber das nimmt mir nichts von meinem Spielspaß. Ganz im Gegenteil: Das Spiel fordert mich und ist so spaßiger für mich.

Subnautica 2 ist somit kein Spiel zum Abschalten, sondern eher ein intensives Erlebnis, aber darüber bin ich sehr froh. Meine Empfehlung an Leute, die ähnliche Sorgen um dieses Spiel plagen wie mich: Probiert es aus! Vielleicht hat Subnautica 2 bei euch den gleichen Effekt wie bei mir.

MeinMMO-Redaktionsleiterin Lydia konnte sich bei ihrem ersten Spiel übrigens nicht entscheiden, ob das Spiel eher Horror oder Cozy ist: Subnautica 2 ist weder Horror noch Cozy: Ich habe es auf die harte Tour gelernt