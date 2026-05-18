The Boys muss in der letzten Folge noch mindestens 10 Plotpunkte ansprechen, aber das ist unmöglich

The Boys geht in wenigen Tagen mit Staffel 5 zu Ende. Dabei müssen noch einige Punkte aus der Geschichte abgearbeitet werden, aber dafür hat die Serie gar nicht so viel Zeit.

Am 20. Mai ist es endlich so weit: The Boys endet nach 7 Jahren und so auch die Geschichte vieler Figuren, die auf der guten und der schlechten Seite stehen. Laut dem Showrunner Eric Kripke (via Collider) soll die letzte Folge etwa 65 Minuten gehen, es gibt also kein überlanges Finale.

Das ist eine gar nicht so lange Zeit, wenn man bedenkt, wie viele Storypunkte noch offen sind. Ein YouTuber hat sie in einem Video zusammengefasst, und es scheint unmöglich, dass alle zufriedenstellend vorkommen können.

Achtung Spoiler: Im folgenden Artikel werden Story-Stränge bis zur 7. Folge der 5. Staffel von The Boys besprochen. Wer diese Folge noch nicht gesehen hat, sollte den Artikel später weiterlesen.

Video starten The Boys zeigt im finalen Trailer zu Staffel 5, wie weit Homelander gekommen ist Autoplay

Viele Figuren und Storys in nur einer Stunde

Welche Plot-Punkte sind noch offen? In einem YouTube-Video zeigt der Content Creator Jonathan, welche Geschichten aus der letzten Staffel von The Boys noch offen sind. Er kommt auf 12, die wir euch zusammenfassen und einordnen.

Oh-Father und die Gedankenlese-Supes Die Geschichte hinter Oh-Father und den Supes, die Gedanken lesen können, wurde bereits in der 7. Folge gezeigt. Homelander möchte wissen, wer nicht wirklich an ihn glaubt, und ihn dann erledigen. Das ganze Ausmaß dieser Idee werden wir ziemlich wahrscheinlich in der letzten Folge sehen, um den Plan von Homelander endgültig zu entfalten.

Soldier Boys Schicksal Soldier Boy wird in der letzten Folge nicht auftauchen. In einem Interview mit Collider erklärte Eric Kripke, dass Folge 7, die letzte Szene von Jensen Ackles, dem Schauspieler von Soldier Boy, beinhaltete.

Kimikos neue Fähigkeit Man kann davon ausgehen, dass Kimiko ihre Fähigkeiten in der letzten Folge einsetzen wird, vor allem da sie mit dem tragischen Opfer von Frenchie verbunden ist und man so einen Bogen schlagen kann.

Was ist eigentlich mit Gen V? Hier wird es ziemlich wirr, denn man hat zwar Marie und Jordan gesehen, aber Marie kann ihre Fähigkeiten laut Starlight nicht kontrollieren (anders als in der 2. Staffel von Gen V). Da Gen V in der Staffel insgesamt eine ziemlich untergeordnete Rolle gespielt hat, wäre es auch denkbar, dass man die Figuren nur kurz im Finale sieht, sie aber keine Relevanz für die Story haben.

Wie endet Ashleys Geschichte ? Bisher scheint Ashleys Weg in der Staffel nirgendwo wirklich hinzuführen. Sie zögert zwar und hat Angst vor Homelander, ordnet sich aber unter ihm ein. Da sie jetzt Präsidentin ist, wird sie aber wohl eine Rolle im Finale spielen.

Wie endet The Deeps Geschichte ? The Deep ist nach dem Ende der Seven und seiner Verbannung aus dem Ozean in einer schwierigen Situation, die ziemlich wahrscheinlich auch in der letzten Folge angesprochen werden wird.

Der Konflikt von Starlight Starlight hatte bereits in der 7. Folge einen Charakter-Arc, in dem sie wiedererkennt, wie wichtig der Widerstand und der Kampf gegen Homelander ist, weshalb es wohl in Folge 8 eher um sie und Hughie gehen wird.

Große Tode Große Tode werden innerhalb der letzten Folge nebenbei passieren, viel Zeit zum Trauern wird es aber wohl nicht geben.

Was ist eigentlich mit Ryan und anderen fehlenden Figuren? Obwohl Ryan am Anfang der Staffel Auftritte hatte, fehlte er in den letzten Folgen. Man weiß aber jetzt garantiert, dass Ryan vorkommen wird (Quelle: X.com). Auch Stan Edgar ist eine Figur, die im Finale nochmal vorkommen könnte.

Was ist eigentlich mit dem Virus? Die halbe Staffel lang ging es um das Virus, das Supes töten kann. Demnach müsste es als Waffe gegen andere Supes als Homelander nochmal eine Rolle spielen, es könnte aber auch sein, dass man das Virus ignoriert, da es in der 7. Folge keine Rolle spielte.

Butchers persönliche Vendetta gegen Homelander Man kann davon ausgehen, dass Homelander und Butcher ein letztes Mal aufeinandertreffen werden. Ob es einen großen Kampf geben wird, ist aber unklar, bisher zeigte die letzte Staffel keine großen Kampfszenen.

Was passiert nach dem Finale? Ein wichtiger Teil der Geschichte ist auch, wie es nach dem Finale weitergeht. Was passiert, falls Homelander sterben sollte, und welche Rolle spielt Vought (und damit auch Stan Edgar)? Einen kurzen Epilog wird es höchstwahrscheinlich geben. Es könnte auch die Zukunft von Starlight und Hughie gezeigt werden.



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Es scheint unmöglich

Was sagt MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes zu den offenen Storylines in der letzten Folge? Serien mit mehreren Staffeln und so vielen beliebten Figuren wie The Boys tendieren dazu, viele Storylines aufzumachen, um Charakteren Luft zu geben. Das Problem dabei ist aber, dass man diese Storylines auch beenden muss.

Ich bezweifle, dass die Serie all diese Storylines zufriedenstellend beenden kann, vor allem wegen der Lauflänge. Das wird vor allem problematisch für Figuren wie Ryan, Butcher und Homelander. Das Geflecht der 3 ist ziemlich komplex, wurde aber links liegengelassen. Mit all den anderen Storylines und Figuren ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass es dafür viel Luft gibt.

Auch das Virus und Soldier Boy haben der letzten Staffel und den offenen Storylines nicht gutgetan. Viel Zeit wurde diesen Aspekten gewidmet, statt vorher schon Figuren einen guten Abschluss zu geben.

Wie die Serie mit all den offenen Storylines umgeht, sehen wir letztendlich am 20. Mai. Eine Figur hat bereits ihr Ende gefunden, aber in den Comics war sie ganz anders und war ein zentrales Element für den Verlauf der Serie: Wer Black Noir aus The Boys nur aus der Serie kennt, unterschätzt ihn gewaltig