Eine Schurkin aus The Boys taucht bald in eigener Serie auf, die im Comic so unmöglich wäre

Die Serie The Boys geht auf ihr Ende zu, doch bald geht es mit Vought Rising weiter. Mit Stormfront ist ein bekanntes Gesicht an Bord. Doch deren Comic-Vorlage hätte wohl eher nicht in die Serie gepasst.

Achtung: Hier gibt es Spoiler zu Stormfronts Geschichte in der Serie The Boys, sowie den Comics.

Was ist zu Vought Rising bekannt? Bekannt ist, dass die Serie vor The Boys spielt, nämlich in den 1950er Jahren. Die Hauptfiguren kennen wir aber bereits aus der Zukunft : Die Serie dreht sich um Soldier Boy, gespielt von Jensen Ackles, und Stormfront, gespielt von Aya Cash. Dazu kommen Figuren wie beispielsweise der Superheld Bombsight, der kürzlich in The Boys auftrat.

Welche Rolle spielt Stormfront? Die Schurkin Stormfront hat eine umfangreiche Hintergrundgeschichte, die derzeit auch in der letzten Staffel von The Boys nochmal zum Tragen kommt.

Wir erinnern uns: In The Boys ist Stormfront eine rassistische Nazi-Superschurkin, die Blitze verschießt. Sie tarnt sich allerdings unter dem Deckmantel einer modernen Social-Media-Influencerin und hält ihre wahren Motive erstmal unter Verschluss. Sie wird später zur Geliebten Homelanders, nur um dann von Kimiko, Starlight und Maeve besiegt, und schließlich von Ryan nahezu erledigt zu werden, als sie dessen Mutter attackiert. Sie stirbt wenig später.

Video starten The Boys zeigt im finalen Trailer zu Staffel 5, wie weit Homelander gekommen ist Autoplay

In Vought Rising wird Stormfronts Vergangenheit beleuchtet. Aus The Boys wissen wir schon, dass sie auch die Geliebte von Soldier Boy war – damals aber noch unter dem Namen Liberty. Genauso ist schon bekannt, dass sie damals die Frau von Frederick Vought war – unter dem Namen Clara Vought. Und klar ist auch, dass sie schon damals abgrundtief böse Absichten hatte.

Vought Rising wird sich diese Dynamik wahrscheinlich genauer anschauen. Klar ist aber auch: Mit Stormfronts Comic-Variante würde die Serie wahrscheinlich ganz anders aussehen.

Wer war Stormfront in den Comics zu The Boys?

Schauen wir uns die Unterschiede zwischen Stormfront aus der Serie und Stormfront aus den Comics an.

In den Comics ist Stormfront ein männlicher Supe mit deutlich militärisch geprägtem Hintergrund. Er ist aber wie die Serien-Stormfront ein Nazi, der Blitze schießt.

Er ist einer der frühesten Supes, dessen wahre Motivation aber von Vought verschleiert wurde. Er führte später das Supe-Team Payback an, das sozusagen das Zweit-Team neben den Seven war.

Sein Ende kommt dann durch einen Kampf mit den Boys zustande. Kimiko, MM und Butcher kann er zwar schlagen, doch als die anderen Boys hinzukommen, wird Stormfront besiegt. Frenchie spielt dabei eine wichtige Rolle, genauso wie der Supe Love Sausage, der den Boys in seiner Serienversion wohl kaum zur Hilfe gekommen wäre.

Insgesamt ist dieser Stormfront eine deutlich rohere und lautere Version des Charakters, der seinen Hass offen nach außen trägt. Die zumindest anfänglich subtilere Stormfront aus der Serie arbeitet eher aus dem Schatten heraus, intrigant.

Und genau das dürfte auch in der Serie Vought Rising interessant werden. Das doppelte Spiel von Stormfront, mit der Ehe zu Frederick Vought, der Maske Liberty und ihrem generellen Wesen, dürfte eine ganz andere Serie ergeben, als es mit dem Stormfront aus den Comics der Fall wäre. Deshalb wäre diese Version unmöglich in der aktuellen Serie unterzubringen.

Bevor es mit Vought Rising voraussichtlich 2027 weitergeht, steht aber erstmal der Endspurt von The Boys auf dem Plan. Zwei Folgen sind noch übrig – eine in dieser, eine in der kommenden Woche. Wir halten euch wie immer auf dem aktuellen Stand: Hier erfahrt ihr alle wichtigen Daten rund um den Release der letzten Staffel von The Boys.