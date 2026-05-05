The Boys spricht seit Wochen von Bombsight – Wer ist das?

In der Serie The Boys fällt immer mal wieder der Name Bombsight. Aber wer ist der Kerl? Wir schauen auf alle bekannten Informationen.

Achtung: In diesem Artikel folgen leichte Spoiler zum aktuellen Stand der 5. Staffel von The Boys.

Wer ist Bombsight? Das ist die große Frage, die sich einige Fans im Publikum von The Boys stellen dürften, seit der Name hier und da immer mal wieder fällt.

Sowohl Soldier Boy und Homelander als auch Butcher und MM haben sich bereits über den mysteriösen Superhelden unterhalten. Der Grund? Der Mann hat sich offenbar das V1 gekrallt, nach dem gerade alle suchen. Dementsprechend ist er ins Visier der Super, aber auch der Boys geraten.

Selbst ist Bombsight aber noch nicht ins Rampenlicht der Serie getreten. Deshalb fassen wir hier einmal zusammen, was bis jetzt schon über den Supe bekannt ist.

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Alle Infos zu Bombsight in Staffel 5 von The Boys

Allzu viel ist noch nicht zu Bombsight bekannt.

In Folge 3 erfahren wir, dass Bombsight V1 bekommen hat und dementsprechend unsterblich sein sollte. Nur Bombsight, Soldier Boy, Private Angel, Torpedo und Stormfront haben Sage zufolge V1 bekommen, oder zumindest überlebt. Es ist zehn Mal stärker als die aktuelle Superheldenformel Compound V. Damit dürfte Bombsight zu den stärksten Supes bei The Boys zählen.

In Folge 4 von Staffel 5 suchen sowohl Vought als auch die Boys in Fort Harmony nach dem mächtigen V1. Sie stellen fest, dass es verschwunden ist. In dem Safe, in dem das V1 stecken sollte, findet sich gähnende Leere. Gleichzeitig finden sie Heroin in der Nähe. Die Boys folgern, dass der Dieb Bombsight sein muss. Zumindest ist das MMs Antwort auf Butchers Frage, welche Supes sie kennen, die “eine Rechte wie einen Vorschlaghammer und eine Schwäche für Heroin” haben. Bombsight wurde offenbar seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen und für tot gehalten. Er gehörte zu Soldier Boys ursprünglichem Team.

In Folge 5 bringt Mister Marathon sowohl Homelander als auch Soldier Boy auf Bombsights Spur, indem er ihnen sagt, dass er das V1 haben könnte. Soldier Boy zeigt sich überrascht, dass der Mistkerl noch lebt. Er scheint kein Fan zu sein. Bombsight war wohl ein guter Kunde in Marathons Drogengeschäften. Allerdings hatte auch Marathon schon seit Jahren keinen Kontakt mehr zu Bombsight. In einer anderen Szene beschreibt Butcher, dass Bombsight unkaputtbar sei und fliegen könne.



Soweit zu den Erwähnungen Bombsights in Staffel 5. Wo sich der Supe befindet, weiß aktuell keiner. Doch sowohl Vought als auch die Boys sind weiterhin auf der Suche nach ihm.

Was ist im echten Leben über Bombsight bekannt? Verlassen wir die Story von The Boys und schauen hinter die Kulissen, gibt es noch ein paar zusätzliche Infos.

Der Schauspieler Mason Dye spielt Bombsight (Quelle: IMDB).

Bombsight wird auch in der Serie Vought Rising auftauchen. Die Serie spielt nach aktuellem Stand mehrere Jahrzehnte vor The Boys. Die Hauptfiguren sind Soldier Boy und Stormfront.

Insgesamt sind die Infos rund um Bombisight also noch immer rar gesät. Doch das sollte sich bald ändern, schließlich sind alle dem Supe auf der Spur. Die Serie schreitet eilend in Richtung Finale und alle offenen Fragen sollten dann geklärt werden. Ganz besonders natürlich auch die Frage danach, wie The Boys endet. Denn klar ist: Wie in den Comics wird The Boys nämlich nicht enden.