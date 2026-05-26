Spieler nutzt seinen Gaming-PC 2 Jahre falsch, erst Forza rettet ihn – „Positiv gesehen hast du jetzt eine brandneue SSD“

Ein Spieler hat seinen Gaming-PC jahrelang falsch verwendet und erst Forza Horizon 6 zeigte ihm, was in Wahrheit falsch läuft..

Um wen geht es? Auf Reddit meldet sich der Nutzer P4n0pticZ bei der Community mit seiner Geschichte. Dabei erklärt er, dass er etwa zwei Jahre lang seinen PC falsch verwendet hat. Als er vor zwei Jahren seinen PC zusammengebaut hat, baute er 2 SSDs und eine HDD ein. Das Setup sollte so aussehen:

SSD Nr. 1: Windows und Programme

SSD Nr. 2: Spiele

HDD: Datengrab für Videos und Co.

Beim Spielen von seinen Games merkte der Spieler immer wieder längere Ladezeiten und Mikro-Ruckler, dachte sich allerdings nichts dabei. Es kam ihm nie vor, als sei sein PC viel langsamer als andere. Doch eine Nachricht von Forza Horizon 6 rüttelte ihn wach.

So hübsch sieht Forza Horizon 6 aus:

Video starten Forza Horizon 6 zeigt sein vielseitiges Setting im Launch-Trailer Autoplay

Forza bringt die Lösung

Was hat Forza gemacht? Bei Spielen von Forza Horizon 6 wurde ihm eine Meldung eingeblendet. Diese wies den Spieler darauf hin, dass die Streaming-Geschwindigkeit seines Rechners langsam sei.

Im Task-Manager von Windows entdeckte er dann das Problem. Seine HDD war vollkommen ausgelastet und am Limit. Zunächst war er verwundert, begriff dann aber doch schnell seinen Fehler.

Beim Aufsetzten seines Rechners verwechselte er die SSD für Spiele und die HDD, die als Datengrab dienen sollte, miteinander und benannte sie falsch. Beide hatten die gleiche Anzahl an Speicherplatz, wodurch es wohl zu der Verwechslung kam.

Alles an Rucklern und langsamen Ladezeiten in über einem Jahr lagen wohl daran, dass er die Festplatten verwechselt hat. Mit seiner Geschichte versucht er die Welt wenigstens darüber schmunzeln zu lassen, wie „doof“ er doch sei.

Wie reagieren die anderen Spieler? Seine Geschichte löst genau den gewünschten Effekt aus. Die Spieler lachen über die Geschichte und geben ihm einige lustige Tipps mit auf den Weg. So schreiben sie auf Reddit:

ObjectAgitated: „Immerhin hast du jetzt eine brandneue SSD in deinem PC und die sind heutzutage nicht gerade billig =).“

MaddMan420: „Ich habe das vor Kurzem bei einer Neuinstallation gemacht. Ich bemerkte den Unterschied sofort beim Booten, konnte aber nicht herausfinden, woran es lag. Ich habe Windows zweimal auf derselben HDD neu installiert, bevor mir klar wurde, was passiert war. Man lernt nie aus.“

Dart3145: „Ein Kumpel von mir hat vor Kurzem genau dasselbe getan. Spiele zeigten ständig Warnungen an, dass es Leistungsprobleme aufgrund langsamer HDD-Geschwindigkeiten geben könnte. Ein anderer Kumpel und ich haben im Discord über mögliche Lösungen für eine langsame SSD gesprochen, aber nichts funktionierte. Einen Tag später schrieb er mir, nachdem er dieselbe Erkenntnis hatte wie du: Er hatte alle seine Spiele auf der HDD installiert.“

Successful_Pea218: „Meh. Zumindest kannst du jetzt auf eine SSD wechseln. Dumm gelaufen, aber immerhin hast du eine Lösung.“

Habt ihr auch schon mal aus Versehen ein Spiel auf eure langsame HDD-Festplatte installiert? Falls ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, wann euch das aufgefallen ist. Ein peinlicher Fehler ist auch diesem Nutzer passiert: PC-Spieler gesteht peinlichen Hardware-Fehler – Und alle lachen ihn aus