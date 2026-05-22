5 Tipps für Forza Horizon 6, wie ihr mit wenig Aufwand schnell euer Spiel verbessern könnt

Mit ein paar einfachen Tipps könnt ihr die Leistung von Forza Horizon 6 verbessern, ohne dass ihr tief in die Einstellungen einsteigen müsst.

Ihr spielt gerade Forza Horizon 6 auf dem PC und sucht nach einfachen Verbesserungen für euer Spiel? MeinMMO stellt euch ein paar Tipps vor, die nicht aufwendig sind, aber euer Spiel stark verbessern können.

Lasst uns gerne einen Kommentar da, wenn euch die Tipps geholfen haben oder wenn ihr selbst noch Vorschläge habt.

Richtige Auflösung

Die Einstellung hat mehr Einfluss auf Performance und Qualität, als man denken könnte. Denn bei uns war beim ersten Spielstart die falsche Auflösung eingestellt. Das Spiel startet mit 2560 × 1080 anstatt mit 3440 × 1440 Pixeln. Dadurch wirkte das Bild leicht unscharf und verwaschen.

Die „falsche“ Auflösung hat nur einen Vorteil: Eure Performance (FPS) steigt, weil euer Gaming-System weniger Pixel berechnen muss.

Für ein scharfes Bild solltet ihr dennoch unbedingt die native Auflösung eures Monitors wählen. Um die Performance zu verbessern, setzt lieber auf DLSS oder FSR, anstatt die Auflösung zu reduzieren. Sonst wirkt das Bild matschig.

Video starten Forza Horizon 6 zeigt sein vielseitiges Setting im Launch-Trailer Autoplay

V-Sync abschalten

V-Sync ist eine Technik, die Screen-Tearing verhindern soll und synchronisiert die Leistung eurer Grafikkarte mit der eures Monitors. Der Nachteil ist aber spürbar: ein hoher Input-Lag, der euch vor allem in einem reaktionsfreudigen Rennspiel schnell einen Platz im Ranking kosten kann.

Schaltet V-Sync daher im besten Fall ab. Habt ihr einen Monitor mit FreeSync oder G-Sync (Nvidia-exklusiv), dann übernimmt der Monitor die Arbeit automatisch.

Raytracing deaktivieren

Raytracing lässt die Welt natürlicher und homogener wirken, frisst aber kräftig Performance. Bei uns sah Forza Horizon 6 selbst mit hoher RT-Einstellung nicht viel besser aus als mit den normalen Reflexionen.

Schaltet ihr Raytracing komplett ab, gewinnt ihr kräftig an Performance. Bei uns lag der Unterschied zwischen 20 und 25 FPS in der offenen Spielwelt, mitten in Tokyo. Den grafischen Unterschied seht ihr im folgenden Bild:

Forza Horizon 6 Raytracing aus Forza Horizon Raytracing aktiv

Schnelle FPS-Gewinne: Schattenqualität und Shaderqualität senken

Ihr wollt schnelle Performance-Gewinne ohne viel Aufwand? Dann senkt die Schatten- und Shaderqualität. Denn vor allem Schatten fressen ordentlich Leistung.

Senkt ihr die Qualität beispielsweise von Ultra auf Mittel (2 Stufen), dann steigen die FPS im Spiel spürbar an. Die Welt sieht aber immer noch wirklich schick aus.

Frame Generation: Bei niedrigen FPS weglassen

Frame Generation (AMD und Nvidia) bringt euch nur wirkliche Vorteile, wenn ihr bereits eine stabile Framerate vorweisen könnt. Spielt ihr mit mindestens 60 FPS, dann könnt ihr mit Frame Generation eurer Performance einen Schub verleihen.

Anders sieht es aus, wenn ihr sehr niedrige FPS habt: Die Technik setzt auf echte, vom PC berechnete Bilder pro Sekunde. Ist eure normale Framerate bereits zu niedrig, dann kann Frame Generation sogar zu extremen Ruckeln oder unspielbarem Input-Lag führen.

Ihr wollt aus dem neuen Rennspiel noch ein paar mehr FPS herausholen und sucht dafür die besten Einstellungen, ohne dass dafür die Grafikqualität leiden muss? Wir stellen euch die besten Optionen vor und erklären, wo ihr am meisten Performance sparen könnt: Forza Horizon 6: Die besten Settings für die meisten FPS