Der Monitor eines Spielers macht die Community nostalgisch für ein Cyberpunk 2077, das es gar nicht gab

Ein Spieler wollte Cyberpunk 2077 auf einem Monitor spielen, für den sich die meisten Gamer im Jahr 2026 nicht mehr freiwillig entscheiden würden. Das könnte sich für so manche weiteren Fans des Spiels jedoch ändern.

Was für einen Monitor nutzt der Spieler? Der Spieler und Redditnutzer PhoenixDaBeast nutzt zum Spielen von Cyberpunk 2077 einen alten Röhrenbildschirm, der heutzutage eher selten zum Einsatz kommen würde.

Wie das aussieht, zeigte er in einem beigefügten Clip mit den Worten: „Für alle, die gesagt haben, dass Spiele auf meinem Röhrenbildschirm schlecht aussehen würden.“

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Der Post erhielt in weniger als 13 Stunden bereits über 3.000 Upvotes und eine Menge Meinungen zu seiner Aussage. Worüber sich jedoch viele einig sind: „Schon beim bloßen Anblick bekomme ich ein kribbelndes Gefühl, als hätte ich mit der Hand vor dem Bildschirm gewunken.“

Hier seht ihr den Trailer zur Ultimate Edition von Cyberpunk 2077:

Video starten Cyberpunk 2077: Der Trailer der Ultimate Edition zeigt eine „Stadt der Träume“ Autoplay

Nostalgischer Vibe oder einfach nur hässlich?

Was sagt die Community zu der Monitorwahl des Spielers? In dem Thread wird klar, dass nicht jeder Spieler den Look liebt, den der Röhrenbildschirm bietet. Das Bild sei sehr lila, dessen Schuld der Spieler jedoch auf seine Kamera schiebe. In echt wäre das Bild deutlich weniger gefärbt.

Auch wenn der Look die Community auf Reddit spaltet, versetzt der Anblick von Cyberpunk 2077 auf dem Röhrenmonitor die Spieler in ein merkwürdiges Gefühl zwischen Nostalgie und „Diese Mischung aus Alt und Neu bringt mein Gehirn durcheinander“, wie DazzlingAppearance63 es erklärt.

Während einige überzeugt sind, dass Röhrenbildschirme ihre Zeit im Rampenlicht bereits hinter sich gebracht haben, scheint für viele genau dieser Look erstrebenswert zu sein.

„Spiele auf einem Röhrenbildschirm sehen einfach umwerfend aus“, schreibt PrimalNoid. „Ich wünschte, ein Hersteller würde davon modernere und schlankere Versionen entwickeln. Auch hyrumwhite schreibt: „Eine Aufnahme eines solchen Bildschirms sieht immer schlecht aus. Aber in natura sind sie wunderschön. Die Bildschärfe bei Bewegungen ist unübertroffen, und die Farbwiedergabe ist hervorragend.”

Wenn ihr den nostalgischen Look in Videospielen schätzt, aber trotzdem aktuelle Games wie Cyberpunk 2077 spielen wollt, hat ein Fan eine Mod kreiert, die das Open-World-Game wie eine Zeitaufnahme aus den 90ern aussehen lässt: Ein Tool verwandelt Cyberpunk 2077 in eine Aufnahme der Videokassetten eurer Eltern, weckt in Spielern „Nostalgie für eine Vergangenheit, die es gar nicht gab”