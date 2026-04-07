Ein Tool verwandelt Cyberpunk 2077 in eine Aufnahme der Videokassetten eurer Eltern, weckt in Spielern „Nostalgie für eine Vergangenheit, die es gar nicht gab”

Night City aus Cyberpunk 2077 wird durch die Arbeit eines Fans zu einer wahren Zeitaufnahme: Die Stadt kann wie durch eine VHS-Aufnahme betrachtet werden, was bei Spielern nicht nur für Nostalgie sorgt, sondern die Bilder real erscheinen lässt.

Was ist das für ein Tool? Der Modder und Redditnutzer Tulired präsentierte im Subreddit zu Cyberpunk 2077 einen Clip, der eine eigentlich bekannte Stadt ganz anders darstellt. Night City sieht aus, als wäre jemand vor langer Zeit durch die Stadt gelaufen und hätte ein Urlaubsvideo mit einem alten Camcorder aufgezeichnet.

Es handelt sich um die gleiche Stadt, bekannte Straßen, bereits begegnete Gesichter. Jedoch sorgen die Bildqualität, kleine Störungen, Verzerrungen und Scan-Linien dafür, dass man nicht das Gefühl habe, in ein Videospiel zu schauen, sondern in ein altes, reales Videoband.

Hier könnt ihr in dem Clip sehen, wie Night City durch die VHS-Optik wirkt:

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Es handelt sich dabei um die kostenlose ReShade-Mod „TapePunk” von Tulired (auf Nexusmods Tuliz genannt). Diese sorgt durch überarbeitete Shader dafür, dass die futuristische, 50 Jahre in der Zukunft liegende Stadt Night City durch eine Linse wie aus den 80ern betrachtet werden kann.

„Das Ziel war es, sich vom sauberen, hochauflösenden Look moderner Spiele zu lösen und stattdessen die alte analoge Bildwelt zu zelebrieren”, schreibt Tuliz in der Beschreibung seiner Mod auf Nexusmods, „eine Welt, in der die Zukunft auf alternde Hardware trifft.”

Mod sorgt trotz veraltetem Look für hyperrealistische Aufnahmen

Was lobt die Community an der Mod? Der Clip, in dem die Mod zum Einsatz kommt, sorgt bei der Community auf Reddit für große Begeisterung. Sie loben dabei nicht nur die eigentliche Idee, sondern auch das Gefühl, das sie in ihnen auslöst. Hier handle es sich nicht nur um ein spannendes Tool mit coolem Look, sondern um eine simulierte Zeitreise:

„Mein Gehirn vergisst völlig, dass es sich um ein Spiel handelt und nicht um echte Aufnahmen”, schreibt cravex12. Auch teddehyrria findet: „Dadurch sieht das Spiel irgendwie noch realistischer aus.”

ADreamOfCrimson stellt folgende Theorie für diese Wirkung des Effekts auf: Da das Gehirn bei VHS-Aufnahmen sowieso eine geringere Bildqualität erwartet, blendet es den Videospielcharakter der Grafik aus und trickst so den Kopf aus, die restlichen Lücken zu füllen, was so indirekt realistischer wirkt als fotorealistische Grafik.

Was sagt der Modder zu diesem Feedback? Der Modder erklärt in seiner Beschreibung auf Nexusmods, dass er genau dieses Gefühl von Nostalgie mit seinem Projekt einfangen will: „Genau das ist dieses Projekt im Moment: keine zu 100 % perfekte technische Nachbildung, sondern eine idealisierte Version – genau wie unsere Erinnerungen.”

Und dieser Mix aus Realismus und Nostalgie, erinnert viele Fans an ein weiteres Projekt, das dem Modder weitere Inspirationen für noch mehr Einsatzmöglichkeiten seiner Mod bieten könnte: Die Backroom-Videos, unter anderem die des YouTubers Kane Pixels.

Dieser nutzte den Found-Footage-Look auch in seinen Aufnahmen, die seine Umgebungen in Blender genauso realistisch aussehen lassen wie TapePunk für Cyberpunk 2077. Darauf wurde der Modder nicht nur bereits aufmerksam gemacht, er sieht es als nächstes mögliches Projekt an:

„Ich habe mir überlegt, einen YouTube-Kanal zu starten, auf dem ich in die Rolle eines Touristen schlüpfe”, erklärt er auf Reddit, „‚Urlaub in Night City‘, ‚Night City Tapes‘ oder so ähnlich. Vorschläge für Namen sind ausdrücklich erwünscht!”

Er erklärt, falls es eine Mod gibt, die alle NPCs entfernen könne, dass er VHS-Aufnahmen in einer menschenleeren Night City aufnehmen könnte, um das Gefühl der sogenannten „Liminal Spaces” der Backrooms nachzukreieren. Anhand der Reaktionen auf Reddit wäre das ein gern gesehenes Projekt, das auf große Begeisterung stoßen würde.

Wer mittlerweile als einer der Meister der Liminal Spaces gilt, ist der genannte Kane Pixels. Seine Videos zu den Backrooms waren so erfolgreich, dass der 20-jährige YouTuber nun in Zusammenarbeit mit A24 an einem Kinofilm über die merkwürdigen, gruselig leeren gelben Räume arbeitet. Dabei hat er bereits ein zweites, eigenes Projekt kreiert, das für MeinMMO-Redakteurin Caro mindestens genauso legendär sein sollte: Der Macher des neuen Kinofilms zu den legendären Backrooms arbeitete an einem zweiten Projekt, das sogar noch gruseliger ist