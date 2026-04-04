Fan-Liebling aus Cyberpunk 2077 war erst ein Ekel-Paket, sogar die Sprecherin hatte keinen Bock

Misty aus Cyberpunk 2077 ist für viele Spieler eine der wenigen guten Seelen in Night City, die V bis ans bittere Ende begleiten würde. Tatsächlich war Mistys Rolle zu Beginn nicht nur um einiges kleiner, sondern beinahe das exakte Gegenteil ihrer jetzigen Art. Selbst ihre Sprecherin hatte zunächst gar keine Lust auf sie.

Wie sah Mistys Charakter zu Beginn ihrer Entwicklung aus? Im Gespräch mit TheGamer offenbarte Erica Lindbeck, die Sprecherin von Misty Olszewski, welchen Wandel der Charakter in der Entwicklung durchmachte. Die fürsorgliche Tarot-Enthusiastin und Freundin von V war zu Beginn nämlich gar nicht die freundliche Seele, für die die Spieler sie so lieben.

Misty war laut ihrer Sprecherin nicht mehr als ein „oberflächlicher”, vielleicht „leicht alberner” NPC, von dem nicht einmal das Team wusste, was sie so wirklich mit ihr machen wollten.

„Wir haben sie mehrmals aufgenommen, weil wir nicht wussten, was wir mit ihr anfangen sollten”, erklärt Lindbeck. „Am Anfang hatte sie nur ein paar Zeilen, wie ‚Babe, deine Chakren sind total aus dem Gleichgewicht‘. Ich habe es gehasst. Ich dachte: ‚Oh mein Gott, was sollen wir nur machen?‘“

Von unwichtigem, oberflächlichem NPC zur nettesten Freundin in Night City

Für welche Aufgabe wurde die Schauspielerin eigentlich gebucht? Lindbeck erklärt, dass sie zu Beginn ihrer Arbeit an Cyberpunk 2077 dachte, dass ihr zweiter Charakter im Spiel eine viel größere Rolle spielen würde als Misty. Sie ist nämlich auch die Sprecherin der Militech-Corpo Meredith Stout.

„Die Rolle, für die ich bei Cyberpunk engagiert wurde, war Meredith”, sagt Lindbeck im Gespräch mit TheGamer, „Misty war dann eine zufällige Nebenfigur, die sie mir einfach so zugeschoben haben.”

Nach ein paar Überarbeitungen, die Mistys Charakter grundlegend veränderten, änderte sich die Sichtweise der Schauspielerin auf ihre zweite Rolle, die zu einer „sanften, an Harley Quinn angelehnten Figur aus New Jersey” umgewandelt wurde.

„Ich liebe sie so sehr”, fügt Lindbeck hinzu. „Sie schreiben immer mehr und mehr für sie, sodass Misty zu einer viel bedeutenderen Figur als Meredith wurde.”

Was macht Misty zum Fan-Liebling in Cyberpunk 2077? Nicht nur ihre Sprecherin, sondern auch die Community von Cyberpunk 2077 liebt Misty für ihre Art, mit der sie V im Spiel begegnet. Begriffe wie „oberflächlich” oder „albern” sind eher gegenteilige Beschreibungen der ruhigen und freundlichen Ladenbesitzerin.

„Misty ist eine von nur zwei Personen, die V unter allen Umständen zur Seite stehen. Ich fand sie überhaupt nicht nervig. Zusammen mit Vik ist sie eine der sympathischsten Figuren im Spiel”, schreibt ODST_Parker auf Reddit.

Auch Actual-Trash25 fügt unter dem Post hinzu: „Misty ist in diesem Universum wahrscheinlich einer der Menschen, die V am nächsten stehen, und das merkt man auch im Spiel. Ich habe regelmäßig ihre Tarot-Sitzungen besucht und habe mich immer gerne mit ihr unterhalten – sie ist einfach die Beste, und ich lasse mir nichts anderes einreden.”

Etwas entspannendere Aktivitäten wie die genannten Tarot-Sitzungen in Mistys Laden sind wenige der vielen Möglichkeiten, die man in Night City aus Cyberpunk 2077 unternehmen kann. Gerade aufgrund der lebendigen Stadt konnte sich MeinMMO-Redakteurin Caro so sehr in das Spiel verlieben: Weil ich Cyberpunk 2077 nicht pünktlich zum Release spielte, habe ich jetzt 150 Stunden reingesteckt und bin der größte Fan