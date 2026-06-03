Trainer beim Pokémon GO Fest ziehen durch, umrunden 790-mal die Welt

Der erste lokale Teil des Pokémon GO Fests 2026 fand in Tokio statt. Und die Teilnehmer waren fleißig.

Während sich die Trainer weltweit noch gedulden müssen, bis das globale GO Fest 2026 in Pokémon GO stattfindet, durften Trainer in Tokio in der vergangenen Woche bereits den ersten lokalen Teil des großen Events genießen. Dort fand das GO Fest in der Zeit vom 29. Mai 2026 bis zum 1. Juni 2026 statt. Bereits seit dem 25. Mai 2026 durften teilnehmende Trainer sich in ein vorheriges Event passend zum GO Fest stürzen.

Nun wurden Statistiken veröffentlicht, wie fleißig die Trainer bei diesen beiden Events waren. Und die Zahlen können sich sehen lassen.

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Rund um die Welt – mehrmals

Wie fleißig waren die Trainer? Schaut man sich die Zahlen an, die auf prtimes.jp veröffentlicht wurden, lassen sich hier einige interessante Kennzahlen finden. Bei beiden Events zusammen waren 1,71 Millionen Trainer im gesamten Gebiet von Tokio unterwegs.

Dabei legten die Spieler innerhalb von Tokio eine Strecke von 31,61 Millionen km zurück. Um einmal die Erde zu umrunden, müsstet ihr ungefähr 40.075 km laufen. Wären die Spieler also um die Erde gelaufen, hätten sie dabei fast 789-mal die Erde umrunden können – oder auch mehr als 41-mal von der Erde zum Mond und zurück.

Rechnet man die Strecke durch die Anzahl der Spieler, so ist jeder Trainer im Schnitt etwas mehr als 18 km gelaufen.

Doch nicht nur die Laufbereitschaft der Spieler ist beeindruckend: auch Monster wurden fleißig gefangen. Insgesamt konnten die Trainer ungefähr 439 Millionen Pokémon fangen. Betrachtet man diese Zahl im Verhältnis zur Anzahl der Trainer, dann hat jeder Spieler im Schnitt ungefähr 256 Monster gefangen.

Freut ihr euch auf den globalen Teil des GO Fests im Juli? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Auch wenn ihr bis zum GO Fest noch etwas warten müsst, könnt ihr auch im aktuellen Monat einige Inhalte in Pokémon GO finden. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im Juni 2026 in Pokémon GO.