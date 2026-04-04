Der Macher des neuen Kinofilms zu den legendären Backrooms arbeitete an einem zweiten Projekt, das sogar noch gruseliger ist

Ein 20-jähriger YouTuber leistet mit seinen Horror-Videos solch starke Arbeit, dass er in Kollaboration mit A24 seinen eigenen Kinofilm zu den berühmten Backrooms herausbringen wird. In der Zwischenzeit hat er jedoch ein weiteres Projekt auf die Beine gestellt, das nicht nur mindestens so gut wie seine Backrooms-Arbeit ist: MeinMMO-Redakteurin Caro findet es noch um einiges gruseliger.

Der YouTuber Kane A. Parsons, online besser bekannt als Kane Pixels, ist vor allem durch seine Horror-Videos auf YouTube berühmt geworden, die trotz komplett digitalem Schauplatz in Blender sehr realistisch aussehen und hohe Qualität aufweisen. Blender ist eine quelloffene 3D-Grafiksoftware.

Sein Durchbruch war seine Backrooms-Reihe, die auf das berühmte Bild der unheimlich leeren und unbewohnten gelben Zimmer zurückgeht und als Legende der Internetkultur bezeichnet werden kann. Sein Video „The Backrooms (Found Footage)” aus 2022 ist bis heute mit 73 Millionen Aufrufen das erfolgreichste Video seines Kanals und machte ihn nicht nur zu einem großen Namen der Horror-Szene auf YouTube.

Auch das Filmstudio A24 wurde auf ihn aufmerksam und ermöglichte ihm, sein Talent und die Liebe zu den Backrooms in einem eigenen Kinofilm zu verarbeiten. Zum Zeitpunkt seines Durchbruchs und des Releases dieses Videos war er gerade mal 16 Jahre alt.

Die Backrooms-Reihe von Kane Pixels auf YouTube, die nun einen eigenen Kinofilm in Kollaboration mit A24 erhält.

Im März 2023 überraschte Kane seine Community mit einem 4-minütigen Teaser, der viele Fragen offenließ und mit der Produktion einer großen Maske aus Pappe endete. Keine Backrooms, keine gelbe Tapete, keine Erklärung außer den Titel: „The Oldest View”.

Was darauf folgte, konnte schließlich für seine Community und auch mich beweisen, dass sein Erfolg nicht nur auf dem Bekanntheitsgrad der Backrooms basiert. Er besitzt ein Talent für Storytelling, die hochqualitative technische Umsetzung und ein Gespür, die gesamte Zuschauerschaft auf YouTube mit gnadenloser Spannung und purem Terror zu versorgen.

Hier könnt ihr den Trailer zu „Backrooms” sehen, an dem auch Kane Pixels beteiligt ist:

YouTuber muss sich nicht auf starke Vorlage verlassen, kreiert eine neue Geschichte, die genauso effektiv ist

Das erste Video seiner neuen Reihe „The Oldest View” wird sich nur als absoluter Geschmack entpuppen, worauf sich seine Fans und Freunde des Analog-Horrors freuen können.

Die Narrative um The Oldest View wird wie eine Art Vlog erzählt. Nach dem ersten Teaser zeigt das Video „Beneath The Earth”, wie der YouTuber Wyatt (gespielt von Kane selbst) während eines Spaziergangs auf ein merkwürdiges Erdloch stößt, das einen beleuchteten und mit Treppen ausgestatteten Tunnel beherbergt. Er entscheidet sich, den Gang zu erkunden und zu „filmen”, wobei direkt erwähnt werden muss – alles, was man sieht, ist komplett in Blender entstanden.

Irgendwann unten angekommen stößt er auf ein verlassenes Einkaufszentrum, das nicht nur wegen seiner Lage unter der Erde merkwürdig scheint. Es läuft Musik und sieht nicht in die Jahre gekommen aus, sondern lediglich verlassen.

Der Auftritt des rollenden Riesen macht sein eigenes Projekt um Welten schlimmer als die Backrooms

Ab diesem Punkt möchte ich eine ausdrückliche Spoilerwarnung aussprechen. Wer das Video noch nicht gesehen hat, dem empfehle ich von Herzen, das Video „The Rolling Giant (The Oldest View Part 3)” komplett zu schauen. Wer sich nicht um Spoiler sorgt oder das Video bereits kennt, kann ohne Bedenken weiterlesen.

Das dritte Teil der Reihe, „The Rolling Giant”, ist auch ohne die anderen Videos alleine ein Meisterwerk der gnadenlosen Spannung und bedrückenden Atmosphäre. In diesem Video, das mit seinen 46 Minuten um einiges länger ist als die anderen und als kurzer Film eingestuft werden kann, begibt sich Wyatt ein weiteres Mal in das Einkaufszentrum unter der Erde. Und dieses Mal findet er auch tatsächlich einen Weg, um sich noch tiefer umzuschauen – aber verliert dann auch das erste Mal seinen Ausgang und ist letztendlich in der Mall gefangen.

Auf der Suche nach einem Ausweg erkundet er die stille Mall und stößt auf eine riesige schwarze Silhouette aus Pappe mit großen Händen, die auf einer Art rollendem Gestell aufgebaut ist. Und diese Figur wird nicht nur Wyatts, sondern durch folgende Schrecken sicherlich die Lebensdauer von so manchem Zuschauer verkürzt haben.

Was eigentlich ein Bart und sanfte Augen sind, sehen in dem Licht aus wie eine schreiende Grimasse. Und plötzlich steht dieses Ding hinter euch. (Quelle: YouTube)

Während Wyatt panisch probiert, aus der Mall zu entkommen, scheint der Papp-Riese ein eigenes Leben zu entwickeln. Er terrorisiert den Protagonisten in der bereits schrecklichen Lage, in der er sich befindet, und sorgt durch seine Bewegungen, sein ominöses Geräusch der rollenden Räder und sein Gesicht für unheimlich schlimme Momente.

Über die Handlung will ich nicht noch mehr vorwegnehmen. Das Video könnt ihr hier in voller Länge sehen:

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Horror durch Atmosphäre und Kameraführung

Was Kane mir mit diesem Video beweisen konnte, ist sein starkes Verständnis, wie er seinen Zuschauern ein Gefühl der Machtlosigkeit und durch die erschütternde Erkenntnis des unverhinderbaren Gefangenseins Angst einjagt.

Wyatts Paranoia springt schnell auf mich über und auch seine verängstigten Kameraschwenks, wenn er etwas hört oder vermutet, lassen bei jeder Drehung einen Schrecken vermuten.

Das unbehagliche Gefühl der „zu” leeren und verlassenen Übergangsräume der Backrooms, wird auch in der leeren Mall aufgerufen. Allerdings sorgen Wyatts Übermut, einen unbekannten Ort zu erkunden, seine Hilflosigkeit und die Bedrohung des Rolling Giants für noch mehr Horror.

Kane Pixels hat bereits im Austausch mit dem YouTuber Wendigoon über seine Intention gesprochen, die dem Projekt noch mehr Tiefe verleiht. Zweiterer hat dazu auch eine vollständige Analyse veröffentlicht, die „The Oldest View” eine melancholische, aber auch existenziell bedrohliche Wirkung verleiht, wenn man die Reihe erneut schaut.

Eine Geschichte über Vergessen und die Angst, was in diesem Vergessenen steckt

Den Rolling Giant, so wie die Mall, in der er stand, gab es wirklich. Er war, gemeinsam mit weiteren Riesen, Teil einer Ausstellung, die das Werk des Naturforschers und Botanikers Julien Reverchon feierte.

Hier sieht der Rolling Giant deutlich freundlicher aus. (Quelle: The Rolling Giant Archive)

Jemals von ihm gehört? Vermutlich nicht. Und genau das ist der Punkt.

Wyatts Expedition in die Tiefen der Mall ist eine Spiegelung von Kanes Recherche, als er erstmalig im Internet auf das unbehagliche Bild des Rolling Giants stieß. Er wollte mehr wissen, suchte tiefer und intensiver nach Informationen, bis er sich in dem Thema verlor, wie Wyatt in der Mall.

Der vergessene Rolling Giant wurde einst mit Liebe und Handwerk kreiert, zur Feier eines Menschen, dessen Namen nur den wenigsten bekannt ist, obwohl seine Forschungen die nächsten Generationen prägten. All das fiel in Vergessenheit, ebenso wie die Mall und der Giant, der schließlich in den Trümmern des abgerissenen Gebäudes verschwand … und dank Kane und seinem Projekt wieder „lebt”. Das erklärt auch das finale Ende, in dem der Giant durch das Erdloch an die Oberfläche gelangt und den Zuschauer direkt anblickt.

Hoffentlich hat euch dieser kurze Deepdive in die Analog-Horror-Szene auf YouTube gefallen. Kane Pixels Videos zu The Oldest View und den Backrooms sind allesamt auf seinem Kanal zu sehen und es definitiv wert.

Wenn ihr bereits in eurer Kindheit auf YouTube unterwegs wart, könnt ihr euch sicherlich noch an einige Projekte erinnern, die euch und eure Freunde bis heute geprägt haben. Hier auf MeinMMO stellen wir euch die Klassiker vor: 6 berühmte Videos von YouTube, die Generation Z und Millennials geprägt haben