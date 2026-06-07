Fans sorgen sich um die besten Freunde des Gamings, glauben Hideo Kojima und Geoff Keighley machen eine Trennung durch

Das Summer Game Fest 2026 hatte erneut viele Ankündigungen zu bieten. Aber nicht nur die Spiele selbst sorgen für hitzige Diskussionen. Aktuell machen sich Fans um die Freundschaft von Hideo Kojima und Geoff Keighley Sorgen.

Schaut man sich die letzten Gaming-Shows von Geoff Keighley an, dann war meist die Entwickler-Legende Hideo Kojima dabei. Die beiden wirkten fast schon unzertrennlich – wie beste Freunde. Auf den Shows von Keighley hatte Kojima oft eine Bühne und konnte seine kommenden Projekte ankündigen.

Die Freundschaft der beiden scheint sich aber verändert zu haben und ist aktuell ein großes Thema bei Teilen der Community. Laut der spanischen Metal-Gear-Fanseite DELTA Games (x.com) hat Kojima seit den Game Awards 2025 nicht auf die Tweets von Keighley reagiert und die Fans machen daraus eine waschechte Promi-Trennung .

Video starten Entwicklerlegende Hideo Kojima präsentiert sein neues Horror-Spiel OD in einem ersten Teaser Autoplay

Traurige Collagen mit Musik aus der Teenie-Zeit

Was ist eigentlich zwischen den beiden los? Schaut man sich den X-Account von Hideo Kojima an, dann merkt man, dass er ziemlich viele Beiträge repostet. Oft sind es Fan-Arts zu seinen Spielen, aber manchmal auch Retweets zu Trailern oder anderen Ankündigungen, die nicht direkt mit ihm zu tun haben. Während er vor den Shows von Keighley gerne mal seine Tweets retweetete, fehlte das im Zuge des Summer Game Fest 2026 völlig.

Deshalb konstruieren einige Fans aktuell eine Art Promi-Trennung der beiden, die angeblich auf die Game Awards 2025 zurückzuführen ist. Damals unterlag Kojimas Titel, Death Stranding 2, dem großen Gewinner Clair Obscur: Expedition 33. Trotz 7 Nominierungen gewann Death Stranding 2 keinen einzigen Preis. Zudem gab es beim Summer Game Fest 2026 keinen Auftritt von Kojima.

Aufgrund dessen sprechen Nutzer wie @wiithteeth ironisch von einer Scheidung der beiden und posten eine Videocollage der beiden, untermalt vom Song Complicated von Avril Lavigne – eine völlig verständliche Reaktion auf eine solch tragische Promi-Trennung.

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Gibt es Reaktionen von Kojima oder Keighley? Ein richtiges Statement der beiden wird es wohl nicht geben, aber immerhin befeuern sie den Spaß der Fans mit eigenen Reaktionen. So repostete Hideo Kojima den Tweet des Journalisten Gene Park (Quelle x.com), der twitterte, man solle Geoff Keighley ein Bild von Park und Kojima bloß nicht zeigen.

Keighley antwortete in den Kommentaren mit einem GIF mit dem Untertitel Ich bin so glücklich und gar nicht eifersüchtig. Keighley ist in einigen Posts von Nutzern unterwegs. So reagierte er unter der Videocollage von @wiithteeth mit einem viralen GIF der Reaktion von Kojima auf den Sieg von Clair Obscur: Expedition 33 (Quelle: x.com).

Steckt da mehr dahinter? Ob Kojima wirklich angefressen war, weil Death Stranding 2 nichts gewonnen hat, werden wir wohl nicht offiziell erfahren, aber dass eine ganze Freundschaft wegen einer Award-Show zerbricht, ist wohl fraglich. Vor allem, weil Keighley die Gewinner ja nicht selbst aussucht.

Kojimas fehlende Präsenz könnte man auch einfach damit verargumentieren, dass er aktuell nichts zu zeigen hat. Ihre humorvollen Reaktionen zeigen aber, dass sie die Tragik ihrer Trennung selbst verfolgen. Falls ihr euch für die Spiele vom Summer Game Fest 2026 interessiert, habt ihr hier eine Übersicht: Das vielleicht beste Summer Game Fest aller Zeiten – Alle Trailer mit den wichtigsten Ankündigungen in der Übersicht