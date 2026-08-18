Vergesst Batman v Superman, der Man of Steel kam nicht einmal an Butler Alfred vorbei

Superman ist einer der mächtigsten Helden aller Zeiten, aber auch er kann besiegt werden. Das zeigte ausgerechnet der alte Butler von Batman, als Superman seinen Schützling fertiggemacht hat.

Ab und zu gibt es Geschichten, in denen der Mann aus Stahl nicht auf der Seite der Helden steht, sondern selbst der Schurke ist. Das passiert prominent in der Injustice-Storyline, die ursprünglich auf einem Fighting Game basierte.

Um dieses Universum auszubauen, veröffentlichte DC aber auch Comics, die genauer zeigten, wie Superman eigentlich zum Diktator der Erde wurde. Batman stellte sich natürlich gegen ihn und dem Dunklen Ritter folgten andere Superhelden. Um sich gegen den Kryptonier wehren zu können, forschte Batman an einer Super-Pille.

Als Batman von Superman konfrontiert wurde, mischte sich Butler Alfred ein und zeigte Superman, wie man richtig kämpft.

Video starten In Superman/Batman: Public Enemies müssen beide Helden eine Verschwörung aufklären Autoplay

Butler gegen Eindringling

Niemand greift Alfreds Schützling Batman an: 2013 startete DC im Zuge des Fighting-Games Injustice: Götter unter uns eine gleichnamige Comic-Reihe, die als Prequel fungieren sollte. In der erste Reihe (Injustice: Gods Among Us: Year One) Batman fand heraus, dass Superman und Lex Luthor eine Pille entwickelt haben, die dem Nutzer für eine kurze Zeit dieselbe Stärke und Ausdauer wie Superman geben kann.

Batman hat die Daten dieser Pille geklaut (auch wenn dafür 2 andere Helden sterben mussten). In der Bathöhle entwickelte Batman eigene Pillen, doch dem Mann aus Stahl hat das gar nicht gefallen. Er konfrontiert Batman, greift ihn und bricht ihm den Rücken, wodurch Batmans Beine gelähmt wurden – das erinnert an das ikonische Panel, in dem Bane genau das Batman antut (via Reddit).

Plötzlich spricht Alfred Superman mit Clark Kent an und verpasst ihm eine Kopfnuss mit den Worten: „Ich bin so enttäuscht von dir.“ Durch die erste synthetisierte Pille verstärkt, kloppt er Superman zu Boden, schnappt sich Bruce und flüchtet mit ihm. Eine der peinlichsten Niederlagen von Superman.

In dieser Reihe kommt es zu einem weiteren Treffen der beiden. Superman kommt zur Villa von Batman und will wissen, wo Bruce ist. Alfred weiß es nicht und fragt den immer wütender werdenden Superman noch, ob er seine Kopfnuss noch spürt.

Im Spiel zu Injustice könnt ihr sogar mit Batman gegen gottgleiche Superhelden gewinnen

Wie glaubwürdig ist diese Niederlage? Die Szene ist großer Fanservice, damit auch Alfred mal kämpfen darf. Schaut man sich die Reihe als Ganzes an, dann ist der Kampf trotz Upgrade-Pille aber wohl recht unrealistisch. Alfred wäre zwar verstärkt, aber Superman ist selbst mit solchen Kräften nicht so leicht zu besiegen.

Abgesehen davon sind die Pillen selbst auch eine recht absurde Lösung, die nur existiert, damit man die Charaktere (vor allem im Fighting-Game) gegeneinander antreten lassen kann, ohne dass es unlogisch wirkt, warum etwa Harley Quinn gegen Superman bestehen kann.

Da es aber auch ein anderes Universum ist als das klassische, hat ein solcher Kampf keine großen Auswirkungen auf die Hauptstory der Figuren.

Was sagt ihr zum Kampf der beiden? Findet ihr es spaßig oder eher unnötig? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Alfred ist nicht der Einzige, der den legendären Mann aus Stahl besiegen konnte, es gibt auch 9 weitere Figuren: 10 Charaktere, die Superman im Kampf besiegt haben