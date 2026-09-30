Witcher 3 Remastered lässt moderne Grafikkarten verzweifeln, aber eine Mod bringt euch bis zu 30 % der Leistung zurück

Witcher 3 Remastered sieht deutlich schicker aus, benötigt aber deutlich mehr Leistung. Mit einer Mod könnt ihr die Leistung um bis zu 30 % verbessern. Je nach Grafikkarten-Modell dürfte der Vorteil mal größer oder kleiner ausfallen.

Witcher 3 hat mit dem Remastered-Update umfangreiche grafische Verbesserungen erhalten. Doch insbesondere das neue Pathtracing macht modernen Grafikkarten zu schaffen. Die Technik gilt als anspruchsvoll und benötigt daher jede Menge Leistung, um Beleuchtung und Schatten berechnen zu können

Wer es nutzen will, braucht eine sehr schnelle Grafikkarte. CD Project empfiehlt selbst eine RTX 5080. Ihr müsst ansonsten mit einer niedrigen Bildrate leben oder die Technik ganz abschalten.

Eine fleißige Person hat jetzt eine Mod entwickelt, die sowohl Raytracing als auch Pathtracing für eine bessere Leistung bei minimalem Qualitätsverlust optimieren soll. Im besten Fall bekommt ihr damit bis zu 30 % der Performance zurück.

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Modifikation bringt bis zu 30 % mehr Performance in Witcher 3 Remastered

Was ist das für eine Mod? Aktuell bekommt ihr die Modifikation mit dem Namen „Path Tracing and Ray Tracing Optimization“ direkt auf Nexusmods und sie ist etwa 50 KB groß. Ein Login ist bei Nexusmods aber zwingend erforderlich für den Download. Im Steam Workshop haben wir die Mod noch nicht entdecken können.

Der Entwickler verspricht Leistungsverbesserungen in mehreren Bereichen. Am stärksten profitieren Innenräume von bis zu 30 % mehr Leistung, wo Path Tracing am langsamsten ist. Obendrein hat der Modder das RTXGI, was für die globale Beleuchtung zuständig ist, angepasst und durch eine leichtere Version ersetzt.

Hinweis: Wie für alle Modifikationen und Veränderungen im Spiel gilt: Der Download und die Installation geschehen auf eigene Gefahr. Sichert vor Änderungen immer eure Speicherstände.

Gibt es Nachteile? Der Entwickler verweist in seinem Beitrag darauf, dass Innenräume mit Pathtracing etwas dunkler werden, weil weniger Licht hineinfallen soll. Beleuchtete Bereiche, Kerzen und Fenster sollen hingegen unverändert aussehen. Außerdem heißt es: „Bei Ray Tracing reagiert die globale Beleuchtung etwas langsamer auf Lichtveränderungen.“

Lohnt sich das? Kommt darauf an, ob ihr mit aktiviertem Raytracing und Path Tracing spielen wollt. Raytracing lohnt sich ohnehin erst ab einer flotten Mittelklasse-Grafikkarte, etwa einer RX 6800 (XT), einer RTX 4070 oder schneller.

Bei deutlich langsameren Grafikkarten bricht die Leistung generell mit aktiviertem Raytracing zu stark ein, da dürfte selbst die Modifikation wenig helfen. Obendrein würden wir euch eine Grafikkarte mit mindestens 12 GB VRAM empfehlen, da der Speicher eurer GPU sonst unfassbar schnell voll läuft.

CD Project Red hat Witcher 3 ein umfangreiches Remaster spendiert. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat sich die technische Seite des Spiels angesehen. Das eigentliche Highlight für ihn steckt in der neuen Fassung von FSR. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMMO: Die beste Verbesserung von Witcher 3 Remastered steckt für mich in drei Buchstaben