„Der Saal rastet aus“ – The Witcher 3 bekommt ein Remaster und wer das Game besitzt, muss kein Geld ausgeben

Auf der ONL regnet es kostenlose Sachen und jetzt können sich die Hexer-Fans freuen: The Witcher 3 bekommt ein Remaster und wer das Spiel schon hat, gibt keinen Cent dafür aus.

Ein Remaster kostenlos? Crimson Desert hat eine verbesserte Version bekommen und die gibts für die Besitzer einfach on top, Path of Exile 2 hat jetzt das Datum für den Free-2-Play-Start bekannt gegeben und auch CD Projekt Red lässt sich nicht lumpen:

MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski vermeldet von vor Ort auf der ONL: Der Saal rastet aus . Aber warum? Weil The Witcher 3: Wild Hunt ein Remaster bekommt und wer das Spiel schon besitzt, wird einfach so geupgraded. Ohne zusätzliche Kosten. Und das schon am 29. September 2026.

Was wissen wir schon zum Remaster? Laut der GamePro soll sich so einiges verbessern an The Witcher 3. Mitunter soll es zum einen grafische Verbesserungen mit HDR, globaler Beleuchtung, Volumenstreuung, Shadern und auch Motion Blur geben. Außerdem steht verbessertes Raytracing an sowie neue Effekte.

Daneben soll Geralt ab September auch mit Gameplay-Neuerungen glänzen: Neu mit dabei sollen richtige Skilltrees sein. Die Monster werden sich wohl ebenfalls leicht anders verhalten. Die UI wird überarbeitet und Plötze reiten soll geschmeidiger werden. Das ist natürlich nur eine Auswahl an Anpassungen. Die ONL zur gamescom 2026 ist jetzt vorbei und wir haben euch nach bestem Wissen und Gewissen live in unserem Ticker mitgenommen. Nachlesen könnt ihr alles dazu übrigens hier: Gamescom Opening Night Live 2026: Die wichtigsten Ankündigungen und Trailer aus dem Stream im Live-Ticker