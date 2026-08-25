gamescom Opening Night Live 2026: Alles zum Event, Spielen und Leaks im Live-Ticker

11:50 Uhr

Es gibt übrigens Neuigkeiten von CD Projekt Red: Auf der gamescom oder zur ONL soll The Witcher 4 noch nicht gezeigt werden – der Fokus liegt auf dem neuen DLC für The Witcher 3: Songs of the Past. Aber wir wissen jetzt immerhin, dass Ciri uns voraussichtlich 2028 auf PC und Konsole beglücken wird – mit allen dazugehörigen möglichen Folgen:

Mehr zum Thema Wer The Witcher 4 spielen will, muss auf der PlayStation wohl auf die Disc verzichten von Benedikt Schlotmann

10:14 Uhr

Im Moment scheint es ruhig zu sein, was Gerüchte und Leaks zur ONL angeht. Auf Reddit berichten aber ein paar Leute davon, dass unter anderem via Discord noch Tickets angeboten werden.

Die Veranstaltung ist laut dem Ticket-Shop der gamescom bereits komplett ausverkauft. Ihr erhaltet Karten – wenn überhaupt – also nur noch über Reseller, bei denen allerdings ein hohes Maß an Vorsicht geboten ist.

09:42 Uhr

Guten Morgen, liebe alle! Alex nimmt sich jetzt den Vormittag für die mentale Vorbereitung auf die ONL, und fürs Erste liegt das Ticker-Glück in meinen Händen. Ich bin Sophia und werde mein Bestes geben, euch zwischen Kaffee und Artikeln up to date zu halten.

09:30 Uhr

Wer die nächsten Tage in Halle 10.2 die Augen offen hält, kann ein Spiel mit einem eher ungewöhnlichen Controller anspielen:

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09:00 Uhr

Wie es zur gamescom schon fast Brauch ist, gab es natürlich auch in den letzten Tagen bereits einige Andeutungen und Leaks. So hat Geoff Keighley beispielsweise ganz sicher nicht angedeutet, dass es zur ONL etwas zu Half Life 3 geben könnte:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Geoff Keighley hat gerade ganz bestimmt nicht Half-Life 3 für die gamescom angedeutet von Lydia

Bei unseren Kollegen von der GameStar könnt ihr zudem lesen, wie Paradox versehentlich sein nächstes großes Strategiespiel geleakt hat.

08:50 Uhr

Dass die deutsche Bundeswehr auch auf der gamescom anzutreffen ist, um zu informieren und Nachwuchstalente zu suchen, ist für die meisten von uns vermutlich ein alter Hut.

Nun könnt ihr auch den BND (Bundesnachrichtendienst) in Halle 10.1 treffen, euch informieren und sogar das von ihnen entwickelte Spionage-Spiel „BND-Legenden: Operation Blackbox: Data Extraction“ spielen und versuchen, den Highscore zu knacken, wie ihr auf Instagram sehen könnt.

08:40 Uhr

Gestern Abend lud Michał Nowakowski, Co-CEO von CD PROJEKT RED, euch in einem Video (siehe x.com) nicht nur zum Stand auf der gamescom, sondern kündigte auch einen Release von Witcher 4 für 2028 an.

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Zusätzlich bestätigte D Projekt Red Community- und Social-Media-Manager Marcin Łukaszewski via x.com, dass es im neuen DLC zu Witcher 3 „Songs of the Past“ definitiv mehr Gwint geben wird. Also erfreuliche Nachrichten für alle Kartenspiel-Fans!

08:30 Uhr

Guten Morgen zusammen und willkommen zu unserem Live-Ticker für die Opening Night Live 2026! Ich bin Alex und gemeinsam mit Sophia begleite ich heute für euch den Start in die gamescom.

Wir versorgen euch den Tag über und während des Events mit spannenden Infos und Leaks über die ONL und die gamescom, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt.

Wenn die ONL dann beginnt, werden wir euch alle Ankündigungen und Trailer auflisten, damit ihr nichts verpasst, solltet ihr nicht dabei sein können. Speichert euch den Ticker also gern ab oder lasst den Tab offen.