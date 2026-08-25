gamescom Opening Night Live 2026: Alles zum Event, Spielen und Leaks im Live-Ticker

Auch auf der gamescom 2026 findet die Opening Night Live, kurz ONL, statt. Zum Event werden dann verschiedene Ankündigungen in Bezug auf neue Games vorgestellt, auf die sich Fans freuen können. Wir sind für euch den ganzen Tag und zum Event dabei und halten euch mit den wichtigsten Infos auf dem Laufenden.
Dienstag, 25.08.2026
11:50 Uhr
Es gibt übrigens Neuigkeiten von CD Projekt Red: Auf der gamescom oder zur ONL soll The Witcher 4 noch nicht gezeigt werden – der Fokus liegt auf dem neuen DLC für The Witcher 3: Songs of the Past. Aber wir wissen jetzt immerhin, dass Ciri uns voraussichtlich 2028 auf PC und Konsole beglücken wird – mit allen dazugehörigen möglichen Folgen:
10:14 Uhr
Im Moment scheint es ruhig zu sein, was Gerüchte und Leaks zur ONL angeht. Auf Reddit berichten aber ein paar Leute davon, dass unter anderem via Discord noch Tickets angeboten werden.
Die Veranstaltung ist laut dem Ticket-Shop der gamescom bereits komplett ausverkauft. Ihr erhaltet Karten – wenn überhaupt – also nur noch über Reseller, bei denen allerdings ein hohes Maß an Vorsicht geboten ist.
09:42 Uhr
Guten Morgen, liebe alle! Alex nimmt sich jetzt den Vormittag für die mentale Vorbereitung auf die ONL, und fürs Erste liegt das Ticker-Glück in meinen Händen. Ich bin Sophia und werde mein Bestes geben, euch zwischen Kaffee und Artikeln up to date zu halten.
09:30 Uhr
Wer die nächsten Tage in Halle 10.2 die Augen offen hält, kann ein Spiel mit einem eher ungewöhnlichen Controller anspielen:
09:00 Uhr
Wie es zur gamescom schon fast Brauch ist, gab es natürlich auch in den letzten Tagen bereits einige Andeutungen und Leaks. So hat Geoff Keighley beispielsweise ganz sicher nicht angedeutet, dass es zur ONL etwas zu Half Life 3 geben könnte:
Bei unseren Kollegen von der GameStar könnt ihr zudem lesen, wie Paradox versehentlich sein nächstes großes Strategiespiel geleakt hat.
08:50 Uhr
Dass die deutsche Bundeswehr auch auf der gamescom anzutreffen ist, um zu informieren und Nachwuchstalente zu suchen, ist für die meisten von uns vermutlich ein alter Hut.
Nun könnt ihr auch den BND (Bundesnachrichtendienst) in Halle 10.1 treffen, euch informieren und sogar das von ihnen entwickelte Spionage-Spiel „BND-Legenden: Operation Blackbox: Data Extraction“ spielen und versuchen, den Highscore zu knacken, wie ihr auf Instagram sehen könnt.
08:40 Uhr
Gestern Abend lud Michał Nowakowski, Co-CEO von CD PROJEKT RED, euch in einem Video (siehe x.com) nicht nur zum Stand auf der gamescom, sondern kündigte auch einen Release von Witcher 4 für 2028 an.
Zusätzlich bestätigte D Projekt Red Community- und Social-Media-Manager Marcin Łukaszewski via x.com, dass es im neuen DLC zu Witcher 3 „Songs of the Past“ definitiv mehr Gwint geben wird. Also erfreuliche Nachrichten für alle Kartenspiel-Fans!
08:30 Uhr
Guten Morgen zusammen und willkommen zu unserem Live-Ticker für die Opening Night Live 2026! Ich bin Alex und gemeinsam mit Sophia begleite ich heute für euch den Start in die gamescom.
Wir versorgen euch den Tag über und während des Events mit spannenden Infos und Leaks über die ONL und die gamescom, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt.
Wenn die ONL dann beginnt, werden wir euch alle Ankündigungen und Trailer auflisten, damit ihr nichts verpasst, solltet ihr nicht dabei sein können. Speichert euch den Ticker also gern ab oder lasst den Tab offen.
Wann startet die Opening Night Live 2026? Der Start der Opening Night Live 2026 ist am 25. August um 20:00 Uhr deutscher Zeit. Um dabei zu sein, könnt ihr euch entweder ein Ticket kaufen und nach Köln reisen oder online auf Twitch oder YouTube einem Stream zuschalten. Die Pre-Show beginnt dabei um 19:30 Uhr, um alle Zuschauer schon mal auf das Programm einzustimmen.
Gibt es noch Tickets zu kaufen? Laut der offiziellen Seite der gamescom sind derzeit alle Tickets für die ONL vergriffen.
Wie finde ich zur ONL, wenn ich ein Ticket habe? Die gamescom selbst schreibt auf ihrer Seite, dass ihr zur Kölnmesse, Halle 1, den Einlass über das Confex im linken Bereich des Foyers findet:
- Die Einlassstempel werden ab 16:30 Uhr verteilt.
- Der Einlass zur Halle findet dann zwischen 17:45 und 19:30 Uhr statt.
- Verspätet euch nicht, denn ab 19:30 Uhr ist der Einlass nicht mehr möglich.
- Um 19:30 Uhr fängt die Pre-Show an.
- Um 20:00 Uhr beginnt die ONL.
- Um 22:00 Uhr wird das voraussichtliche Ende der Show geschätzt.
Welche Spiele sind derzeit bekannt? Laut gameswirtschaft.de sind schon einige Titel bekannt, die auf der ONL vorgestellt werden. Mit folgenden Spielen könnt ihr also rechnen:
- Aion 2 – NC
- Ananta – NetEase Games
- Cinder City – NC
- Final Fantasy 7 Revelation – Square Enix feat. Game-Director Naoki Hamaguchi
- Game of Thrones: War for Westeros – Playside
- Gears of War: E-Day – Xbox Game Studios
- Metro 2039 – 4A Games / Plaion (spielbar in Halle 9)
- ONTOS – Frictional Games / Kepler Interactive
- Project Bonfire – NC
- Silent Hill: Townfall – Konami (interaktive ‚Experience‘ in Halle 7)
- The Witcher 3: Songs of the Past – CD Projekt Red (Kino-Präsentation in Halle 7)
- Tides of Annihilation – Eclipse Glow Games
- Warlock: Dungeons & Dragons – Invoke Studios
Das waren alle Infos zur Open Night Live, die ihr wissen solltet. Pünktlich zum Start sind wir dann für euch live dabei und versorgen euch mit den wichtigsten Ankündigungen, Infos und Trailern, wenn ihr selbst nicht dabei sein könnt. Mehr zur gamescom 2025 findet ihr hier: gamescom 2026: Alle Infos zu Tickets, Terminen und Spielen
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