Die Entwickler haben für Path of Exile 2 ein spannendes Modell gewählt: Im Early Access kostet das Game Geld. Ab dem Release nicht mehr. Und die Ankündigung des Free2Play-Starts hat die ONL in Köln zum toben gebracht.

Wann wird Path of Exile 2 endlich kostenlos? Die ONL zur gamescom 2026 hat schon für einige Highlights gesorgt, aber der tobende Applaus war sogar durch den Stream zu hören: Path of Exile 2 hat endlich einen Release-Termin, zu dem der kostenpflichtige Early Access endet und das Game endlich kostenlos wird.

Streicht euch den 11. Dezember 2026 dick rot in eurem Kalender an. Dann geht es nämlich endlich für alle los, die (noch) kein Geld für das Game auf den Tisch gelegt haben.

Geschmückt wurde die Ankündigung übrigens mit einem schicken neuen Trailer:

Video starten Path of Exile 2 gibt seinen vollständigen Release im Trailer bekannt Autoplay

In den YouTube-Kommentaren unter dem Trailer feiern die Spieler übrigens unter anderem, dass Schwerter nun endlich bestätigt seien. Außerdem werden die scheinbar unendlichen Drehungen mit dem zweihändig geführten Montante, einer besonders großen und schweren Schwertsorte, gefeiert.

Im MeinMMO-Live-Team meinte Kollegin Nicole auch: Das sieht fetzig aus!

Wer also schon immer in Path of Exile 2 reinzocken wollte, kann sich ab dem 11. Dezember nicht mehr drum herum mogeln – kostenlos ist kostenlos. Bis dahin ist es aber ja noch ein wenig hin und zu einigen bis Dezember noch erscheinenden Games gibt es gerade während der ONL neue Informationen. Wir halten euch im Live-Ticker auf dem Laufenden: Gamescom Opening Night Live 2026: Die wichtigsten Ankündigungen und Trailer aus dem Stream im Live-Ticker