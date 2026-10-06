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Arbeitsspeicher wird immer teuer, das hält aber wohl viele Gamer nicht davon ab, aufzurüsten

Benedikt Schlotmann Benedikt Schlotmann Lesezeit < 1 Minuten
Titelbild RAM aus China

Die Preise für RAM knacken weiterhin Rekorde. Das hält viele aber wohl nicht davon ab, ihren Gaming-PC weiter aufzurüsten.

Was ist das für eine Umfrage? Valve fragt jeden Monat in einer freiwilligen Hardware-Survey, welche Hardware die Nutzer besitzen. In der aktuellen Umfrage zeigt sich, dass die Systeme mit 32 GB Arbeitsspeicher stark angestiegen sind.

Trotz der hohen Preise wird wohl weiterhin auf- oder nachgerüstet.

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Warum ist RAM so teuer? Die aktuelle Situation in 2 Minuten erklärt

32 GB auf dem Vormarsch, 16 GB gehen zurück

Was sagen die aktuellen Daten? Laut der Umfrage von Steam sind 32 GB RAM mittlerweile die häufigste Konfiguration unter den Nutzern auf Steam. Im Vergleich zum Vormonat August sind die Zahlen um 4,77 Prozent gestiegen und liegen damit jetzt bei 42,22 %.

Die zweithäufigste Konfiguration sind 16 GB mit 37,6 %. Hier gibt es aber einen Rückgang von 3,47 %. Dahinter folgen Systeme mit 8 GB und sogar 4 GB RAM. Letztere stellen aber nur 1% der Befragten.

4 % der befragten Nutzer haben 64 GB verbaut, 0,5 % sogar noch mehr.

Was sagen die Daten nicht? Wir wissen nicht, ob Nutzer aufgerüstet oder einen neuen Gaming-PC gekauft haben. Fertig-PCs sind unter Umständen günstiger als einzelne, sehr teure Upgrades.

Eine weitere Sache sollte man ebenfalls beachten: die Hardware-Survey differenziert nicht zwischen DDR3, DDR4 und DDR5. Wie viele Personen daher auf älteren oder neueren Systemen unterwegs sind, können wir daher nicht einschätzen.

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Ein Gaming-PC als teure Investition, doch auch PC-Gaming hat sich in den letzten Jahren verändert. Denn musstet ihr früher noch alle 2 Jahre euer System aufrüsten, um mithalten zu können, werden diese Upgrade-Zyklen immer länger. Der Vorteil davon ist, dass PC-Gaming dadurch langfristig günstiger wird: PC-Gaming gilt als teures Hobby, aber ihr könnt in Zukunft kräftig sparen

Quelle(n):
  1. Techspot.com

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