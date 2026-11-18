WoW Forever geht in vielen Bereichen völlig neue Wege und verändert dabei, was man als Veteran vielleicht vom Spiel erwarten würde. So geht es MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus, der eine seiner Lieblings-Klassen neu lernen musste und sie jetzt erst richtig genießen kann.

Ich muss zugeben, dass ich WoW Forever zu Release falsch angegangen bin. Als großer Fan von Classic hielt ich es einfach nur als Vanilla-Version von World of Warcraft mit ein bisschen neuen Inhalten. Aber WoW Forever ist definitiv nicht das Classic+, das ich erwartet habe.

Stattdessen entdecke ich nicht nur neue Inhalte wie Quests, die es vorher nie gab, oder völlig neue Gebäude, die da definitiv vor 20 Jahren nicht standen (ja, ich meine dich, Anwesen der Mistmantles). Nein, ich kann mich auch auf meine Erfahrung als langjähriger Spieler nicht verlassen.

Das habe ich nun gemerkt, als ich meinen zweiten Charakter, einen Schurken, angefangen habe. Schurke war ursprünglich mal die erste Klasse, die ich angefangen habe, ehe ich zu Hexenmeister und Paladin umgeschwenkt bin, und war viele Jahre lang mein Main.

Entsprechend habe ich den Schurken gespielt, wie ich ihn immer spiele. Nur funktioniert das nicht mehr in Forever – und eine neue Klassenquest hat mir erst die Augen geöffnet.

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Eine Klassenquest macht mich zum Einbrecher und jeder kleine Fehler ist tödlich

Sobald ihr als Schurke Stufe 20 erreicht, bekommt ihr einen Brief von „C“, in dem euch der mysteriöse Fremde auffordert, einen toten Briefkasten in Pyrewood zu besuchen. An alle Allianzler, die diesen Ort nicht kennen: Pyrewood ist das kleine Dorf voller Elite-Menschen unterhalb von Burg Schattenfang, die sich ab 21 Uhr Serverzeit in blutrünstige Worgen verwandeln.

„C“ will von mir, dass ich etwas stehle: ein Horn, das irgendwo in der Burg versteckt ist. Klassenquests dieser Art bin ich gewohnt. Als Paladin muss ich drei Dungeons abschließen, nur für meinen Hammer. Diese hier ist anders: ich darf nicht mit einer Gruppe in die Burg.

Gehe ich nicht alleine in den Dungeon, tauchen die benötigten NPCs nämlich gar nicht auf. Nur, wenn der Schurke alleine in der Burg herumschleicht, sind Gefell und Gemela überhaupt vor Ort. Die ganze Quest fühlt sich an, als wäre das nicht mal mehr WoW, sondern Styx oder ein anderes Schleich-Spiel:

Nach dem Einbruch muss ich an den Worgen und ihren Worgs vorbei und in den Innenhof der Burg.

Das geht aber nur, wenn ich vorher einen NPC befreie, der von einem Boss bewacht wird.

Anschließend schleiche ich durch Räume, die vermutlich niemals jemand zuvor in der Burg besucht hat, weil es da einfach sonst nichts gibt.

Mit den zwei Schlüsselhälften von den raren NPCs, die ich nur per Taschendiebstahl bekomme, muss ich ein unbewachtes Plätzchen suchen und sie zu einem Schlüssel kombinieren.

Der Schlüssel öffnet schließlich eine Kiste in den Ställen, aus der ich das Quest-Item bekomme.

Sicher, bei Schurken dreht sich alles um Verstohlenheit, Diebstahl und Spionage, das lässt mich das SI:7 oft genug spüren und schon die Ravenholdt-Quests damals waren cool. Aber das hier? Absolut peak! Und augenöffnend.

Schurken sind jetzt absolute Assassinen und daran musste ich mich erst gewöhnen

Normalerweise spiele ich Schurken in Kampf-Spezialisierung und die ist bekannt dafür, auf Schleichen pfeifen zu können. Wir sind Haudegen und Säbelrassler, die mit zwei Schwertern kämpfen und dem Feind trotzdem noch einen Dolch zwischen die Rippen rammen können.

Beim Leveln ging genau das aber meist ziemlich schief. Ich konnte als Singletarget-Experte Gegner zwei Stufen über mir gerade so besiegen, wo früher vier Stufen locker möglich waren. Gruppen aus mehr als zwei Feinden zwangen mich jedes Mal zum ehrlosen Rückzug.

In WoW Forever lehnt die ganze Klasse nämlich deutlich mehr in die Auftragsmörder-Fantasie, die man eigentlich eher von Meuchel- oder Täuschungs-Schurken (in Forever: Fingerfertigkeit, keine Ahnung, warum) kennt. Das zeigt mir nicht nur die neue Quest, sondern auch der Spielstil allgemein.

Statt mich einfach mit 2-3 Gegnern gleichzeitig anzulegen und ihnen mit Riposten und Zerhäckseln den Stahl um die Ohren fliegen zu lassen, schleiche ich mich an. Ich schalte genau das Ziel aus, das ich töten soll und nutze mit Verschwinden ziemlich buchstäblich eine Rauchbombe, um wieder abzuhauen – wie ein Ninja.

Obwohl ich vor allem die Piraten-Ästhetik des späteren Gesetzlosigkeits-Schurken liebe, hat mich der Spielstil jetzt doch angefixt und lässt mich überlegen, nicht mittelfristig doch anders zu skillen. Nach einem ziemlich rauen Start macht mir der Schurke jetzt wieder richtig Laune!

WoW Forever macht die Klassen-Fantasy deutlich besser als Classic

Ohnehin fühlen sich Klassen mehr an wie … diese Klassen eben. Das merke ich nicht nur beim Schurken, sondern auch bei meinem Paladin, mit dem ich endlich schwere Rüstung und Plattenpanzer tragen kann, selbst wenn ich heile. Früher ging das nicht, da fehlte einfach entsprechende Ausrüstung.

Das letzte Mal, dass sich die Klassen so einzigartig angefühlt haben und man ihr Design richtig spüren konnte, war in Legion – und das ist auch schon acht Jahre her. Zehn, wenn man vom Release ausgeht.

Auf gewisse Weise ist das ein Problem, weil ich mich deswegen nun nicht so richtig entscheiden kann, was ich spielen will. Magier, die ich traditionell nie mochte, klingen mit ihren neuen Schriftrollen eigentlich auch ganz spannend. Aber naja, ich habe ja „Forever“ Zeit, um alles auszuprobieren!

Welche Neuerung begeistert euch in WoW Forever am meisten und in welche Klasse habt ihr euch verliebt? Welche Klasse ist so gar nicht das, was ihr als Veteran noch im Kopf habt? Schreibt einen Kommentar!

Dass Schurken einen Teil ihrer ursprünglichen Stärke eingebüßt haben, ist allerdings wohl nicht nur mein Eindruck. Auch bei euch sind die Meuchler und Messerschwinger offenbar nicht (mehr) so hoch im Kurs: WoW Forever: Ihr habt über die besten Klassen entschieden und nur eine schafft es ins S-Tier