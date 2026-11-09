WoW Forever ist nicht das Classic+, das ich wollte, aber ich kann trotzdem nicht aufhören

Als WoW Forever angekündigt worden ist – und teilweise auch schon zuvor – war es als das Classic+ im Gespräch, das Spieler seit vielen Jahren fordern. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus war einer davon. Jetzt ist Forever draußen und nicht ganz das, was er erwartet hat, aber versprüht (fast) den gleichen Charme.

Schon als WoW Classic 2019 erschienen ist, habe ich mich unsagbar gefreut und dutzende Stunden in das Spiel gesteckt. Damals wie heute sage ich: Classic ist die bessere Variante von WoW, allein, weil der Rollenspiel-Aspekt sehr viel größer ist.

Entsprechend vertrete ich schon seit Jahren die Meinung, dass WoW ein echtes Classic+ braucht. Damit meine ich aber nicht das, was Forever gerade macht: Einfach nur mehr Inhalte für Classic mit „horizontalem Fortschritt.“

Classic hätte einfach weiterentwickelt werden sollen, schließlich ist The Burning Crusade das beste Addon, das WoW je hatte. Nur hätte dahinter eben der Classic-Gedanke stehen sollen. Einfach gesagt: Mit dem Wissen der letzten Jahre hätte Blizzard den Weg von Classic erneut gehen sollen, nur diesmal gewisse Änderungen wie von Cataclysm und Co. weglassen.

Jetzt hat sich Blizzard mit WoW Forever aber deutlich von TBC und Wrath of the Lich King distanziert, was ich sehr bedauerlich finde. Trotzdem spiele ich gerade täglich und habe richtig Spaß an Forever. Dabei erfüllt es meine Wünsche genau nicht.

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

Forever ist zu viel Retail, um Classic+ sein zu können

WoW Forever ist ziemlich genau ein Mittelweg aus Classic und Retail. Während das „Spielgefühl“ sich an Classic orientiert – Klassen sind etwa absichtlich nicht gleichwertig – sind viele Quality-of-Life-Änderungen von Retail mit drin.

Das beste Beispiel dürften (optionale) Quest-Tracker auf der Map sein, aber auch der Bearbeitungs-Modus, zusätzliche Reagenzien-Taschen oder kleinere Änderungen wie Paladin-Segen, die nun eine Stunde lang halten.

Insbesondere das moderne UI, das mich einfach zu sehr an Retail erinnert und damit an ein Spiel, das viel „Arbeit“ erfordert, ist mir direkt ins Auge gesprungen, schon in der Beta.

Von den meisten dieser Änderungen war ich anfangs nicht sonderlich begeistert und vor Release sogar so enttäuscht, dass ich dachte, WoW Forever wäre kein Spiel für mich. Ich wollte ein möglichst authentisches Classic-Feeling mit neuen Inhalten. Was wir nun bekommen haben, ist anders, aber nicht schlechter.

Neue Inhalte sind genau das, was ich immer haben wollte

Nach dem Release-Wochenende habe ich alle möglichen Klassen (nochmal) angespielt, mir die neuen Dungeons angeschaut und mir eine Gilde gesucht – Dinge, die in der Beta zum größten Teil flach gefallen sind. Jetzt spiele ich jeden Tag und:

erledige die neuen Quests in der Welt

genieße einfach das Wetter, das wirklich gut gelungen ist

spiele mit meiner Gruppe die Dungeons, die ich schon kenne oder gänzlich neue

entdecke, was meine Lieblings-Klassen so alles Neues können

oder schaue mir an, was sich im Crafting so alles getan hat.

Der überarbeitete Dungeon-Loot gefällt mir richtig gut. Die vermutlich beste Neuerung: ordentliches Crafting. Angeln im eisigen Nebel? Ja bitte! Das G in GPS steht offenbar für Greif.

Vor allem die neuen Berufe lassen mich jedes Mal wieder staunen. Crafting ist seit Vanilla das Feature, das mir am besten gefällt, wurde aber über die Jahre immer unnützer. Jetzt in Forever sind Berufe so stark wie nie zuvor und ich kann gar nicht genug davon bekommen.

Dass in Dungeons nun besondere Rezepte droppen oder Items neue Fähigkeiten bekommen haben, die Berufe unterstützen und erweitern, macht die ganze Sache nur noch besser.

Forever gerade zu spielen, ist wie WoW noch einmal neu zu erleben. Statt meine Nostalgie zu füttern, wie ich es mit Classic und den Anniversary-Servern nochmal getan habe, bringt mich Forever zurück an den Anfang und lässt mich die Welt entdecken. Genau das ist, was ich von Classic+ wollte.

WoW Forever ist ein Edelstein, aber ein unpolierter

Obwohl ich gerade große Freude an WoW Forever habe, gibt es einige Baustellen, die meinen Spielspaß deutlich dämpfen. Das größte Problem ist definitiv das Phasing und Layering, das irgendwie nicht so richtig funktioniert.

Ich hatte schon Situationen mit vielen Spielern und keinen Gegnern, keinen Spielern aber Feinden, die ständig neu gespawnt sind oder sogar Bugs, in denen meine Mitspieler unsichtbare Gegner angegriffen haben, oder unsichtbare (und nicht anwählbare) Gegner mich.

Am seltsamsten waren Situationen, in denen zu viele Gegner da waren, aber in anderen Phasen, sodass man einfach durch aggressive Mobs hindurchlaufen konnte, ohne angegriffen zu werden. Da mussten wir dann aber auch raten, welche Mobs wir wirklich töten können.

Dazu hat sich Blizzard bei einigen Übersetzungen einfach keine Mühe gegeben. Das „Tanning“ vom Kürschner, übersetzt eigentlich „Gerben“, heißt im Deutschen „Sonnen.“ Die Option „Toasts“ für Popups, wurde mit „Trinksprüche“ übersetzt. In einigen Tooltips sind Sinnfehler wie „Schneidet es auf“ ohne ein Bezugswort, oder direkt die englischen Tooltips unter deutschen Skill-Namen.

Zumindest an Dingen wie dem Phasing arbeitet Blizzard spürbar und es wurde fast täglich besser. Dass mir gerade Ärgernisse wie die Übersetzungen aber überhaupt so auffallen, liegt daran, dass ich in WoW Forever deutlich tiefer versinken kann als in Retail, wo ich über so etwas locker hinweg sehen würde.

Anders gesagt: WoW Forever ist wieder so viel Rollenspiel, dass ich mich in der Welt verlieren kann und schon kleine Unebenheiten mich aus der Immersion reißen. Selbst das ist also eher ein Zeichen dafür, wie sehr mich Forever im Moment begeistert.

Wie viel Forever spielt ihr gerade? Wurde das Spiel euren Erwartungen gerecht, hat es sie übertroffen oder seid ihr enttäuscht? Schreibt einen Kommentar!

Dass Blizzard mit WoW Forever offenbar viele Dinge richtig macht, unterstreichen vor allem die Spielerzahlen. Obwohl es zu Release einen riesigen Ansturm gab, hielten die Server und haben für den größten Release in der Geschichte von World of Warcraft gesorgt: Vergesst WotLK, Legion und Midnight – WoW Forever feiert historischen Rekord