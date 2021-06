Verdammt! WoW BC Classic macht mir viel mehr Spaß, als es sollte

Eigentlich wollte MeinMMO-Autor Benedict Grothaus im neuen WoW BC Classic nur ein paar Runden drehen und in Erinnerungen schwelgen. Jetzt zockt er fast täglich. Wie kann ein 14 Jahre altes MMORPG, das man schon viele hundert Stunden gespielt hat, so faszinierend sein?

Als The Burning Crusade damals 2007 zum ersten Mal erschien, habe ich es vermutlich häufiger gespielt als meine Eltern es gerne gehabt hätten. Mehrere Charaktere auf Maximalstufe, täglich Dungeons, jede Woche die Raids … und es war großartig.

Ich habe sicherlich mehrere Hundert oder sogar Tausend Stunden investiert, regelmäßig Karazhan besucht, selbst als ich dort nichts mehr brauchte und bin sogar ins Rollenspiel eingestiegen. Burning Crusade ist das Addon, das mich zum dauerhaften WoW-Fan gemacht hat.

Dementsprechend glücklich war ich als 2019 erst WoW Classic und 2021 endlich Burning Crusade Classic angekündigt wurde. Seit dem 2. Juni lässt sich die erste Erweiterung von World of Warcraft erneut auf den Classic-Servern spielen.

Natürlich war mir von vornherein klar, dass es nicht so sein würde wie früher. Trotzdem wollte ich es mir ansehen. Nur dass mich The Burning Crusade zum zweiten Mal so in seinen Bann ziehen kann, hätte ich nicht erwartet.

Ich habe mich verliebt – zum zweiten Mal

Ich hatte mir vorgenommen, meine alten Charaktere wiederzubeleben: Einen Gnom-Hexer und eine Draenei-Paladin. Ich habe einen der teilweise doch sehr verhassten Boosts gekauft, denn mein Plan war:

zum Pre-Patch am 19. Juni meine Draenei anfangen

schon einmal den Hexer boosten – wird ohnehin der Main

die Paladin zocken, bis BC dann endlich startet

zum Release wechseln und den Pala irgendwann später nachziehen

Die Sache ist nun … ich habe mich in meine Paladin verliebt. Zum zweiten Mal. Die ersten Level waren noch etwas anstrengend, aber je weiter ich kam, desto mehr habe ich mich daran erinnert, warum ich die Klasse damals so mochte.

Meine Draenei sollte nur ein Twink werden – Jetzt ist sie mein Main.

Das Leveln dauert lang, ich habe ab Stufe 30 oder 40 sicherlich eine Stunde pro Level gebraucht, teilweise mehr. Aber das war es wert. Die Erfahrung war nicht einfach langsam, sondern entschleunigend.

In einer Zeit, in der ständig das nächste große Ding ansteht und man erwartet, dass immer irgendetwas passiert und man ständig unter Strom steht … ist es schön, sich Zeit zu nehmen. Nehmen zu müssen, um etwas zu erreichen, das man erreichen möchte. Netter Bonus: Jedes neue Ausrüstungsteil ist ein kleines Highlight für den Extra-Schub an Dopamin – oder wie auch immer dieses Zeug heißt, das glücklich macht.

… und dann erreichte ich Level 40

Als Tank ist der Pala in BC richtig stark. Durch den Pre-Patch erhält er einen richtigen Spott und einige Anpassungen, dank der die Paladine in einer Gruppe echt gut die Aggro halten können – also verhindern, dass die DPS-Kollegen die Hucke vollkriegen, indem sei selbst ihr Gesicht für die Schläge der Gegner hinhalten.

Anfangs ist das noch etwas schwierig, weil die tatsächlich starken Fähigkeiten noch fehlen. Die ersten paar Level habe ich auch trotz Tank-Ausrichtung mit Zweihänder gespielt – ging leichter.

Dann erreichte ich Level 40 und bekam ein Kern-Talent des Tank-Paladins, den heiligen Schild. Durch die Fähigkeit erhöht der Paladin seinen Block-Wert und erzeugt mit jedem Block Heilig-Schaden, der zusätzliche Bedrohung erzeugt.

Mit 2-3 Sekunden Zeit zum „antanken“ ist es für DDs jetzt fast unmöglich, mir die „Aggro“ noch zu klauen. Das war so der Punkt, an dem ich gemerkt habe, was mir eigentlich in MMORPGs heute generell und in Retail-WoW grundsätzlich fehlt: Kommunikation.

Heiliger Schild ist eine enorm wichtige

Ich rede wieder mit Leuten – Wie seltsam … und toll

Als Tank in Classic ist es wichtig, mit seinen Mitspielern zu reden. In der Gruppe kurz zu sagen, was man mit den Gegnern vorhat, wo man sie positioniert oder wann die DPS-Spieler mit ihrem Schaden anfangen können, gehört einfach dazu.

In Retail passiert das kaum noch. In zufälligen Dungeons reicht es als Tank mittlerweile meist, sich einfach in die Gegner zu stellen und sie böse anzugucken. Probleme mit der Bedrohung gibt es kaum noch. Chats in Dungeons zeigen nicht selten nur ein „hey“ und ein „bye“, wenn sie denn überhaupt genutzt werden.

Die einzig große Ausnahme sind gewertete PvP-Matches, mythische Raids und die härtesten Dungeons. Hier spreche ich immer noch mit meiner Gilde und der Gruppe, auch über das Mikro, aber generell ist Kommunikation in WoW und in vielen MMORPGs auf diese Art und Weise kaum noch notwendig.

Im Classic-Content als auch in den BC-Inhalten kam es aber immer wieder vor, dass ich mit irgendwelchen Leuten aus der Umgebung kurz eine Quest zusammen erledigt oder mich nach Dungeons sogar noch mit ihnen unterhalten habe. Besonders in Zeiten, in denen viel Kommunikation nur noch digital ist, wenn überhaupt, sind solche Begegnungen einfach etwas Schönes.

Die Welt ist voll und ich will mehr davon

Was mir schon beim Leveln, später aber insbesondere in der Scherbenwelt aufgefallen ist, sind die Spieler und ihre schiere Masse. Obwohl es „Layering“ gibt, das die Spieler auf verschiedene Phasen aufgeteilt, stehen überall haufenweise Charaktere.

Das Gasthaus der Ehrenfeste auf der Höllenfeuerhalbinsel ist proppevoll.

Das ist etwas, was man in Retail so nicht mehr sieht. Wenn überhaupt, dann trifft man sich noch in Dungeons aber die Außenwelt und die Städte sind weitgehend leer durch Phasing und dadurch, dass jeder irgendwo herumgurkt aber kaum Grund hat, sich zu sammeln.

Hier wurde mir klar, warum so viele Leute Classic lieber mochten und mögen als Retail. Es ist ein schönes Gefühl, zu sehen, dass die Welt belebt ist und man nicht mehr oder weniger alleine dasteht.

Vor dem Release schrieb ich schon darüber, dass ich die Änderungen von BC Classic begrüße und habe mir sogar Crossrealm-Features gewünscht. Mittlerweile muss ich diese Meinung revidieren: Ich verstehe wirklich, warum man die Mischung nicht will, sondern genießt, „seine eigenen Leute“ zu sehen und immer wieder zu treffen.

Allerdings bin ich auch weiterhin der Meinung, dass Layering zu einem gewissen Grad noch nützlich ist, schließlich führte es zu einem hervorragenden Start von BC Classic – zumindest, bis die Trolle auftauchten.

Das Unerwartete: neue alte Erinnerungen

Meine große Befürchtung zu BC Classic war, dass einfach nur ein paar alte Erinnerungen wieder hochkommen und ich das Spiel nach einer Weile wieder zur Seite lege. Kurz den Nostalgie-Kick abholen und dann weiter zum nächsten Game.

Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass ich völlig neue Erfahrungen machen würde. Schließlich habe ich TBC damals quasi durchgespielt, was sollte ich also noch Neues entdecken können?

Tatsächlich hatte ich aber beim Leveln alleine ein paar Situationen, die sich mir jetzt schon ins Gedächtnis gebrannt haben. Dinge, die ich früher nie mitbekommen oder vielleicht auch schon wieder verdrängt habe.

Dabei hat mit unter anderem Questie geholfen, eines der besten Addons, die ich für BC Classic finden konnte. Questie zeigt verfügbare Quests an – selbst völlig abseits des Weges. Damit habe ich einige Aufgaben gefunden, von denen ich nicht einmal wusste, dass sie existieren.

„Fuck, die nehmen mir den Zorn weg?!“

Eine besonders denkwürdige Situation ergab sich aber in Burning Crusade selbst, genauer im Blutkessel, einem der ersten Dungeons der Erweiterung. Dort gibt es nämlich Gegner, die Verstärkungen („Buffs“) von Spielern entfernen können („purgen“).

Der Eingang zum Blutkessel auf der Höllenfeuerhalbinsel.

Beim Paladin-Tank kann es passieren, dass sie hier Zorn der Gerechtigkeit entfernen. Der Zauber erhöht die Bedrohung, die der Paladin mit Heilig-Schaden erzeugt und ist der Grund, warum er überhaupt tanken kann.

Früher war ich Heiler, kein Tank. Es hat darum sicherlich drei, vier DD-Tode gedauert, bis ich bemerkt habe, dass mir wichtige Buffs fehlen. Lästig, aber nach dem „Aha“-Moment habe ich wieder etwas über meine Klasse gelernt. Ein schönes Gefühl!

Jetzt freue ich mich umso mehr darauf, sämtliche Instanzen und vor allem meine liebsten Raids noch einmal zu erleben – diesmal aus einer ganz anderen Perspektive.

Mit TBC Classic kehrt auch der beste Raid von WoW zurück

BC Classic wird super, aber hält auch nicht ewig

So sehr ich mich darauf freue, die heroischen Instanzen zu grinden, Karazhan zu besuchen und sowohl Illidan als auch Kil’jaeden (erneut) in den Hintern zu treten, weiß ich genau: Es geht irgendwann zu Ende.

TBC ist abgeschlossener Content, genau wie WoW Classic. Ich weiß, was alles kommen wird und mich wird kaum etwas überraschen, selbst wenn ich neue Erfahrungen machen kann. Bereits jetzt weiß ich, welche Gegenstände ich später einmal brauche und auf was ich hinarbeiten muss.

Das Gefühl von „Neuem“ ist also nicht mehr vollkommen da, aber das brauche ich auch nicht. Ich will nicht daran denken, dass das alles einmal vorbei ist, sondern einfach im Moment leben.

Darum nehme ich mir nun auch Zeit zum Leveln, suche mir auf 70 eine Gilde zum Spielen, schnappe mir ein paar Freunde und erlebe BC Classic einfach … zum zweiten Mal. Denn auf was ich auf jeden Fall keine Lust habe, ist ein absoluter „Rush“ auf Stufe 70 und alles sofort erleben – wie die Spieler, die schon nach 24 Stunden mit sämtlichen Inhalten durch waren.