WoW: Der Pre-Patch von BC Classic startet morgen – Das müsst ihr wissen

Am 19. Mai startet der Pre-Patch zur ersten Erweiterung von WoW Classic, Burning Crusade. In unserer Übersicht findet ihr alle wichtigen Infos zum Release, den Uhrzeiten und Änderungen, die mit dem Vorbereitungs-Patch erscheinen.

Wann startet der Pre-Patch? Die Wartungsarbeiten für den Patch dauern vom 01:00 Uhr bis 09:00 Uhr deutscher Zeit am Mittwoch, dem 19. Mai 2021. In dieser Zeit steht WoW Classic nicht zur Verfügung.

Nachdem die Wartung abgeschlossen ist, sollte der Pre-Patch für BC Classic aufgespielt und verfügbar sein. Die Zeiten können sich dabei etwas verschieben, manchmal sind die Wartungsarbeiten früher fertig, manchmal dauern sie wegen unvorhergesehener Probleme länger.

Ihr habt auf jeden Fall genug Zeit, um euch WoW Classic bereits jetzt herunterzuladen. Ihr benötigt grob 8 GB Speicherplatz auf eurer Festplatte, wenn ihr lediglich Classic haben möchtet. Habt ihr bereits Retail-WoW installiert, können viele Daten geteilt werden. Der Download sollte damit kleiner ausfallen.

Die wichtigsten Änderungen im Pre-Patch

Kann ich schon BC-Inhalte spielen? Ja, die beiden neuen Völker der Draenei und der Blutelfen sind schon ab dem Pre-Patch von BC Classic spielbar. Ihr könnt also die Zeit vom 19. Mai bis zum Release am 2. Juni nutzen, um euch einen neuen Charakter hochzuspielen.

Zusammen mit den Völkern erscheinen auch Paladine für die Horde und Schamanen für die Allianz. Die beiden Klassen waren bisher den jeweiligen Fraktionen vorbehalten. Die neuen Völker können die Klassen jedoch in ihrer Fraktion wählen.

Zudem könnt ihr den neuen Beruf Juwelenschleifen lernen. Mit Juwelenschleifen könnt ihr Sockelsteine, Halsketten, Ringe, Schmuck und Kopfbedeckungen herstellen. Der Beruf eignet sich für alle Klassen und die ganze Erweiterung über.

Blutelfen und Draenei werden die neuen, spielbaren Völker.

Kann ich im Pre-Patch schneller leveln? Ja, die EP-Anforderungen für die Stufen 20-60 sind um 15 % gesenkt worden, sodass ihr deutlich schneller vorankommt. Ab Stufe 30 erhaltet ihr außerdem mehr Erfahrung für Quests, Dungeons gewähren etwas mehr Erfahrung und viele Elite-Quests könnt ihr auch solo abschließen.

Außerdem könnt ihr im Pre-Patch schon früher reiten. Ab Stufe 30 könnt ihr die Fähigkeit lernen (vorher Stufe 40). Reiten ist zwar teurer (35 Gold statt 20), dafür kosten Reittiere weniger.

Was ändert sich noch? Ihr werdet euch mit dem Pre-Patch auch entscheiden müssen, ob ihr eure Charaktere kostenlos für Classic behalten oder nur in BC spielen möchtet. Mit dem zahlungspflichtigen Klon-Service könnt ihr jeden Charakter aber auch in beiden Versionen spielen.

Eine Charakter-Kopie kostet nach einer dicken Reduzierung und viel Ärger noch immer 15 $ (Euro-Preise stehen noch aus). Zudem steht die Digital Deluxe Edition von BC Classic ab morgen zum Kauf zur Verfügung. Darin findet ihr für 70 US-Dollar:

Das Reittier Wiedererwachter Phasenjäger für BC Classic

Das Reittier Viridianphasenjäger für Retail-WoW

einen Effekt für euren Ruhestein (Dunkles Portal)

das Spielzeug Illidans Pfad

30 Tage Spielzeit

einen Charakter-Boost auf Stufe 58, sodass ihr sofort mit BC Classic durchstarten könnt

Aufgewertete Charaktere können sofort reiten, erhalten ein zum Volk passendes Reittier, Waffenfertigkeiten, Taschen und Ausrüstung. Außerdem haben sie Zugriff auf viele Flugrouten und bekommen etwas Gold spendiert.

Die Inhalte der Digital Deluxe Edition.

Die Boosts lassen sich nicht auf Draenei und Blutelfen anwenden. Außerdem müsst ihr 24 Stunden warten, ehe ihr Dungeons und Raids betreten dürft. Nutzt den Boost also rechtzeitig, wenn ihr euch für einen Charakter entschieden habt.

Liste mit verknüpften Servern und Realms

Mit dem Pre-Patch von BC Classic werden viele deutsche Server von WoW Classic zusammengelegt. So habt ihr mehr Mitspieler, mit denen ihr Gruppen starten, Quests erledigen und Dungeons meistern könnt. Folgende Realms werden verknüpft:

Lakeshire mit Everlook

Lucifron mit Patchwerk und Transcendence

Dragon’s Call mit Heartstriker und Venoxis

PvP-Gear – Starke Ausrüstung für BC Classic mit Ehre holen

Wenn ihr während des Pre-Patch einen Charakter hochspielt, könnt ihr euch schon auf die neuen Gebiete in der Scherbenwelt vorbereiten. Dazu müsst ihr euch allerdings für den PvP-Kampf anmelden.

In Schlachtfeldern gibt es ab dem Pre-Patch eine neue Ehre-Währung und Marken, mit denen ihr in Sturmwind und Orgrimmar Waffen, Schmuck, Rüstungen und Zubehör kaufen könnt. Die Gegenstandstufe geht dabei hoch bis auf 128, lohnt sich also durchaus.

Das Maximum an Ehre beträgt dabei 75.000 pro Charakter. Die Gegenstände kosten grob zwischen 8.000 und 40.000 Ehre, je nach Ausrüstungs-Platz. Zweihändige Waffen sind die teuerste Kategorie.

Ihr brauchtet zuvor für diese Ausrüstung einen gewerteten Rang im PvP. Mit dem Pre-Patch könnt ihr die Ausrüstung einfach so kaufen und besonders geboostete Charaktere, die nie Raids und Endgame-Dungeons gesehen haben, kommen so schnell und einfach an gute Ausrüstung.

So seid ihr ideal auf den Release von BC Classic am 2. Juni vorbereitet. Mehr zur neuen Erweiterung lest ihr in unserem Hub:

