Ich freue mich auf BC Classic, aber der Zeitpunkt ist für WoW-Fans echt mies

Die erste Erweiterung von WoW Classic erscheint bald und MeinMMO-Autor Benedict Grothaus hat richtig Lust drauf. The Burning Crusade ist eine seiner besten Erinnerungen ans Gaming. Nur der Release-Zeitpunkt trübt die Freude.

Als Blizzard zur BlizzCon 2020/2021 angekündigt hat, dass sie The Burning Crusade neu auflegen, war ich total aus dem Häuschen. WoW Classic war schon eine coole Sache, aber Burning Crusade ist für mich der Anker für WoW und wird es auch immer bleiben.

In dieser Erweiterung habe ich meine ersten richtigen Erfahrungen mit Raids gemacht und Leute kennengelernt, mit denen ich bis heute Kontakt habe. An TBC hängt enorm viel Erinnerung und emotionaler Wert für mich.

Karazhan ist meiner Meinung nach der beste Raid, den WoW je hatte und selbst die Dungeons habe ich damals fast täglich gefarmt, selbst wenn ich nichts mehr brauchte. Ich weiß natürlich, dass die „alte Zeit“ nicht zurückkommen wird, aber das muss sie auch gar nicht.

Mir reicht es, noch einmal in Erinnerungen schwelgen zu können. Und bald ist es so weit, bald kann ich erneut durch das Dunkle Portal schreiten und die Brennende Legion bekämpfen.

Illidan, Kael’thas und Lady Vashj sind die großen Antagonisten von TBC.

Wann erscheint TBC Classic? Am 2. Juni geht es los und TBC Classic öffnet seine Pforten. Zwei Wochen zuvor, am 19. Mai, startet bereits der Pre-Patch, bei dem ich mir meine Draenei hochleveln werde, genau wie damals.

Eigentlich freue ich mich total auf das alles. Als ich allerdings das Release-Datum gehört habe, war ich erst irritiert, dann etwas enttäuscht. Das Zeichen, das Blizzard damit setzt, ist alles andere als gut.

Patch 9.1 wäre viel wichtiger für WoW

Darum ist das Datum so schlecht: In der World of Warcraft sind der neue Patch 9.1 für Shadowlands und Burning Crusade gleichzeitig in Bearbeitung. Bis vor der Release-Ankündigung war dabei noch sehr unklar, was davon als erstes erscheinen wird.

Der WoW-Chaf, Ion Hazzikostas, sagte bereits vorab, dass 9.1 und Burning Crusade nicht gleichzeitig erscheinen werden. Eine Umfrage von wowhead ergab dazu, dass mehr Spieler sich den neuen Patch wünschen und nicht den alten Content neu aufgelegt.

Die Hoffnung vieler Spieler – inklusive mir – war, dass Patch 9.1 früher erscheint. Das klingt auch logisch, schließlich spielen mit Sicherheit mehr Leute Retail als Classic. Zudem können dann diejenigen, die den Content von 9.1 durch haben, anschließend Zeit in TBC verbringen.

Diese „Lückenfüller“-Funktion dient als Beschäftigung, um eine längere Content-Dürre zu überbrücken. Das Zeichen, das Blizzard nun damit setzt, ist: Auf Patch 9.1 werdet ihr noch eine ganze Weile warten müssen. So lange könnt ihr ja Classic zocken.

Warum ist Patch 9.1 so wichtig? Viele Spieler sind jetzt schon frustriert von Shadowlands. Das neue Pakt-System eckt immer wieder bei einem Teil der Spieler an und viele sind mit dem Content für sich bereits fertig. Selbst bei Cortyn ist die Luft raus nach dem Kill auf den Endboss.

Graf Denathrius dürften viele von euch schon in den Staub getreten haben.

Es gibt im Moment schlichtweg nicht viel zu tun, wenn man nicht noch am mythischen Endboss knabbert oder PvP betreibt. Trotzdem wird der Content irgendwie gestreckt, findet auch der größte WoW-Streamer der Welt. Schade, denn Shadowlands hat bisher echt Spaß gemacht.

Mit 9.1 wäre endlich etwas Neues passiert. Ein neuer Raid, endlich ein Kampf gegen Sylvanas und neue Legendarys. Alles Dinge, auf die ich mich freue und die ich gerne sehen möchte. Shadowlands hatte einen starken Start, aber ließ für mich auch schnell nach. 9.1 wäre die Chance gewesen, den Funken vom Release neu zu entfachen. Jetzt wird es aber offenbar noch eine Weile dauern.

TBC macht das Warten kürzer, aber an falscher Stelle

Was noch viel wichtiger gewesen wäre, ist die Wartezeit auf den späteren Patch 9.2. Die Zeit bis 9.1 wurde bereits mit einem seltsamen Zwischen-Patch verlängert, der ein paar neue Inhalte, aber auch nicht wirklich viel gebracht hat.

In Patch 9.0.5 steckt zwar alles, was PvE-Spieler hören wollten, aber ewig lässt sich das eben auch nicht melken. Das Update kam immerhin im März und der nächste Patch kommt sicherlich nicht vor Juli. Das sind mindestens vier Monate.

Mit TBC wird das Warten zwar kürzer, ich hätte mir das aber lieber für nach Patch 9.1 gewünscht. Schließlich kommen später endlich Klassen-Sets zurück, die uns in BfA gestohlen wurden – etwas, auf das ich mich mindestens so sehr freue wie auf Burning Crusade.

TBC Classic wäre ideal gewesen, um die Zeit zwischen 9.1 und 9.2 zu überbrücken. Diese Brücke fehlt mir dann jetzt aber auch, schließlich kommt Burning Crusade zu früh …

Ich hätte Nethersturm auch gerne später erkundet. Muss nicht jetzt schon sein.

Nach 14 Jahren hätte ich auch noch etwas warten können

Wäre Patch 9.1 vor TBC erschienen, hätte ich gesehen, dass Blizzard sich um den aktuellen Content bemüht und uns nicht irgendwie bei Laune halten will. Natürlich habe ich keine Einsicht in die Entscheidungen der Entwickler, aber so, wie es gerade ist, hinterlässt das alles einen sehr faden Nachgeschmack.

Burning Crusade erschien 2007 – also vor 14 Jahren. Ich hätte mich ohne Probleme noch etwas gedulden können, um die Scherbenwelt noch einmal zu besuchen. Die paar Wochen oder Monate mehr oder weniger, was macht das schon?

WoW Classic The Burning Crusade: Alles zu Release, Pre-Patch und Content-Phasen

To BC or not to BC?

Trotzdem gehöre ich nicht zu den Spielern, die nun bockig ganz mit WoW aufhören und dem Spiel den Rücken kehren. Ich werde Burning Crusade spielen und begrüße sogar die Änderungen, die gemacht werden – etwa die erhöhte Sichtweite für Namensplaketten.

Für mich geht es nicht darum, das originale Burning Crusade zurückzubekommen, sondern eine Version, mit der ich genau so viel Spaß haben kann wie früher. Wenn das bedeutet, dass mir das Spiel einige Sachen leichter macht, dann ist es eben so.

Nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, dass Retail-WoW etwas mehr Liebe bekommt. Ich verbringe immer noch einen großen Teil meiner Freizeit in Azeroth und würde das auch in Zukunft gerne tun. Aber wenn ich als einzige wirkliche Beschäftigung habe, in Oribos im Kreis zu reiten, ist das eben auch nicht das Wahre.