WoW: Alle Infos zu Patch 9.1 – Neuer Raid, neuer Dungeon und Fliegen

Was steckt alles im nächsten WoW-Patch „Chains of Domination“? Wir verraten, wie es in WoW: Shadowlands weitergeht.

Der nächste große WoW-Patch trägt den Namen „Chains of Domination“ (etwa „Ketten der Herrschaft“) – das wurde durch einen Leak bereits vor der BlizzCon 2021 bekannt. Doch nicht nur der Name wurde verraten, auch ein großer Teil der Inhalte wurde schon offengelegt.

Beachtet bitte, dass die Informationen aus diesem Artikel sich auf die bisher geleakten Inhalte beziehen. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert, nachdem auf der BlizzCon mehr Details bekannt gegeben wurden.

Die Story von Patch 9.1

Viele Details zur genauen Story sind noch nicht bekannt. Bisher wissen wir aber, dass Anduin Wrynn ein schlimmes Schicksal durchmachen wird – das verraten zumindest die ersten geleakten Bilder.

Neues Gebiet: Korthia

Der Kerkermeister verfolgt weiter seine Ziele und hat einen Teil der Überreste der „Stadt der Geheimnisse“ in den Schlund befördert. Die Stadt trug einst den Namen Korthia und hält einige neue Inhalte bereit. Darunter eine Reihe von neuen Quests und „Outdoor-Activities“ – das dürften Weltquests, Events und seltene Feinde sein.

Ob Korthia ein komplett eigenständiges Gebiet sein wird oder „nur“ eine Erweiterung des Schlunds, das ist noch nicht ganz klar und wird sicher auf der BlizzCon enthüllt.

Das geleakte Bild zu Korthia aus Patch 9.1.

Neue Kapitel der Pakt-Kampagne

Auch wenn die Pakte noch einige offene Probleme haben, schließen sie sich zu einer neuen Kampagne zusammen, um den Kampf zum Kerkermeister zu tragen. Die Nachtfae, Nekrolords, Kyrianer und Venthyr nutzen ihre wieder erstarkenden Kräfte, um einen Angriff auf das Reich des Kerkermeisters zu starten.

Neuer Raid: Sanctum of Domination („Sanktum der Herrschaft“)

Vor allem Raid-Spieler können sich freuen, denn der erste Patch bringt gleich einen richtig dicken Raid. Das Sanktum der Herrschaft ist ein bisher noch unerforschter Teil des Turmes Torghast und beheimatet insgesamt 10 Bosse, die es zu bezwingen gilt. Ein paar Highlights aus diesen Kämpfen sind auch bereits bekannt:

Ein Boss wird das „Wahre Auge des Kerkermeisters“ sein

Der Tarragrue kann bekämpft werden

Es gibt ein Aufeinandertreffen mit der Banshee-Königin Sylvanas Windläufer

Das „Sanctum of Domination“ – ein Raid in Torghast.

Neuer Mega-Dungeon: Tazavesh, der verhüllte Markt

Auch Dungeon-Fans werden voll auf ihre Kosten kommen, denn Patch 9.1 bringt einen neuen „Mega-Dungeon“. Das ist ein besonders umfangreicher Dungeon, der nur im mythischen Modus zur Verfügung steht.

Der Mega-Dungeon trägt den Namen „Tazavesh, the Veiled Market“ (Tazavesh, der verhüllte Markt) und hat offenbar die mysteriösen Mittler als Thematik. Es ist ein versteckter Bazaar, der damit endet, dass besonders mächtige Relikte von Azeroth gestohlen werden sollen.

Es ist davon auszugehen, dass Tazavesh in einem späteren Patch wieder in zwei Teile aufgeteilt wird und dann auch als „Mythisch+“-Dungeon zur Verfügung steht. Das war zumindest schon bei Karazhan und Mechagon der Fall.

Das geleakte Bild zum verhüllten Markt mit den Mittlern.

Was kommt sonst noch in Patch 9.1?

Weitere Themen wurden bisher nur kurz am Rande gestreift. Zu den Neuerungen gehören:

Es gibt eine neue Saison mit dazugehörigem Affix

Es gibt für jeden Pakt ein neues, kosmetisches Rüstungsset, das von allen Klassen genutzt werden kann

Die Macht der Seelenbande und Medien steigt weiter an

Neue Reit- und Haustiere kommen

Fliegen wird in Patch 9.1 freischaltbar sein

Fliegen kommt in Patch 9.1 – endlich abheben in den Schattenlanden!

Auch wenn die Einzelheiten bisher eher dünn sind, haben wir somit schon einen guten Eindruck, was alles in Patch 9.1 Chains of Domination auf uns wartet.

Worauf freut ihr euch besonders? Welche Inhalte würdet ihr gerne erleben?

Mehr Infos gibt’s auf der BlizzCon – alle wichtigen Zeiten seht ihr hier.