Seelenasche farmen wird zusätzlich noch vereinfacht, da ihr überschüssige Seelenasche von euren anderen Charakteren an einen Twink verschicken könnt. Wer möchte, heizt also einfach mit seinem top ausgerüsteten Charakter immer wieder durch Torghast und verschickt die Asche dann einen Zweitcharakter, der das alleine niemals geschafft hätte.

Was bedeutet das? Im Klartext heißt das, dass ihr mit Patch 9.1 für jeden Charakter auf Stufe 60 mehr oder weniger „sofort“ ein legendäres Item herstellen könnt. Ihr müsst nicht erst mehrere Wochen abwarten, sondern könnt sofort so oft Torghast besuchen, bis ihr die notwendige Seelenasche habt.

Was wird geändert? Die maximale Seelenasche, die ihr aus Torghast in jedem Korridor holen könnt, wird um 50 % erhöht. Anstatt der üblich 570 Seelenasche für einen Abschluss von Ebene 8 würde es dann satte 855 Seelenasche geben.

Was ist das Problem? Während einige Spieler durchaus Spaß an Torghast haben, hängt der Turm der Verdammten so manch einem Vielspieler auch zum Hals raus. Vor allem, weil man für jeden Charakter immer und immer wieder in den Turm muss, um genug Seelenasche für die Herstellung legendärer Gegenstände zu sammeln. Doch das wird mit Patch 9.1 wohl bedeutend einfacher, wie nun das neuste Update auf dem PTR zeigt.

Legendäre Gegenstände für Twinks in World of Warcraft sind bald viel leichter herzustellen. Denn ihr könnt viel mehr Seelenasche farmen als zuvor.

