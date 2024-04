Indie-Studio wurde während der Entwicklung ihres Soulslike 3-mal ausgeraubt – Feiert nun überragende Bewertung auf Steam

Another Crab’s Treasure ist ein neues Soulslike auf Steam und PS5. Trotz der teilweise widrigen Bedingungen, unter denen das Spiel entwickelt wurde, legte es diese Woche einen starken Start hin.

Was ist das für ein Spiel? Another Crab’s Treasure ist ein Soulslike mit allem, was dazugehört: übermächtige Gegner, knackige Bosskämpfe und sehr viel ausweichen und parieren. Im Gegensatz zu anderen Vertretern des Genres kommt es jedoch nicht düster daher, sondern spielt in einer farbenfrohen Unterwasserwelt.

Spieler schlüpfen in die Rolle des kleinen Einsiedlerkrebs Krill, dessen Gehäuse von einem fiesen Kredithai beschlagnahmt wird. Krill macht sich also auf die Suche nach seiner Muschel und muss sich dabei zahlreichen Gegnern stellen. Um für den Kampf gewappnet zu sein, kann Krill in zahlreiche Gehäuse schlüpfen, die unterschiedliche Rüstungswerte und Spezialangriffe mitbringen.

Another Crab’s Treasure stammt von dem Studio Aggro Crab, die zuvor mit ihrem Roguelite Going Under die Arbeitswelt, insbesondere die Start-Up-Kultur, aufs Korn genommen hatten. Es ist seit dem 25. April 2024 auf allen gängigen Plattformen erhältlich.

„Hat jemand ein Büro, das nicht aus Glas ist?“

Was war das mit den 3 Einbrüchen? Auf X, ehemals Twitter, berichtete Aggro Crab mehrfach von Einbrüchen in ihr Studio in Seattle. Alle drei Einbrüche geschahen während der Arbeit an Another Crab’s Treasure. Die Entwickler nahmen die Situation jedoch mit Humor – und einer ordentlichen Dosis Krabben-Memes.

Am 25. Januar 2024, kurz nach Einbruch Nummer 3, fragten sie scherzhaft, ob denn vielleicht noch jemand ein Büro übrig habe, das nicht aus Glas sei (via X).

Doch Another Crab’s Treasure hatte nicht nur mit Einbrechern zu kämpfen, sondern auch mit starker Konkurrenz: Der Release fällt zusammen mit dem heiß erwarteten PS5-Exclusive Stellar Blade und lag nur einen Tag vor Manor Lords, dem meistgewünschten Spiel auf Steam.

Wie steht es also um das Krabben-Soulslike?

„Chat, ist das echt?“

So kommt das Spiel an: Trotz der widrigen Umstände legte Another Crab’s Tresure einen starken Start hin. Das dürfte nicht zuletzt den kreativen Kurz-Videos zu verdanken sein, mit denen das Team auf TikTok die Werbetrommel rührte. Clips, in denen die Macher Einblicke in ihr Spiel gaben, erreichten zehntausende Aufrufe.

Ein Video, in dem Krill einen Boss mit einem einzigen Schuss aus einer riesigen Knarre plättet, wurde sogar mehr als eine halbe Million mal gesehen:

Das Studio scheint aber nicht nur ein starkes Meme-Game zu haben, sondern auch ganz gute Spiele zu machen. Darauf deuten zumindest die Kritiken hin, die auf dem offiziellen X-Account am 24. April geteilt wurden. „Chat, ist das echt?“ kommentiert Aggro Crab die Wertungen.

Auf Metacritic steht die PC-Version bei 79 von 100 Punkten, die PS5-Version bei 78. Bei den Spielern kommt das eigenwillige Soulslike sogar noch besser an: Auf Steam steht Another Crab’s Treasure mit 96 % Empfehlungen bei „Äußerst positiv“.

TheSonOfJazzy: „Ein phänomenaler Twist des Soulslike-Genre. Du vergisst beinahe, dass es ein Souls-Spiel ist, bis eine Krabbe beschließt, dich zu insta-killen und du 26k Mikroplastik verlierst und das Universum hasst. Es ist wunderbar.“

+Coconut~Chan+: „[…] Das ist mein erstes Soulslike und ich liebe es so sehr. […]“

Sheldowski: „Das Spiel ist überraschend gut!! Zuerst dachte ich, dass es eine Art lustiges, kurzes Souls-Spiel mit Krabben sein würde, aber am Ende gibt es uns nicht nur eine sehr interessante und lustige Story, sondern auch die Philosophie, die Kritik, der Soundtrack und die Visuals sind cool! […]“

Gibt es auch was zu meckern? Ja, das gibt es. In den negativen Bewertungen wird vor allem darauf hingewiesen, dass sich das Spiel in den Augen mancher einfach noch unfertig und janky anfühle. Man bleibe schnell irgendwo stecken und die Animationen der Bosse zeigen nicht immer ihre nächsten Angriffe.

Selbst die Kritiker scheinen sich jedoch überwiegend einig zu sein, dass Another Crab’s Treasure durchaus Potenzial hat.

Auf X feiert das Team ausgelassen die positiven Bewertungen und den erfolgreichen Launch. Dabei sollen die Spieler jedoch nicht zu kurz kommen: Bugfixes sind nämlich schon in Arbeit, wie das Studio in einem kurzen Update auf Steam verspricht.

Werdet ihr dem ungewöhnlichen Soulslike eine Chance geben? Habt ihr es vielleicht sogar schon ausprobiert? Sagt es uns gerne in einem Kommentar.

