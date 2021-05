Der Twitch-Streamer Asmongold hat an World of Warcraft viel zu bemängeln. Er erkennt Muster von Blizzard, um Spieler zu schikanieren und hat davon die Nase gestrichen voll.

Der größte WoW-Streamer Asmongold hat aktuell einiges an World of Warcraft auszusetzen. Immer wieder erklärt er in seinen Streams, was gerade schief läuft oder welche System im MMORPG dringend Verbesserung benötigen. Jetzt hat er seine Gedanken geordnet und in einem längeren Beitrag zusammengestellt. Er lässt wenig Gutes an Blizzard und begründet seine Gedanken mit dem Erkennen von nervigen Mustern.

Wer spricht da? Asmongold gilt als der WoW-Streamer überhaupt. Egal, ob auf Twitch oder YouTube, seine Videos werden von vielen Spielern und Fans gesehen, weshalb seine Worte große Reichweite haben. Er spielt seit knapp 15 Jahren World of Warcraft und ist ein riesiger Fan, aber er kritisiert das MMORPG auch immer wieder.

Jetzt verfasste er auf „Twitlonger“ einen langen Twitter-Beitrag und richtete sich damit gegen World of Warcraft: Shadowlands und WoW:Classic, spricht über die aktuelle Lage beider Spiele und bittet die Community, nicht mehr alles zu akzeptieren.

World of Warcraft vergeudet die Zeit seiner Spieler

Asmongold beginnt damit, dass er zuerst aufzeigt, dass es Untergangsverkünder („Doomsayer“) schon immer in WoW gegeben hat. Wenn man auf solche Leute höre, habe Burning Crusade WoW gekillt oder WotLK alles mit einem „Casual Easy-Mode“ versehen.

Doch die Art der Kritik habe sich in den letzten Jahren gewandelt. Aus langen 2000-Wörter-Beiträgen, warum ein System nicht gut ist oder schadet, der WoW-Fans wurden nur noch kurze, enttäuschte Tweets.

Asmongold kritisiert dann vor allem Mechaniken wie Seelenasche oder die Conduit-Power – zwei Systeme, die von Spielern schon lange bemängelt wurden und die in seinen Augen keinen vernünftigen Sinn erfüllen, außer WoW künstlich zu strecken. Das schließt er mit der starken Aussage ab:

World of Warcraft war ein Spiel, in dem man seine Zeit vergeuden wollte. Jetzt ist es nur noch ein Spiel, das deine Zeit vergeudet.

Systeme dienen nur dazu, die Spielzeit künstlich zu strecken

Einer der größten Kritikpunkte von Asmongold ist die Spielzeitstreckung durch Systeme, die darauf ausgelegt sind, die Spieler auszubremsen. Obwohl es massive Kritik an den Systemen schon während der Alpha gab, hält Blizzard an den “Time Sinks” fest.

Besonders kritisch findet Asmongold, dass die Lösung dieser Probleme, die Spieler seit Monaten fordern, dann als neuer Content in einem Patch verpackt wird:

Um es simpler auszudrücken: Hört auf Systeme mit offensichtlichen Fehlern zu erschaffen. Hört auf, bis zum X.2- oder X.3-Patch zu warten, um Verbesserungen zu bringen, die schon in der ALPHA vorgeschlagen wurden. Es ist einfach lächerlich, dass man uns immer wieder dysfunktionale Systeme vorsetzt, nur um uns dann damit anzuheizen, dass wir später zurückkommen und mehr Geld bezahlen können, sodass wir die Systeme endlich richtig verwenden können. (…) Menschen haben sich entwickelt, dass sie Muster erkennen können und ich denke, hier sieht jeder das Muster.

Patch 9.1 dauert noch – doch auch da gibt es wohl nur kleinere Fixes für große Systemprobleme.

Blizzard: Inkompetent oder absichtlich mit Fehlern behaftet

Danach greift Asmongold auch noch die Entwickler und Blizzard als Ganzes an. Denn für den Zustand der Systeme gibt es laut ihm eigentlich nur zwei mögliche Erklärungen.

Die erste Möglichkeit ist, dass die Entwickler ernsthaft inkompetent sind. Sie haben tatsächlich keine Idee, wie Spieler mit ihren Systemen interagieren und brauchen wirklich 6 Monate voller Fehler, um zu den gleichen Schlüssen zu kommen, wie die Spieler schon während der Alpha. Die zweite Möglichkeit ist, dass sie es absichtlich machen, dass sie absichtlich Verbesserungen zurückhalten, um die Spielzeit künstlich zu verlängern und die Unternehmenszahlen verbessern, ohne dass sie neuen Content erschaffen müssen und stattdessen einfach bestehenden Content länger machen. Die Wahrheit ist, dass ich weder denke, dass es das erste oder zweite ist. Ich denke, es ist beides.

Er beschwert sich weiter darüber, dass es viel zu viele Wiederholungen gibt. Er fragt etwa, wie viele Abwandlungen des Gorm-Reittiers es noch geben soll oder warum man 20-mal die gleiche Quest für einen Erfolg abschließen muss.

Asmongold beantwortet diese Fragen auch direkt mit einer weiteren Vermutung. Blizzard sei so überfrachtet damit, diese vielen Systeme zu mikromanagen, dass das Finden einer perfekten Balance nahezu unmöglich ist.

Auch dass Blizzard mit jeder Erweiterung große Neuerungen bringt, die am Ende wieder verworfen werden, stößt Asmongold sauer auf.

Blizzard will mit jeder Erweiterung das Rad neu erfinden und das tun sie auch. Aber sie machen kein Rad, sie bauen stattdessen ein Hoverboard. Dann verbringen wir die ganze Erweiterung damit uns zu fragen: Wie wird es fliegen? Welchen Treibstoff benutzt das Hoverboard? Können wir einen Sicherheitsgurt beim Hoverboard haben? Wir verschwenden unsere Zeit damit, das perfekte Hoverboard in jeder Erweiterung zu erschaffen. Wir erreichen das zur Hälfte und am Ende werfen wir das Hoverboard weg und arbeiten an einem neuen. Dabei will die Spielerschaft die ganze Zeit über doch nur ein neues Rad haben.

Asmongold spielt weiter, trotz herber Kritik

Trotz all dieser Kritik, spielt Asmongold aber auch weiterhin World of Warcraft, anstatt das Handtuch zu werfen. Häufig wird er dafür kritisiert und viele Stimmen sagen, dass man einfach das Abo kündigen sollte, denn anders würde Blizzard die Kritik ohnehin nicht begreifen. Nackte Zahlen seien das einzige, was jemals zu einem Umdenken führen könnte. Asmongold erklärt sein weiteres Spielen allerdings so:

Der Grund, warum ich hier sitze und das nach Mitternacht schreibe, ist nicht, weil ich schlecht vom Spiel denke. Sondern weil ich das Spiel verdammt nochmal liebe. Deswegen kümmert es mich so sehr und ich will, dass das Spiel besser wird. Dieses Spiel war ein großer Teil meines Lebens für die letzten 15 Jahre und ich soll verdammt sein, wenn ich das ohne Kampf untergehen lasse. Ich WILL dieses Spiel für die nächsten 15 Jahre spielen, selbst jetzt in der Content-Dürre von Shadowlands. Ich logge noch immer jeden Tag ein und erledige die kleinen Aktivitäten, die mir gefallen. (…) Wir hatten einen Vorgeschmack auf das Potenzial von WoW mit Legion und jetzt stellt euch vor, wenn dieses Level an Inspiration und Innovation über BFA und jetzt in Shadowlands getragen wäre. Ich würde das Haus nie wieder verlassen und ich wäre stolz darauf!

Stimmt ihr Asmongold und seinen Ansichten zu? Oder habt ihr eine andere Betrachtungsweise der ganzen Entwicklung?