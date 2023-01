WoW: Der Handelposten kommt, erstes Video zeigt viele Belohnungen

Blizzard hat ein erstes Video zum Handelsposten in World of Warcraft veröffentlicht. Zu sehen sind Belohnungen und Aufgaben.

Eines der großen Features von Patch 10.0.5 in World of Warcraft ist der Handelposten, der in Orgrimmar und Sturmwind seine Zelte öffnet. Noch ist es nicht so weit, denn obwohl der Patch 10.0.5 bereits live ist, lässt der Handelposten noch auf sich warten. Erst am 1. Februar 2023 fällt der Startschuss und der erste Monat beginnt.

In einem kleinen Trailer hat Blizzard die Features und Belohnungen, die auf alle Spielerinnen und Spieler zukommen.

Der Handelsposten ist eine neue Möglichhkeit, um sich zahlreiche neue Belohnungen zu verdienen. Im Trailer zu sehen sind etwa:

Ein interessantes Cape, das sowohl den Kopf verdeckt, aber auch als Umhang zählt.

Ein blauer Langbogen, der an den blauen Drachenschwarm erinnert.

Ein Oger-Baby als Haustier.

Ein Flegel (Streitkolben) mit einer brennenden Verzauberung.

Wie kommt man an die Belohnungen? Jeden Monat gibt es ein großes Set an unterschiedlichen Aufgaben, die bewältigt werden können. Die Aufgaben reichen von „typischen“ Missionen, wie etwa dem Abschluss mythischer Dungeons, aber es gibt auch viele kreative Aufträge, bei denen man eher ungewöhnliche Dinge erledigen muss. So könnt ihr Punkte einheimsen, wenn ihr alle Drachenaspekte mit einem „/liebe“ begrüßt, eine bestimmte Anzahl von Spielern wiederbelebt (als Heiler) oder etwa besondere Nahrung verspeist.

Spieler “rezzen” bringt auch Punkte!

Die Palette an Aufgaben ist groß, sodass jeder Spieltyp die passenden Missionen für sich finden sollte. Dabei ist es auch nicht notwendig, alle Aufgaben abzuschließen. Ein Bruchteil dürfte genügen, um bereits die maximalen Punkte pro Monat zu verdienen und damit die Währung „Händlerdevisen“ einzustreichen.

Für bestimmte Meilensteine erhaltet ihr dann Händlerdevisen, mit denen ihr beim Handelsposten shoppen könnt. Aktive Abonnenten erhalten zusätzlich 500 Händlerdevisen, wenn sie die Kiste neben dem Handelsposten plündern.

Besonders cool: Verdient ihr euch alle 500 Händlerdevisen pro Monat, dann gibt es eine zusätzliche Belohnung – im Video ist das ein schicker Säbler, der allem Anschein nach je nach Tageszeit seine Farbe ändert.

Wichtig zu wissen ist auch, dass ihr eure Händlerdevisen nicht unbedingt sofort ausgeben müsst. Denn das Angebot im Handelsposten verändert sich jeden Monat, sodass vielleicht schon im März etwas angeboten wird, das eher eurem Interesse entspricht.

Was haltet ihr von der Vorschau zum Handelsposten? Wird euch das Feature gefallen?

Alle Neuerungen des Handelspostens haben wir in unserer großen Übersicht.