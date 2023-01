WoW: Händler für Sturmsiegel ist weg – So löst ihr die Siegel jetzt ein

Zwei wichtige Händler in World of Warcraft fehlen! Wir verraten, wie ihr jetzt noch Sturmsiegel und Trophäen des Zwielichts einlösen könnt.

In World of Warcraft Dragonflight gibt es zahlreiche Wege, um an solide Ausrüstung zu kommen. Wer wenig Lust auf Gruppen-Aktivitäten wie Raids oder Dungeons hat, der entscheidet sich vielleicht dazu, die Sets aus den Elementarstürmen zu farmen. Die haben nämlich solide Werte und sind für Solo-Content ziemlich stark.

Doch seit Patch 10.0.5 verkauft der NPC „Rethelshi“ nicht länger die aufgewerteten Sets. Das ist allerdings kein Bug, sondern gewollt. Wir verraten euch, wie ihr jetzt an die Sets kommt.

Händler für Sturmsiegel in Patch 10.0.5

Das „blaue“ Set könnt ihr auch weiterhin bei Mythressa kaufen, die direkt neben Rethelshi steht. Das aufgewertete Set kann allerdings nicht mehr bei Rethelshi gekauft werden.

Stattdessen müsst ihr nun zum schwarzen Drachen Corxian. Das ist der NPC für die Gegenstandsaufwertung. Corxian befindet sich in der „PvP-Halle“, der „Zuflucht der Gladiatoren“ von Valdrakken, wo auch Übungspuppen stehen. Der Eingang zur Halle ist bei den Koordinaten 41 / 45.

Corxian „verkauft“ die Sets nicht wie ein Händler. Stattdessen müsst ihr die blauen Set-Teile in das Interface für die Aufwertung legen und könnt die Items so in die epischen Sets umwandeln. Dabei wird die entsprechende Währung – in diesem Fall die Sturmsiegel – als Zahlungsmittel benutzt.

Der schwarze Drache Corxian steht im recht dunklen PvP-Teil der Stadt. Er wertet alle möglichen Gegenstände für euch auf.

Wie kommt man an Sturmsiegel? Sturmsiegel erhaltet ihr für die wöchentliche Quest “Sturmwoge”, die auch weiterhin Rethelshi beginnt. Zusätzliche Siegel pro Woche könnt ihr direkt bei den Elementarstürmen als seltenen Drop erhalten.

Malicia verkauft keine Sets für Trophäe des Zwielichts mehr

Von der gleichen Änderung ist übrigens auch die dunkle Dracthyr Malicia betroffen. Diese verkaufte bisher für „Marken des Zwielichts“ das aufgewertete Open-World-PvP-Set. Auch sie hat ihren Laden geschlossen. Stattdessen könnt ihr die Aufwertungen nun ebenfalls beim NPC Corxian beantragen und euer blaues PvP-Set dort gegen das epische eintauschen, falls ihr die notwendigen Marken besitzt.

Wie kommt man an Marken des Zwielichts? Die Marken des Zwielichts bekommt ihr für eine wöchentliche Quest, die ihr nur im Kriegsmodus absolvieren könnt. Jede Woche steht im gleichen Raum wie Malicia ein NPC, der von euch möchte, dass ihr 100 Funken aus einem der vier Gebiete von Dragonflight sammelt. Die Funken erhaltet ihr im entsprechenden Gebiet für den Abschluss von Weltquests, das Öffnen von Schätzen (Aufgewühlte Erde, Expeditionstaschen, Magische Schatztruhen) oder für das Töten von Spielern.

Beachtet, dass ihr die Quest abschließen könnt, ohne PvP zu betreiben. Ihr könnt einfach alle Schätze abklappern und so die Mission bewältigen.

Blizzard will mit dieser Änderung das Upgrade-System ein bisschen entschlacken, sodass ihr immer einen festen NPC als Zielpunkt habt, um Gegenstände aufzuwerten. Im Grunde ist diese Anpassung also eine Erleichterung, auch wenn sie sich im ersten Augenblick ungewohnt anfühlen mag.