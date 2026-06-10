Tanzverbot kritisiert Casino-Comeback auf Twitch: „Was für eine mächtige Person ist hier verloren gegangen“

Glücksspiel und Online-Casinos auf Twitch waren vor ungefähr 5 Jahren ein großes Thema auf der Plattform. Durch einige Einschränkungen liefen einige Casino-Streamer zur Konkurrenz Kick. Nun scheinen neue Deals ausgehändigt worden zu sein, da auch deutsche Twitch-Streamer jetzt in ihren Streams Geld verzocken. Der Streamer Tanzverbot kritisiert diese Entwicklung, so wie er es schon vor einigen Jahren tat.

Das ist die aktuelle Situation auf Twitch: Obwohl Twitch vor über 4 Jahren Glücksspiel auf ihrer Plattform einschränkte, hielt das einige Streamer nicht davon ab, jetzt wieder neuerdings in Online-Casinos Geld zu verzocken. Auch heutzutage nicht, wie einige aktuelle Entwicklungen beweisen: Die Twitch-Streamer ItsAssiTV, gTasty, Eldos und Giggand zeigen neuerdings Online-Casinos in ihren Streams. Letzterer hatte sich früher kritisch zu solchen Deals geäußert.

Giggand ist auf Twitch vor allem für seine GTA-Roleplay-Streams bekannt und streamt ansonsten in der Kategorie Gaming. Auf Twitch hat er über 750.000 Follower und bringt damit eine immense Reichweite mit, die er nun anscheinend nutzt, um seinen Zuschauern ein Online-Casino näherzubringen.

Der Streamer Tanzverbot, der aktuell eher auf YouTube als auf Twitch zu sehen ist, hatte einige kritische Worte in Richtung von Giggand geäußert. Denn: Auf X fanden einige einen älteren Post von Giggand, in dem er Deals mit der Firma Nestlé oder Online-Casino-Deals als Durchfall bezeichnete.

Was sagt Tanzverbot über Giggand? Auf X postete Tanzverbot ein scheinbar enttäuschtes ach man giggand 🙁 und äußerte sich später nochmal in einem YouTube-Livestream dazu. Er habe es zuvor Giggand immer hoch angerechnet, nicht selbst mit Casino-Streams angefangen zu haben, obwohl Giggand in der Casino-Bubble gewesen sei.

Das ist schon krank. Ein Giggand, was für ein mächtiger Streamer in Deutschland. […] Was für eine mächtige Person ist hier verloren gegangen an diese Casino-Pisse. […] Das tut schon ein bisschen weh, Alter.



– Tanzverbot auf YouTube (ab 40:04)

Jemand, der auch viel Glücksspiel auf Twitch und später Kick spielte, ist der Streamer xQc:

Video starten Vom Overwatch-Profi zur Nummer 1 auf Twitch zu 100 Millionen $ – Wer ist xQc?

Tanzverbot gegen Casino-Streamer geht schon länger

Was hat Tanzverbot mit Glückspiel-Streams am Hut? Die Kritik an Giggand ist nicht die erste, die Tanzverbot an Casino-Streamern äußert. Schon im Jahr 2021 kritisierte Tanzverbot zunächst seinen Twitch-Kollegen MontanaBlack, da dieser Online-Casinos in seinen Streams zeigte und somit, laut Tanzverbot, seine Vorbildfunktion ignorierte.

2022 begab sich Tanzverbot dann in einen etwas größeren Konflikt. Er prangerte das Streamen von Glücksspiel bei den Streamer Orangemorange und Scurrows an, was schließlich in einer Schlägerei auf der gamescom endete. Im Zuge dessen wurde auch Tanzverbots Adresse von Orangemorange gedoxxt.

In den vergangenen Jahren hatte der Content Creator zunehmend mit eigenen Problemen zu kämpfen und zog sich zunehmend aus dem Streaming zurück. Seit dem Frühjahr 2026 scheint sich Tanzverbot wieder auf seine Anfänge zu besinnen, und macht wieder Content „wie früher“.

Mit seiner Kritik an den Casino-Streams kehr nun ein weiteres Stück vom „alten“ Tanzverbot zurück, und damit durchaus auch eine wichtige Stimme in der deutschen Influencer-Szene. Das zeigen auch die Kommentare auf YouTube:

playtvshortsofficial: “Neues Tanzverbot-Video ist wie 6er im Lotto”

Ph1nchi: “Tanzi wie immer ungefiltert und ehrlich, wir brauchen mehr Content von dir.”

ralife1671: “Sehr schön, dich wieder zu sehen… Richtige Einstellung zu Casino. Bleib dir treu und zieh wieder richtig durch.”

Was ist so schlimm an diesen Casino-Streams? Laut check-dein-spiel.de können Online-Casino-Streams für Zuschauer wie eine Art Einstiegsdroge sein. Das Zuschauen bei Casino-Streamern kann Beobachter dazu verleiten, selbst bei dem gezeigten Casino ihr Glück zu versuchen.

Wichtig: Wenn ihr selbst Probleme mit Glücksspiel habt oder euch Sorgen um eine euch nahestehende Person macht, wendet euch gerne an das Beratungstelefon des Bundesministeriums. Das Beratungsteam der BZgA ist unter der Rufnummer 0800 1 37 27 00 kostenfrei und anonym erreichbar.

Alternativ erhaltet ihr notwendige Informationen und Ressourcen unter Wenn ihr selbst Probleme mit Glücksspiel habt oder euch Sorgen um eine euch nahestehende Person macht, wendet euch gerne an das Beratungstelefon des Bundesministeriums. Das Beratungsteam der BZgA ist unter der Rufnummerkostenfrei und anonym erreichbar.Alternativ erhaltet ihr notwendige Informationen und Ressourcen unter check-dein-spiel.de

Das Perfide dabei: Die Casino-Streamer – sofern sie einen Deal mit der Online-Casino-Seite haben – erhalten Anteile daran, wenn sich Zuschauer über ihren bereitgestellten Link anmelden und Geld einzahlen. Hinzu kommt: Diese Streamer konnten im Prinzip gar nicht verlieren, denn das Geld, das sie im Online-Casino verspielten, wird ihnen in der Regel gestellt.

Zwar setzte Twitch im Jahr 2022 eine Grenze, indem es unregulierte Anbieter auf seiner Plattform verbot (siehe: safety.twitch.tv), doch das merzte das Problem nicht aus und verlagerte es zusätzlich nur. Denn das war die Geburtsstunde für die Streaming-Plattform Kick. Die neue Konkurrenz zu Twitch wurde von dem Online-Casino Stake finanziert.