Tanzverbot kehrt zurück auf YouTube, legt sich erst mal mit einer Firma für Toilettenduft an

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2 Min. Johanna 0 Kommentare Lesezeichen
Tanzverbot kehrt zurück auf YouTube, legt sich erst mal mit einer Firma für Toilettenduft an

Der YouTuber Kilian Tanzverbot Heinrich war fast ein Jahr von der Plattform YouTube verschwunden. Jetzt kommt er mit einem Video zurück zu seinen Wurzeln: Ansagen gegen eine Firma zu machen.

Mit wem legt sich Tanzverbot an? Nachdem der YouTuber Tanzverbot nun fast ein Jahr komplett von YouTube und Twitch verschwunden war, meldet er sich auf einem seiner Nebenkanäle, RANDOMVERBOT, wieder. In dem Video schießt er gegen die Firma WC FRISCH.

Tanzverbots Meinung nach hat die Firma bei der Herstellung einiger Exemplare der Toilettendüfte geschludert. Das tritt er in dem rund 2 Minuten langen Video breit.

Eines der Exemplare, das er in die Kamera hält, scheint nicht richtig hergestellt worden zu sein, sodass es seine Aufgabe als Toilettenerfrischer verfehle, so Tanzverbot. Als jahrelanger Kunde fühlt sich Tanzverbot berufen, dieses Problem anzusprechen, das seiner Meinung nach häufig auftrete.

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Tanzverbot kehrt mit Video zu seinen Wurzeln zurück

Wie reagiert die Community? Die Kommentare unter dem YouTube-Video scheinen sich über die Rückkehr von Tanzverbot auf einem seiner YouTube-Nebenkanäle zu wundern, zeigen sich aber auch gleichzeitig sehr erfreut:

  • @simonfrieling7857 schreibt beispielsweise: Unerwartet, aber nicht unerwünscht.
  • @shawnp1900 wünscht sich ein weiteres Format von Tanzverbot zurück: Jetzt nur noch “Mein Einkauf vom” und wir sind back to the roots hahah
  • Auch wird sich der YouTuber allgemein wieder auf die Plattform zurückgewünscht, so wie von @thebonsch3436: Bitte mach wieder Videos, wir wollen dich wieder online haben!

Das Video ist genau in der Sparte Videos zu verordnen, mit denen Tanzverbot auf YouTube auch durchstartete. Die Anfangszeiten verbrachte Tanzverbot auf YouTube in einem Bademantel. In diesem Outfit wetterte er gegen alles und jeden, der ihn irgendwie aufregte.

Diese Videos trugen immer den Titel Ansage an […] und beinhalteten unter anderem eine Reihe wüster Beleidigungen. Auch wenn sich Tanzverbot dadurch vielleicht zunächst unbeliebt machte, so sorgte es dennoch für Aufmerksamkeit und es entwickelte sich eine Community um ihn.

Danach entfernte sich Tanzverbot von derartigen Inhalten und nahm die Leute allgemein mit in sein Leben, indem er regelmäßig vloggte. Schließlich wagte er den Sprung zu Twitch, wo er livestreamte und sich auch mit anderen deutschen Content Creatorn in Verbindung setzte.

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Wovon kehrt Tanzverbot zurück? Lange Zeit hatte Tanzverbot eine Pause von Twitch und YouTube gemacht. Sein letztes YouTube-Video behandelte die Thematik rund um seine Ex-Freundin Lola, nachdem die Beziehung zu Bruch ging. Das stürzte den YouTuber in eine schwierige Zeit.

Tanzverbot war seit sehr langer Zeit nicht auf Twitch, seiner Hauptplattform als Streamer, aktiv. Nur auf TikTok ließ sich der Content Creator ab und zu in Livestreams blicken. Ein Fan-Account auf YouTube musste seine eigenen Inhalte erstellen, um weitermachen zu können: Streamer ist so lange auf Twitch inaktiv, dass ein Fan-Account mit über 50.000 Abonnenten eigenen Content erstellen muss

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