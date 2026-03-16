Trymacs versaut mit einer Challenge auf Twitch anderen Spielern den Spaß an LoL, zwingt Riot zum Handeln

Auf Twitch werden immer wieder Challenges veranstaltet. Jetzt möchte Trymacs in League of Legends einen der höchsten Ränge, Master, erreichen. Allerdings benutzt er eine Methode, die anderen Spielern den Spaß versaut.

Was ist bei der Challenge von Trymacs los? Zurzeit spielt Trymacs immer wieder LoL auf seinem Twitch-Kanal. Zusammen mit dem LoL-Spieler und ebenfalls Twitch-Streamer SnKarma versucht er den dritthöchsten Rang Master zu erreichen.

Aktuell ist der LoL-Account von Trymacs, xMacs, auf dem Rang Gold. Bis zu Master wären es noch 4 Ränge. Der Plan scheint zu sein, sich von SnKarma, einem deutlich besseren Spieler als Gold, durch seine Matches „boosten“ zu lassen (op.gg).

Das ist nicht das erste Mal, dass Trymacs Hilfe von Freunden bekommt. In Valorant ließ er sich ebenfalls boosten, um den zweithöchsten Rang zu erreichen.

„Boosten“ oder im Fall von Trymacs „Hitchhiking“ ist eine Methode, bei der ein schwächerer Spieler von einem besseren Spieler hochgezogen wird. Riot selbst lehnt diese Methode ab. In einem Dev-Update auf Youtube im Oktober 2025 gaben die Entwickler von LoL bekannt, dass sie bereits gegen dieses Verhalten vorgegangen seien und es weiterhin werden.

Riot-Mitarbeiter schaut sich den Fall von Trymacs an

Im Subreddit zu League of Legends wurde das Boosting von Trymacs und SnKarma von einem User geteilt. Der Riot-Mitarbeiter Pupulasers bedankte sich bei ihm und schrieb Folgendes: „Wir werden dem nachgehen, danke, dass du das angesprochen hast!“

Was sagt die Community dazu? Unter dem Reddit-Beitrag haben sich einige Spieler zu Wort gemeldet. Specific-Lecture-662 schreibt, dass dieses Verhalten eine der Hauptgründe sei, weshalb LoL immer weniger Spaß mache.

Der Reddit-User AnAncientMonk antwortete einem anderen User, der dieses Verhalten weniger kritisch findet und schreibt: „Und die Runden in Silber oder Silber-Spieler, die dadurch ihre Spielerfahrung effektiv zerstört bekommen, sind dir egal?“

Damit meint der Reddit-User das Smurfen von SnKarma. Smurfen beschreibt einen Spieler, der in niedrigeren Rängen als seinem eigenen spielt. Riot hat bereits 2022 einen Artikel veröffentlicht, in dem sie klarstellen, dass Smurfing nicht erlaubt sei. Dort schreiben sie, dass sie diese Vorgehensweise nicht befürworten, da es den Spielern in den unteren Rängen das Spiel zerstöre (leagueoflegends.com).

In League of Legends sind größere Streamer oder Influencer nicht von einem Bann geschützt. Zuletzt wurde der Ex-Profi und Twitch-Streamer TheBausffs gebannt. Er sammelte 17 Tode in einer Runde und wurde für das absichtliche Feeden der Gegner für kurze Zeit gebannt: Profi wird in League of Legends gebannt, Fans sagen: „Er hat es verdient“