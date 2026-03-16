Trymacs versaut mit einer Challenge auf Twitch anderen Spielern den Spaß an LoL, zwingt Riot zum Handeln

NewsTwitch
2 Min. Nico Scheibel 0 Kommentare Lesezeichen
Trymacs versaut mit einer Challenge auf Twitch anderen Spielern den Spaß an LoL, zwingt Riot zum Handeln

Auf Twitch werden immer wieder Challenges veranstaltet. Jetzt möchte Trymacs in League of Legends einen der höchsten Ränge, Master, erreichen. Allerdings benutzt er eine Methode, die anderen Spielern den Spaß versaut.

Was ist bei der Challenge von Trymacs los? Zurzeit spielt Trymacs immer wieder LoL auf seinem Twitch-Kanal. Zusammen mit dem LoL-Spieler und ebenfalls Twitch-Streamer SnKarma versucht er den dritthöchsten Rang Master zu erreichen.

Aktuell ist der LoL-Account von Trymacs, xMacs, auf dem Rang Gold. Bis zu Master wären es noch 4 Ränge. Der Plan scheint zu sein, sich von SnKarma, einem deutlich besseren Spieler als Gold, durch seine Matches „boosten“ zu lassen (op.gg).

Das ist nicht das erste Mal, dass Trymacs Hilfe von Freunden bekommt. In Valorant ließ er sich ebenfalls boosten, um den zweithöchsten Rang zu erreichen.

„Boosten“ oder im Fall von Trymacs „Hitchhiking“ ist eine Methode, bei der ein schwächerer Spieler von einem besseren Spieler hochgezogen wird. Riot selbst lehnt diese Methode ab. In einem Dev-Update auf Youtube im Oktober 2025 gaben die Entwickler von LoL bekannt, dass sie bereits gegen dieses Verhalten vorgegangen seien und es weiterhin werden.

League of Legends zeigt neuen Trailer zu Season 1 aus 2026
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Einer der besten Koop-Shooter auf Steam bekommt ein Spinoff basierend auf einem der besten Roguelites Warhammer 40.000: Darktide stellt Spieler mit einem kostenlosen DLC vor die schwierigste Herausforderung: nach draußen zu gehen WoW nerft viele Klassen: So ändert sich euer Charakter am Mittwoch Borderlands 4 bringt den ersten Story-DLC schon in 2 Wochen, liefert einen neuen Kammerjäger und legendären Loot Neues Rollenspiel ist perfekt für Abende, an denen euch eure DnD-Runde abgesagt hat Ein Aufbauspiel auf Steam hat mich bis 6 Uhr morgens wachgehalten, weil es eine gefährliche Mischung aus Features bietet Crimson Desert erscheint am Donnerstag – alles Wichtige in 3 Minuten WoW hat ein Deutschland-exklusives Mount – Aktion scheitert, Reittiere schon jetzt auf eBay WoW Midnight: Legendärer Reichtum – So findet ihr die Legende der Haranir und schließt die Quest ab Diablo 4: Sundered Night – Fundorte für Drops  Diablo 4 wird immer mehr wie Diablo 3 und zumindest ein Teil der Community steht drauf Pokémon GO deutet starkes Pokémon für den nächsten Community Day an, das ihr sonst nie im Freien fangen könnt

Riot-Mitarbeiter schaut sich den Fall von Trymacs an

Im Subreddit zu League of Legends wurde das Boosting von Trymacs und SnKarma von einem User geteilt. Der Riot-Mitarbeiter Pupulasers bedankte sich bei ihm und schrieb Folgendes: „Wir werden dem nachgehen, danke, dass du das angesprochen hast!“

Was sagt die Community dazu? Unter dem Reddit-Beitrag haben sich einige Spieler zu Wort gemeldet. Specific-Lecture-662 schreibt, dass dieses Verhalten eine der Hauptgründe sei, weshalb LoL immer weniger Spaß mache.

Der Reddit-User AnAncientMonk antwortete einem anderen User, der dieses Verhalten weniger kritisch findet und schreibt: „Und die Runden in Silber oder Silber-Spieler, die dadurch ihre Spielerfahrung effektiv zerstört bekommen, sind dir egal?“

Damit meint der Reddit-User das Smurfen von SnKarma. Smurfen beschreibt einen Spieler, der in niedrigeren Rängen als seinem eigenen spielt. Riot hat bereits 2022 einen Artikel veröffentlicht, in dem sie klarstellen, dass Smurfing nicht erlaubt sei. Dort schreiben sie, dass sie diese Vorgehensweise nicht befürworten, da es den Spielern in den unteren Rängen das Spiel zerstöre (leagueoflegends.com).

Mehr zum Thema
Neues Team in LoL geht direkt zur EM, übernimmt den Platz des 2-fachen Gewinners
von Nico Scheibel
LoL bringt 2026 nur einen neuen Champ, dafür gibt es bald massive Änderungen
von Nico Scheibel
LoL-Spieler schreibt Masterarbeit über Items, jetzt hat er einen neuen OP-Champ gefunden
von Nico Scheibel

In League of Legends sind größere Streamer oder Influencer nicht von einem Bann geschützt. Zuletzt wurde der Ex-Profi und Twitch-Streamer TheBausffs gebannt. Er sammelte 17 Tode in einer Runde und wurde für das absichtliche Feeden der Gegner für kurze Zeit gebannt: Profi wird in League of Legends gebannt, Fans sagen: „Er hat es verdient“

Quelle(n): reddit.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Soda vs Tyler Collage

Das nächste große WoW-Event auf Twitch bekommt Häuser wie in Game of Thrones und eine epische Rivalität

ohnePixel Skin Counter-Strike 2 Titelbild

„Wer zur Hölle bist du?“ – Deutscher Twitch-Streamer zu Counter-Strike traut seinen Augen nicht, als er den Skin eines Fans sieht

Varion startet neues Format und lädt Trymacs ein.

YouTuber fordert Trymacs mit handwerklichen Aufgaben heraus, belohnt ihn mit Pokémon-Boosterpacks

Twitch-Streamer Crayator in Marathon

Ein Twitch-Streamer hat seinen besten Freund aus der Schulzeit 10 Jahre nicht gesehen, trifft ihn zufällig in Marathon

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx