LoL bekommt umstrittenes Feature, aber dafür müssen Spieler die eine Sache machen, die sie nicht können

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2 Min. Nico Scheibel 0 Kommentare Lesezeichen
LoL bekommt umstrittenes Feature, aber dafür müssen Spieler die eine Sache machen, die sie nicht können

Auch ein altes Spiel wie League of Legends ändert sich mit den Jahren. Bald soll es ein umstrittenes Feature geben, mit dem ihr innerhalb eures Teams reden könnt. Dafür müssen die Spieler allerdings lieb sein.

Was ist das Feature? Einen Voice-Chat gibt es in LoL schon länger, jedoch nur für die eigene Gruppe, die auch zusammen nach einer Runde sucht. Bald soll ein richtiger Voice-Chat integriert werden, der für das gesamte Team gedacht ist. Ihr könnt euch damit also mit euren fremden Mitspielern unterhalten und absprechen.

Warum ist das Feature umstritten? League of Legends ist bekannt dafür, ein toxisches Spiel zu sein, in dem man sich öfter mit Beleidigungen oder Flame auseinandersetzen muss. Das geht manchmal sogar so weit, dass sich Spieler extrem beleidigen, nur um 6 Jahre später doch zu heiraten.

Mit der Einführung eines Voice-Chats können Beleidigungen nicht nur geschrieben, sondern auch ausgesprochen werden. Auf Reddit ist das Thema umstritten, denn dort haben einige Spieler Angst vor einem Voice-Chat, wenn sie selbst ohne ihn einiges an Hass abbekommen (reddit.com).

Ein weiterer Punkt ist der Sexismus innerhalb von League of Legends. Die Reddit-Userin Setaphil schreibt, dass sie befürchte, aufgrund ihres Geschlechts beleidigt zu werden, sobald sie den Voice-Chat benutzen würde.

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Um in LoL zu reden, müsst ihr euch benehmen

Wann darf der Voice-Chat von LoL benutzt werden? Auf der offiziellen Website von League of Legends hat Riot ein kleines Update zum Voice-Chat gegeben.

Dort schreiben die Entwickler, dass der Voice-Chat nicht sofort kommen werde, sondern dann, wenn er bereit sei. Laut Riot habe es bisher keinen Voice-Chat gegeben, da er ihre Standards für Sicherheit und Zuverlässigkeit nicht erfüllt habe. Jetzt sei die Technologie jedoch so weit fortgeschritten, dass Riot die toxischen Spieler erkennen kann.

Das bedeutet, um den Voice-Chat in LoL benutzen zu können, müssen die Spieler sich benehmen, was einigen wohl schwerfallen könnte. Wie genau die Kriterien für die Benutzung des neuen Features aussehen, ist noch unbekannt.

Wann kommt der Voice-Chat zu LoL? Wann genau der Voice-Chat zu LoL kommt, ist ebenso unbekannt. Am Ende des Blogs schreibt Riot, dass es neue Informationen in einem zukünftigen Dev-Update im Jahr 2026 geben wird. Weiter schreiben sie, dass die Messlatte für den Voice-Chat sehr hoch sei. Demnach wollen sie auf das Feedback der Spieler hören, um den Voice-Chat fertig zu entwickeln.

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Für MeinMMO-Autor Ody scheint ein Voice-Chat in League of Legends die Toxicity zu erhöhen. Damit bekommen jene toxischen Spieler eine Stimme, die zum Teil für den schlechten Ruf von LoL verantwortlich sind. Seine Meinung könnt ihr hier lesen: Der Voice-Chat könnte LoL noch schlimmer machen – dabei ist es für Neulinge jetzt schon kaum erträglich

Quelle(n): leagueoflegends.com
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