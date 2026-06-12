Der größte Börsengang der Geschichte steht bevor, dabei macht die Firma bis heute keinen einzigen Cent Gewinn

SpaceX startet am 12. Juni 2026 an die Börse, doch der riesige Börsenstart gilt als umstritten. Es geht nicht nur um viel Geld, sondern auch darum, wer am Ende des Tages die Fäden in der Hand hält.

Unser Titelbild ist ein Symbolbild.

Um welches Unternehmen geht es? SpaceX ist ein privates, US-amerikanisches Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen. Das Hauptziel von SpaceX ist die drastische Senkung der Transportkosten in den Weltraum. Das will man etwa mit Raketen erreichen, die man erneut wiederverwerten kann, anstatt sie jedes Mal neu bauen zu müssen.

Um seine riesigen Ziele zu verwirklichen, bereitet SpaceX jetzt seinen Börsengang vor. Am 12. Juni 2026 um 15 Uhr soll es soweit sein. Dabei soll es sich um den größten Börsengang überhaupt handeln. Dennoch stehen einige Beobachter diesem Schritt kritisch gegenüber.

Video starten RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen Autoplay

Größter Börsengang überhaupt, aber Warnung vor extremer Überbewertung

Um wie viel Geld geht es? Insgesamt geht es um ein Aktienvolumen von über 75 Milliarden Dollar. Die gesamte Bewertung der Firma liegt bei etwa 1,77 Billionen Dollar. Das soll laut Wallstreet-Online der größte Börsengang überhaupt sein.

Was sagen Kritiker? Der vermutlich wichtigste Punkt ist, dass SpaceX bis heute riesige Verluste macht und keine Gewinne erzielt: Die Verluste sollen im Jahr 2025 bei 4,94 Milliarden US-Dollar gelegen haben, bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar.

Das heißt: SpaceX verdient zwar Geld, macht aber unterm Strich keine Gewinne. Denn das eigentliche Raketengeschäft macht derzeit noch große Verluste, trotz großer Aufträge.

Doch die Kritik geht noch weiter. Denn bereits im Vorfeld des Börsengangs warnen Finanzanalysten davor, dass SpaceX extrem überbewertet sein könnte (via trendingtopics.com). Am Ende könnte das Unternehmen viel weniger wert sein, denn die Chancen sollen vor allem für den Verkäufer und nicht für den Käufer günstig stehen (via finanzen.net).

Ein weiterer Diskussionspunkt ist der Chef der Firma: Auch nach dem Börsengang wird Elon Musk voraussichtlich mehr als 80 % der Stimmrechte behalten, was von Kritikern als extrem intransparent und machtkonzentriert angesehen wird.

Dass der Tech-Milliardär eine insgesamt umstrittene Persönlichkeit ist, darüber haben wir immer wieder berichtet – etwa hier: Communitys auf reddit verbieten Links auf X nach fragwürdiger Geste von Elon Musk

Kürzlich startete eine Soyuz-Rakete zu einer achtmonatigen Mission zur Internationalen Raumstation (ISS). Obwohl der Flug erfolgreich verlief, stürzte beim Start eine gigantische Serviceplattform in den sogenannten „Flame Trench“ – und legte damit Russlands einzige Startrampe für bemannte Missionen lahm: Weil jemand eine 20 Tonnen schwere Plattform vergessen hat, kann Russland zum ersten Mal seit 1961 Jahren keine Menschen mehr ins All schicken